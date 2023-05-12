فرونتكس: عمليات عبور المهاجرين البحر المتوسط تسجل ​​مستويات قياسية

قالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) اليوم الجمعة (12 مايو/ أيار 2023) إن الاتحاد الأوروبي قد يشهد رقماً قياسياً آخر من الأشخاص الساعين للوصول إلى حدوده هذا العام عبر سبل غير قانونية مع مزيد من المهاجرين المدفوعين بأسباب مثل الفقر وتغير المناخ وليس الصراع.

وبلغت عمليات عبور المهاجرين للبحر الأبيض المتوسط مستويات غير مسبوقة مع إنتاج عصابات تهريب البشر - التي تنظّم صفوفها بشكل أكبر - قوارب بدائية بسهولة أكبر، وفق ما أفاد هانز ليتينز رئيس الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس).

وسجلت فرونتكس وصول 330 ألف مهاجر غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي عبر جميع طرق الهجرة العام الماضي، في أعلى رقم منذ عام 2016. وأثارت زيادة أعدادهم خطاباً مناهضاً للهجرة أكثر تشدداً في دول التكتل، بما في ذلك الدنمارك وهولندا والنمسا.

وانخفضت عمليات العبور غير النظامية عبر غرب وشرق البحر المتوسط الأقل شيوعا، وأيضا ًعبر البلقان وبولندا، مع رصد نحو 80700 شخص.

أزمة مسار "وسط البحر المتوسط"

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، ازداد عدد عمليات عبور المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط قادمة من سواحل شمال إفريقيا عبر طرق الهجرة صوب إيطاليا إلى نحو 42200 ألفاً، وهي زيادة بنسبة 292 بالمئة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/ نيسان مقارنة بالأشهر الأربعة نفسها من عام 2022.

سجلت فرونتكس وصول 330 ألف مهاجر غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر جميع طرق الهجرة العام الماضي

وقال رئيس وكالة (فرونتكس) هانز ليتينز في مقابلة أجرتها معه فرانس برس "لم أشهد ذلك إطلاقاً في الماضي"، مضيفاً أن عمليات العبور باستخدام هذا المسار شكّلت أكثر بقليل من نصف 80700 عملية دخول غير منظمة إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام. وأضاف "نرى الآن زيادة نسبتها 1100 في المئة" في عبور المهاجرين "من تونس خصوصا، مقارنة بالعام الماضي".

وترتبط الزيادة الكبيرة، من وجهة نظر ليتينز، بالتغير في طريقة عمل مهرّبي البشر وتراجع كلفة عملية العبور الواحدة. وقال "يستخدمون الآن قوارب بدائية معدنية صغيرة يمكن إنتاجها على الشاطئ في غضون يوم، 24 ساعة، بكلفة 1000 يورو تقريبا (1090 دولاراً)".

ولفت ليتينز إلى أن المهرّبين باتوا أكثر تنظيماً ويتنافسون مع بعضهم البعض. وأوضح أنه في حالة واحدة على الأقل، أغرقت مجموعة تهريب منافسة قارباً.

اتهامات لفرونتكس

واتّهمت مجموعات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" فرونتكس بالتواطؤ في انتهاكات ارتُكبت بحق مهاجرين في ليبيا عبر التعاون مع خفر السواحل الليبي لاعتراض القوارب.

وأشار ليتينز إلى أن الوكالة لم تتعاون بأي شكل من الأشكال مع ليبيا، ونفى الاتهامات لها بالتحريض على عمليات إبعاد المهاجرين من خلال إبلاغ الليبيين بمواقع القوارب في مناطق البحث والإنقاذ الأوروبية.

اتّهمت مجموعات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" فرونتكس بالتواطؤ في انتهاكات ارتُكبت بحق مهاجرين في ليبيا

وقال "ما نقوم به هو أننا نصدر نداء استغاثة فقط عندما يواجه المركب صعوبات وتتلقى السلطات الليبية والتونسية هذا النداء أيضاً". وأضاف "إذا وافق مركز التنسيق على أن خفر السواحل الليبي هو الذي سيجري عملية البحث والإنقاذ، يبحرون وينقذون حياة الناس. الإبعاد أمر مختلف تماماً".

وتابع "وإن بدا ذلك قاسياً بعض الشيء، لكننا لا نأبه من ينقذ حياة الناس طالما أن عملية إنقاذهم تتم". وقال لفرانس برس "بالطبع، تأمل بألا ينتهي بهم الأمر في المراكز التي تحدّثت عنها الأمم المتحدة في تقاريرها. وبالنسبة لنا، مهنيا، يشكل الأمر معضلة حقيقية".

وكانت بعثة أممية لتقصي الحقائق قد حذّرت من أن المهاجرين العالقين في ليبيا في إطار محاولتهم الوصول إلى أوروبا يتعرّضون إلى تعذيب ممنهج وعبودية جنسية.

ولدى سؤاله عن دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زعزعة الاستقرار على حدود الاتحاد الأوروبي، قال ليتينز "إن ذلك ضمن قواعد اللعبة بالنسبة إليهم بالتأكيد وسواء استخدموه أم لا، فإن الأمر يعود إليهم. لديهم الإمكانيات للقيام بذلك". وأردف "لا يمكنني قراءة أفكار السيد بوتين أو غيره وإن كان سيقوم بذلك، لكن لا شك في أن الأمر ضمن قواعد اللعبة المتبعة لديهم".

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب، رويترز)