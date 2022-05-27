 فرنسا: منفى للباحثات الأوكرانيات | مراسلون حول العالم | DW | 10.06.2022

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مراسلون حول العالم

فرنسا: منفى للباحثات الأوكرانيات

منذ بدء الغزو الروسي أصبح نحو ستة ملايين شخص في المنفى، منهم العديد من المثقفين والعلماء. تُقدم فرنسا برامج خاصة تتيح العمل البحثي للعلماء الأوكرانيين هناك.

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