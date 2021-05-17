فريتتس كيلر يستقيل من رئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم

قدم فريتس كيلر أخيرا استقالته اليوم (الاثنين 17 مايو/ أيار 2021) من رئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم في أعقاب الضجة التي انفجرت إثر تصريحات شبه فيها نائبه راينر كوخ بالقاضي النازي رولاند فريسلر. وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم سبق وأن أكد أن استعداد كيلر للاستقالة بعد اقتراع بسحب الثقة من قبل رؤساء الاتحادات الإقليمية والولايات.

واعتذر كيلر بعدما أثار تشبيه عاصفة من الانتقادات وصولا إلى اقتراع بسحب الثقة من قبل رؤساء الاتحادات الإقليمية يوم أمس الأحد. ولم يتقبل كوخ اعتذار كيلر، قبل أن تجري المحكمة الرياضية التابعة لاتحاد الكرة الألماني تحقيقات بعد ورود تقرير لجنة الأخلاق، ومن المتوقع صدور حكم المحكمة بحلول نهاية الشهر الجاري.

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وكان فرايسلر قد حضر مؤتمر وانسي الذي أطلق شرارة الهولوكوست، كما أنه كان رئيسا لمحكمة الشعب، حيث أصدر ما يقرب من 2600 حكماً بالإعدام في الفترة من 1942 وحتى 1945 وجاءت واقعة كيلر لتكون حلقة جديدة في مسلسل الصراع على السلطة في الاتحاد الألماني بين كيلر وفريدريش وكورتيوس الأمين العام بالاتحاد والذي تم حجب الثقة عنه في تصويت رؤساء الاتحادات الإقليمية، قبل أن يطالب لجنة الأخلاق بفحص واقعة التشبيه العنصري. وأكد كورتيوس الذي يواجه تحقيقات من قبل المحكمة الرياضية في واقعتين، أولهما تعاملت معها لجنة الأخلاق أنه مستعد للتنحي عن منصبه.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)