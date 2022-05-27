فرنسا: منفى للباحثات الأوكرانيات

هل يمكن تحقيق تسوية دائمة في أوكرانيا بدعم غربي؟

يشتد القتال في المناطق الشرقية في أوكرانيا فيما تقترب الحرب من شهرها الرابع، دون أن تلوح أيّ مؤشرات سلام في الأفق. باحثان يقدمان تقريراً في مجلة ناشيونال إنتريست يضم مقترحاً يسمح للأطراف المعنية بالخروج من عنق الزجاجة.