 فريدريش ميرتس.. خصم ميركل السابق هل يصبح خليفةً لها؟ | سياسة واقتصاد | DW | 01.11.2018

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سياسة واقتصاد

فريدريش ميرتس.. خصم ميركل السابق هل يصبح خليفةً لها؟

أعلن فريدريش ميرتس الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي ترشحه لرئاسة الحزب خلفا للمستشارة ميركل التي أعلنت تخليها عن رئاسة الحزب. ويُعد ميرتس نموذجا مضادا لميركل وتمنحه استطلاعات الرأي فرصة لخلافتها.

Angela Merkel und Friedrich Merz (Imago/photothek)

جاءت المفاجأة تلو الأخرى. ففي البداية، وبعد خسارة حزبها الكبيرة لأصوات الناخبين في هيسن، أعلنت أنغيلا ميركل أنها لن تترشح لرئاسة الحزب من جديد. وبعدها جاء بالذات فيدريش ميرتس، وهو واحد من أشد منتقديها، ليعلن رسميا الترشح لخلافتها على رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي. وسيجري خلال المؤتمر العام للحزب، الذي سيعقد في هامبورغ يومي السابع والثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2018، التصويت على اختيار رئيس جديد لخلافة ميركل. وقال ميرتس (62 عاماً) في بيان مكتوب إنه "بعد دراسة متأنية والعديد من المشاورات" قرر الترشح، مضيفا "نحتاج للانطلاق والتجديد داخل التحالف المسيحي، على أن يكون ذلك مع ذوي خبرة وقيادات أكثر شبابا".

وإذا نجح الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) في الصعود هذه المرة إلى رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي فسيكون ذلك بمثابة تعويض وانتقام متأخر له من ميركل. فميرتس كان واحدا من الخاسرين في طريق صعودها. وسبق للمستشارة أن أزاحته وهي في طريقها إلى قيادة الحزب، بعد سلسلة من النزاعات الداخلية. وبعد خسارة انتخابات البوندستاغ عام 2002، تولت ميركل بنفسها منصب رئيس الكتلة البرلمانية، مزيحة بذلك ميرتس من منصبه، الذي كان قد تولاه قبل عامين.

Friedrich Merz, Vorsitzender des Vereins Atlantik-Brücke (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

فريدريش ميرتس، بعد انسحابه من السياسة اتجه إلى الاقتصاد وتولى مناصب مختلفة في مؤسسات اقتصادية كبرى

تذمر من الائتلاف الكبير

وتعمق الانشقاق بينه وبين ميركل في السنوات التالية فقد رفض الائتلاف الكبير بين حزب الاتحاد المسيحي والاشتراكيين (2005-2009)، وفي عام 2009 قام الرجل، المولود عام 1955 في بريلون بمنطقة زاور لاند، بالانسحاب من السياسة الكبيرة. وقال إن ذلك له علاقة بسياسة الائتلاف الكبير في برلين. 

وكان ميرتس، وهو محام وخبير اقتصادي، قد تولى من 2000 حتى 2002 رئاسة الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، ثم أصبح نائبا لرئيس الكتلة حتى 2004، أي أنه عاد لمنصبه الذي تولاه بين 1998 و2000. وكان ميرتس يعتبر آنذاك واحدا من أبرز المواهب داخل حزبه، والنموذج المضاد لميركل في كثير من النواحي: أكثر تأييدا للاقتصاد الحر وأكثر محافظة، ولكن أيضا أكثر استفزازا وأكثر مؤانسة.  

انتقادات بسبب الدعوة إلى "ثقافة رائدة"

أثناء وجوده في البرلمان الألماني برز فريدريش ميرتس بخطاباته الحادة والثاقبة التي تختلف عن خطابات ميركل آنذاك، حيث كانت خطابات ميركل تحليلية ونعسانه. كما كان يحاول مرارا وتكرار كسر العمليات السياسية المعقدة من خلال رسائل بسيطة، غير أنه لم ينجح في كل الأحوال. 

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حظي إعلان المستشارة ميركل نيتها التخلي عن رئاسة حزبها وعدم الترشح لمنصب المستشار بعد 2021، باهتمام وسائل الإعلام العربية وتعليقات رواد مواقع التواصل. ما هي الزوايا التي تم بها تناول الخبر؟ وما مدى عمق ذلك التناول؟ (30.10.2018)

لطالما بدا أن المستشارة ميركل، التي تبلغ الرابعة والستين من العمر لا ينال منها التعب. لكن الأزمات المتلاحقة داخل ائتلافها والخلاف حول اللاجئين والنتائج الكارثية لحزبها في آخر انتخابات محلية، أنهكت أقوى سيدة في العالم. (29.10.2018)

وعلى سبيل المثال أثار خطابه في خريف عام 2000، والذي دعا فيه إلى "ثقافة ألمانية رائدة"، غضبا كبيرا. فقد طالب في خطابة بقواعد للهجرة والاندماج ففهمت دعوته كرفض لصورة المجتمع المتعدد الثقافات.

وقال ميرتس آنذاك: "من يريد العيش في ألمانيا بشكل دائم عليه التكيف مع ثقافة ألمانية رائدة وحرة وناضجة". غير أنه لم يكن هناك صياغة موحدة لتعريف مصطلح "ثقافة رائدة".   

وبسبب خطابه هذا، عنفه سياسيا الليبراليون واليساريون، كما اتهمه الخضر بالقيام بحملة عنصرية. وأما من شكره فكان المحافظون فقط، وما زالوا. وصحيح أن ميركل وقفت إلى جواره كشخص سياسي إلا أنها لم تشاركه في وجهات نظره. في ذلك الوقت كانت قضية اللاجئين مسألة غير مطروحة إطلاقا. 

كما كان كلام ميرتس موضعا للسخرية في عام 2004، عندما دعا لإصلاح ضريبي، مستخدما آنذاك عبارات شعبية، من أجل توضيح النقاط الأساسية لهذا الإصلاح. 

 انسحاب ميركل كفرصة للصعود

بعد خروجه من البرلمان الألماني (البوندستاغ) تولى ميرتس، المسيحي الديمقراطي ذو القيم المحافظة، وظائف مختلفة. وأدار في عام 2010 عملية خصصة مصرف "لاندسبنك فيست إل بي" المتعثر. كما أنه عضو لجان بعدة مؤسسات تجارية، على سبيل المثال مجلس الرقابة بمطار كولونيا/بون. ومنذ 2009 يرأس ميرتس "شبكة الجسر الأطلسي"، كما أنه أيضا عضو بمؤسسة "اللجنة الثلاثية"، التي تضم مئات من خبراء الاقتصاد من أمريكا وأوروبا واليابان. ومنذ مارس/ آذار 2016 يتولى ميرتس رئاسة مجلس الرقابة للمودعين الألمان بمؤسسة "بلاك روك"، أكبر شركة لإدارة الاستثمارات في العالم. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 تم تعيينه ممثلا فخريا للـ"بركسيت" في ولاية شمال الراين-ويستفاليا.   

ويتحدث ميرتس الآن لهجة مختلفة عما كان قبل سنوات، فقد أكد بعد إعلانه الترشح أن ميركل تستحق الاحترام والتقدير على إنجازاتها للحزب على مدى 18 عاما في قيادته. وأصبح أن لدى الحزب المسيحي الديمقراطي فرصة الآن لمعاودة النهوض من جديد، مضيفا أنه مستعد لتولي المسؤولية، "وفي الوقت ذاته فعل كل ما من شأنه المحافظة على التماسك داخل الحزب وتعزيز قدرته على مواجهة المستقبل".

ويحاول ميرتس، الرجل الذي انهزم سابقا أمام ميركل في صراع القوة، العودة إلى الحياة السياسية الآن. ويبدو أنه يبني ذلك على دعم القوى المحافظة، التي استعادت قوتها من جديد داخل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي. ويفترض أن يكون انسحاب ميركل صعوداً له.

CDU Vorsitz Angela Merkel und Friedrich Merz (picture-alliance/dpa/M. Jung)

انسجام متكلف. ميركل مع ميرتس والاحتفال باختيارها زعيمة لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في أبريل/ نيسان 2000.

حظوظ وفيرة في استطلاعات الرأي

وكشفت نتائج عدة استطلاعات للرأي في ألمانيا أن ميرتس هو المرشح الأوفر حظا للفوز برئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا لميركل. وأظهرت نتائج استطلاعين نُشِرَتْ الثلاثاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) تقدم ميرتس بشكل ملحوظ على منافسته انغريت كرامب-كارنباور، الأمينة العامة للحزب، فيما أظهر استطلاع آخر تساوياً في فرص الاثنين. لكن النتائج أظهرت أن كرامب-كارنباور تحظى بتأييد أكبر من ميرتس بين أنصار الحزب المسيحي.

وكشف استطلاع معهد (سيفي) الذى أجرى لصالح مجلة "دير شبيغل" أن ميرتس يحظى بتأييد 33.7 % من المواطنين مقابل 19.2 % لكرامب-كارنباور، فيما حصل كل من وزير الصحة ينس شبان، وأرمين لاشيت رئيس حكومة ولاية شمال الراين فيستفاليا على 6.2% لكل منهما. وفي نفس السياق، أظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد (يوغوف) لصالح صحيفة "هاندلسبلات" أن ميرتس يحظى بتأييد 21% من الألمان مقابل 18% لكرامب-كارنباور و6% لكل من شبان ولاشيت.

وأوضحت نتائج استطلاع معهد (فورسا) لقياس الرأي أن 46% من المواطنين يرون أن كرامب-كارنباور مناسبة أو مناسبة جدا لخلافة ميركل، مقابل 45% لميرتس، وجاء أرمين لاشيت في المركز الثالث بـ28% ثم ينس شبان بـ22%.

رالف بوزن/ م.أ.م/ ص.ش (د ب ا)

  • Angela Merkel und Friedrich Merz (Imago/photothek)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    فريدريش ميرتس

    الخبير الاقتصادي (62 عاماً) الذي اختفى من الساحة السياسية منذ عشر سنوات، عاد الآن للظهور على الواجهة، حيث أعلن استعداده للترشح لخلافة ميركل على منصب رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حسب صحيفة بيلد. وسيجري الانتخاب خلال المؤتمر العام للحزب في هامبورغ في مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2018.

  • Deutschland Friedrich Merz CDU in Berlin (imago/J. Heinrich)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    مناهض لسياسة ميركل

    كان ميرتس، وهو خبير اقتصادي، منافسا لميركل على مدى سنوات طويلة، ورئيسا سابقا للكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمسيحي الإجتماعي (البافاري) بالبوندستاغ. وانتقد سياسة ميركل الخاصة باللاجئين وقال إن سياسة الباب المفتوح "قرار اتخذ بليل، ولم يكن سياسية أوروبية عن تفكير".

  • Nach Landtagswahl im Saarland - CDU Annegret Kramp-Karrenbauer Angela Merkel (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    أنغريت كرامب ـ كارنباور

    اختارتها ميركل كخليفة مستقبلية لها رغم قلة شهرتها على المستوى الاتحادي، بعد أن كانت رئيسة حكومة سارلاند. التنمية الاقتصادية التي "لا تترك أحدا في الخلف" هي واحدة من السياسات التي تؤمن بها كرامب ـ كارنباور. كما تعتبر واحدة من الداعين لسياسة ميركل المرحبة باللاجئين. وقد أعلنت بالفعل سعيها لتصبح رئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي.

  • Deutschland CDU Bundesparteitag in Köln Jens Spahn (Reuters/K. Pfaffenbach)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    ينس شبان

    أعلن هو الآخر خوضه الانتخابات على رئاسة الحزب. عمره 38 عاما فقط وأصبح برلمانيا اتحاديا عام 2002، وتقلد بعد ذلك منصب المتحدث باسم الصحة في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حتى عام 2015. "شاب، مثلي الجنس ومحافظ" هكذا وصفته مجلة شتيرن. وقد كان وراء تمرير قرار القضاء على ازدواجية الجنسية الممنوح لبعض الشباب الأجانب منذ عام 2000، وذلك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي عام 2016.

  • Jordanien Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen besucht Bundeswehr (picture-alliance/AP Images/M. Kappeler)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    أورزولا فون دير لاين

    هي أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في ألمانيا. بدأت حياتها المهنية في مجال الطب، حيث درست الصحة العامة في جامعة ستانفورد في أمريكا. واحدة من أهم المتحدثات في قضايا الأسرة. دعت إلى تحقيق مكاسب لأسر الجنود. وأثناء التحقيقات التي أجريت ضد المشتبه فيهم بالتطرف اليميني داخل الجيش، اعتبرت الاتهامات مسا معنويا بكيان الجيش. كما أنها واحدة من الداعين إلى توثيق الروابط الدفاعية للاتحاد الأوروبي.

  • Julia Klöckner und Angela Merkel (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    يوليا كلوكنر

    تقود كتلة المعارضة للمحافظين في ولاية راينلاند بالاتينات. "ملكة النبيذ" سابقا تشغل حاليا منصب نائب ميركل داخل الحزب الديمقراطي المسيحي. درست العلوم السياسية واللاهوت. وهي معروفة بموقفها المائل إلى التحفظ إذ تعارض الإجهاض، وبحوث الخلايا الجذعية الجنينية واقترحت خطة بديلة لسياسة اللاجئين المعمتدة من طرف ميركل.

  • Berlin Kanzlerin Merkel und Peter Altmaier (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    بيتر ألتماير

    رئيس ديوان المستشارية الذي يتبنى مواقف ميركل التقدمية في مجالات سياسية عديدة. قدم من سارلاند، وعمل لأول مرة في الاتحاد الأوروبي. ألتماير كان وزير البيئة سابقا، الذي يملك من العمر59 سنة، اشتهر بـ"دبلوماسية المطبخ". كما يلقب بـ"الحارس الشخصي لميركل" المدقق في تفاصيل السياسة والمتقبل لـ"للأفكارالخاصة بحماية البيئة".


 

 

مختارات

بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

بعد تراجع كبير لشعبية حزبها في الانتخابات المحلية أعلنت المستشارة ميركل أنها ستترك منصبها كرئيسة للحزب ولن تترشح لولاية جديدة لمنصب المستشارة، رافضة تزكية شخص لخلافتها وتاركة الأمر لأعضاء الحزب. فمن خلفاؤها المحتملون؟ (29.10.2018)  

نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

عندما تولت منصب مستشارة ألمانيا قبل 13 عاما، كانت أنغيلا ميركل مفعمةً بالأمل، ونجحت في سنواتها الأولى. لكن أمام تراجع شعبية حزبها في انتخابات البرلمانات المحلية، أعلنت ميركل أنه "حان الوقت" لتفتح ألمانيا "صفحة جديدة". (29.10.2018)  

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