فرونتكس تبحث عن قارب يقلّ عشرات المهاجرين عرض المتوسط

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأحد (13 أبريل/نيسان)، في اتصال مع وكالة فرانس برس عن "خشيتها البالغة" حول مصير نحو 85 مهاجرا قد يكونون فُقدوا في المتوسط.

وأبلغت منظمتان ألمانيتان تعنيان بمراقبة مسالك المهاجرين الخطرة، رصد استغاثة أربعة قوارب قبالة سواحل مالطا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالت وكالة خفر السواحل ومراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" لفرانس برس لاحقا إن واحدا من القوارب الأربعة وصل بسلام إلى إيطاليا فيما لا يزال اثنان منهما في البحر. وأشارت إلى أن قاربا رابعا رصد بشكل مبدئي الجمعة، مصيره غير معروف.

وقال متحدث لفرانس برس إن "طائرة تابعة لفرونتكس ستحلق مجددًا (الاثنين) صباحا للبحث عن القارب المتبقي". وأشارت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كارلوتا سامي الى أن القارب المفقود ربما يكون قد غرق، مضيفة "نحن قلقون للغاية". وقالت فرونتكس إنها أبلغت خفر السواحل الإيطاليين ومالطا حول وجود القوارب في البحر.

من جهتها قدرت منظمة "سي ووتش انترناشونال" الألمانية أن القارب كان يحمل 85 شخصا، وهو رقم افتراضي. وقالت إن القوارب الثلاثة الأخرى كانت تقل 173 مهاجرا بالإجمال. بينما أفادت من جهتها منظمة مراقبة مسالك المهاجرين الألمانية "يونايتد فور رسكيو" في بيان أنها تلقت التقارير نفسها وهي تخشى على حياة "عشرات" المهاجرين.

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وباتت إيطاليا منذ فترة طويلة ميناء الدخول الأساسي إلى أوروبا للمهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط الباحثين عن ملجأ. لكن الدولة المتوسطية أغلقت موانئها بوجههم وقالت إنها ستضع المهاجرين في الحجر الصحي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة ومقرها سويسرا أن التقارير "مقلقة للغاية"، لكن من الصعب التحقق منها. بينما علّق المتحدث باسم المنظمة الدولية فلافيو دي جياكومو لفرانس برس "في غياب أي زوارق في المنطقة، من الصعب للغاية في الوقت الحالي تأكيد حصول حوادث غرق لسفن أو وقوع ضحايا". وأضاف "للأسف من خلال تجاربنا نعتقد أيضا أنه من المحتمل وجود قوارب غارقة لم نكن على علم بها".

و.ب/م.س (أ ف ب)