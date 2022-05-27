فرنسا: منفى للباحثات الأوكرانيات

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منذ بدء الغزو الروسي أصبح نحو ستة ملايين شخص في المنفى، منهم العديد من المثقفين والعلماء. تُقدم فرنسا برامج خاصة تتيح العمل البحثي للعلماء الأوكرانيين هناك.
يشتد القتال في المناطق الشرقية في أوكرانيا فيما تقترب الحرب من شهرها الرابع، دون أن تلوح أيّ مؤشرات سلام في الأفق. باحثان يقدمان تقريراً في مجلة ناشيونال إنتريست يضم مقترحاً يسمح للأطراف المعنية بالخروج من عنق الزجاجة.
تبدو رحلة الرئيس السنغالي ماكي سال رئيس الإتحاد الأفريقي، إلى روسيا وأوكرانيا، مثقلة بهموم سكان القارة السمراء التي تبدو وكأنها مسرح للحرب وليس مجرد منطقة متأثرة بتداعياتها. فهل يستجيب الرئيس بوتين للصوت الأفريقي؟
جدل سياسي وحقوقي شديد يدور حول حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة تابعة لسلطات مقاطعة دونيتسك الانفصالية على ثلاثة أشخاص. تقول السلطات الروسية إنهم مرتزقة فيما يؤكد والد أحدهم، وهو شاب مغربي، أنه حاصل على الجنسية الأوكرانية.
قالت أوكرانيا إن "قتال شوارع" يدور في مدينة سيفيرودونيتسك بشرق البلاد بين قواتها والجيش الروسي الذي "ألقى بكل ثقله" في المدينة، وسط تصريحات متناقضة من الطرفين عن الوضع الميداني. وأعلنت كييف لأول مرة مقتل متطوع ألماني.
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