 فرنسا- مسلح بسكين يقتل اثنين ويصيب أربعة جنوب ليون | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.04.2020

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فرنسا- مسلح بسكين يقتل اثنين ويصيب أربعة جنوب ليون

هاجم الشاب الذي كان يقدم نفسه على أنه لاجئ سوداني عدة أشخاص في أماكن متفرقة في بلدية (رومان-سور-ايزير) الفرنسية مستخدماً سكين ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين.

بلدة رومان-سور-ايزير الفرنسية شهدت مقتل شخصين في هجوم بسكين

قتل شخصان وأصيب سبعة آخرون في هجوم شنه شخص يدعي أنه لاجئ سوداني على المارة بمدينة حنوبي شرق فرنسا

قالت رئيسة بلدية (رومان-سور-ايزير) التي تبعد نحو 100 كم جنوبي مدينة ليون، بجنوب شرق فرنسا، إن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون اليوم السبت (4 أبريل/ نيسان 2020) في هجوم شنه رجل مسلح بسكين في البلدة. 

وتخضع البلدة حالياً لإجراءات عزل لمكافحة فيروس كورونا المستجد لكن يُسمح للسكان بالخروج فقط لشراء الضروريات.

مختارات

قال كبير المحققين بفرنسا إن الرجل المشتبه في قيامه بتنفيذ هجوم مميت بسكين أمس الأول الخميس في مركز للشرطة الفرنسية، كان على صلة بأفراد من حركة إسلامية سلفية محافظة متطرفة. مشيرا إلى أنه أسلم قبل عشر سنوات تقريبا. (05.10.2019)

أفاد مصدر أمني فرنسي أن القتيلتين جراء عملية الطعن التي وقعت في تراب بضواحي باريس هما والدة المهاجم وشقيقته، مضيفة أن الشرطة قتلت المهاجم بعد تحصنه في أحد المباني. (23.08.2018)

وقالت رئيسة البلدية ماري-إيلين تورافال إن الهجوم وقع صباحا بوسط البلدة مضيفة أن الشرطة اعتقلت المهاجم، فيما ذكر مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس أن المعتدي قدم نفسه على أنه لاجئ سوداني.

وقال شهود إن المسلح استهدف ضحاياه عشوائياً في عدة أماكن وهو يتنقل في البلدة وأنه هاجم عدة أشخاص في فرن ومتجر للتبغ ومارة في الشارع.

وقالت رئيسة البلدية لوكالة فرانس برس إن المهاجم المشتبه فيه "دخل إلى متجر للتبغ" وهاجم المسؤول عنه.
 ثم "توجه إلى متجر آخر، يبيع اللحوم، واستولى على سكين أخرى" قبل أن يواصل اعتداءه الدامي في وسط مدينة رومان-سور-ايزير، التي يقطنها نحو 30 ألف شخص.
  وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال لودوفيك بريتون، وهو مسؤول محل قتل أحد زبائنه، إن المهاجم "دخل إلى المتجر. التقط سكينا بعدما قفز وراء المنضدة وطعن بها أحد الزبائن، ثم غادر راكضا"، وأضاف "حاولت زوجتي مساعدة الضحية، بلا جدوى".    
ولم يتضح بعد إن كان الهجوم له أي صلة بالقيود المفروضة لمكافحة كورونا، فيما قال وزير الداخلية كريستوف كاستانير إن الأجهزة الأمنية تحاول معرفة طبيعة وملابسات الواقعة.

وأُصيب ثلاثة من بين الجرحى الأربعة بجروح بالغة، وفق المصدر نفسه. وكانت حصيلة أولى أفادت عن سقوط سبعة جرحى، أحدهم بين الحياة والموت.

وقال المصدر إن المهاجم المولود عام 1987، غير معروف من جانب أجهزة الشرطة الفرنسية بالهوية التي قدّم نفسه بها.

وشجب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتداء، مؤكدا أنه سيتم عمل كل ما يمكن لتوضيح ملابسات العمل البغيض وكتب على موقعه بتويتر: "أفكاري مع ضحايا هجوم رومان- سور- ايزير، ومع الجرحى وعائلاتهم. وسيتم تسليط كل الضوء على هذا العمل البغيض الذي أدخل بلادنا، التي تم اختبارها بشكل مؤلم بالفعل في الأسابيع الأخيرة، في حداد".
 

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير خلال زيارة للبلدة "هذا الصباح، انطلق رجل في مهمة إرهابية فقتل شخصين وأصاب خمسة آخرين". وقال كاستانير إن الأجهزة الأمنية ستحقق في ظروف الحادث بالتنسيق مع المدعي الوطني الخاص بمكافحة الإرهاب والذي سيقرر ما إذا كانت الهجمات تحمل سمات عمل إرهابي أم لا.

يأتي هذا الاعتداء في وقت تعيش فرنسا تحت تهديد إرهابي مستمرّ منذ موجة الاعتداءات الجهادية غير المسبوقة التي بدأت في العام 2015.

وخلال أربع سنوات، أسفرت الاعتداءات في فرنسا عن مقتل حوالى 256 شخصاً. في المجمل، تمّ إحباط 60 اعتداء من العام 2013.

ويعيش الفرنسيون أسبوع العزل الثالث في ظل التدابير المتخذة لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، الذي أودى بحياة أكثر من 6500 شخصاً في البلاد.

ع.ح./ ص.ش. (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • London Explosion in Underground (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    قالت خدمة الإسعاف في لندن إن 18 مصاباً نُقلوا إلى مستشفيات بعد إبلاغ شهود عن انفجار في قطار ركاب بمحطة في غرب المدينة، "ولا يُعتقد أن أيا منهم يعاني من إصابة خطيرة أو تشكل خطراً على حياته".

  • Großbritannien Explosion Metro Parsons Green (Reuters/Sylvain Pennec)

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    وفيما قالت الشرطة البريطانية إن اعتداء لندن نُفذ بواسطة عبوة ناسفة يدوية الصنع، دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى عقد اجتماع للجنة الطوارئ الأمنية "كوبرا" لمناقشة "الحادث الإرهابي" في محطة لمترو انفاق.

  • Spanien Barcelona Lieferwagen fährt in Menschenmenge (Imago/E-Press Photo.com)

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    قتل 13 شخصا في "هجوم ارهابي" استهدف جادة لا رامبلا التي يقصدها عدد كبير من السياح في برشلونة الخميس (17 أب/أغسطس 2017)، بعد أن صدم سائق شاحنة صغيرة حشدا ما اوقع ايضا عشرات الجرحى، بحسب السلطات الاقليمية.

  • Spanien Barcelona Lieferwagen fährt in Menschenmenge (picture-alliance/AP Photo/O. Duran)

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الاعتداء في برشلونة، فيما صرح رئيس وزراء إقليم كتالونيا الإسباني، كارلس بوتشدمون، أن السلطات الإسبانية ألقت القبض على اثنين من المشتبه في ارتكابهما الهجوم.

  • Spanien Barcelona Lieferwagen fährt in Menschenmenge (Reuters)

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    وأثار الاعتداء موجة تنديد دولية وتضامنا كبيرا مع إسبانيا التي لم تتعرض في الاعوام الاخيرة لاعتداءات مماثلة ضربت العديد من العواصم الاوروبية. وندد القصر الملكي الاسباني ورئيس الوزراء ماريانو راخوي بالاعتداء. وأعرب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول عن مواساته لضحايا حادث الدهس الإرهابي، فيما أكد الأزهر في بيان رفضه "لكل العمليات الإجرامية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في أي مكان من العالم".

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Reuters/H. McKay)

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    مساء الأحد 4 يونيو/حزيران) قاد مهاجمون يشتبه بأنهم متشددون شاحنة صغيرة بسرعة كبيرة ودهسوا مارة على جسر لندن قبل أن يطعنوا آخرين في شوارع قريبة مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين، قبل أن تقتل الشرطة المهاجمين المفترضين الثلاثة.

  • Großbritannien Polizeieinsatz nach Explosion in Manchester (picture-alliance/ZUMA/London News Pictures/J. Goodman)

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    تعرض حفل غنائي للمغنية الأمريكية أريانا غراندي مساء يوم الاثنين (22 أيار/ مايو 2017) في مانشستر لهجوم انتحاري صنفته الشرطة حتى الآن على أنها شُنت على "خلفية إرهابية" في بهو بالقاعة عقب انتهاء الحفلة.

  • Großbritannien Polizeieinsatz in Manchester (picture-alliance/ZUMA/London News Pictures/J. Goodman)

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    أدى الهجوم إلى مقتل أكثر من 20 شخصاً، حسب إحصاءات أولية، وإلى إصابة نحو 60 شخصاً. وقالت الشرطة إن أطفالاً بين قتلى الهجوم ومن المرجح ارتفاع عدد القتلى بسبب الاصابات الخطيرة بين الجرحى.

  • Bayern Attacke in Regionalzug bei Würzburg-Heidingsfeld Blutfleck

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي نفذه لاجئ أفغاني مسلح بفأس في إحدى قطارات ألمانيا، ليصبح رقما في القائمة الطويلة للأعمال الإرهابية التي نفذتها مجموعات وتنظيمات إسلامية إرهابية.

  • Bekennervideo Mutmaßlicher Attentäter von Würzburg

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    وقال "داعش" من خلال وكالته "أعماق" إن اللاجئ الأفغاني "نفذ العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف" التي تقاتل "داعش".

  • Frankreich Lastwagen-Anschlag in Nizza

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    وتبنى تنظيم "داعش" المتطرف قبلها بأيام قليلة الهجوم الذي نفذه تونسي بشاحنة دهس بواسطتها جمعاً كبيراً من الناس في مدينة نيس في جنوب فرنسا ما تسبب بمقتل 84 شخصاً وأثار صدمة في البلاد.

  • Belgien Brüssel Innenstadt Metro Station Maelbeek Feuerwehr

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    هزت هجمات إرهابية دامية بروكسل (22 آذار/ مارس 2016)، إذ أودى انفجاران في مطارها الدولي إلى مقتل 13 شخصاً على الأقل، وانفجار آخر في إحدى محطات المترو ما دفع بعدة عواصم أوروبية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية.

  • Terroranschläge erschüttern Dänemark

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    في شباط/فبراير 2015، فتح شاب من أصول فلسطينية النار على جلسة نقاش حول التيارات الإسلامية و حرية التعبير، تزامنا مع هجوم ثان استهدف كنيسا يهوديا.

  • Frankreich Terror Presse Anschlag auf Charlie Hebdo in Paris

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    مجلة "شارلي إبيدو" الفرنسية تعرضت في مقرها بباريس لهجوم في شهر كانون ثان/ يناير 2015 من قبل إسلاميين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا، كما قتل منفذا العملية لاحقا.

  • Belgien / Anschlag / Jüdisches Museum Brüssel

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    في شهر أيار/ مايو 2014 قام جهادي فرنسي عائد من سوريا بهجوم مسلح على المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

  • Flughafen Kontrolle Terrorismus

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    في آذار/مارس 2011 قام الباني بقتل جنديين أمريكيين، وجرح اثنين آخرين عند فتحه النار على حافلة كانت تقل جنودا أمريكيين بمطار فرانكفورت في ألمانيا.

  • Terroranschlag in Stockholm 2010

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    في كانون الأول /ديسمبر 2010 وقع انفجار في العاصمة السويدية ستوكهولم، أوقع قتيلا وجريحين، حسب مصادر أمنية رجحت بأن القتيل كان منفذ العملية.

  • Bildergalerie Islamismus in Deutschland

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    أصدرت محكمة دوسلدورف في آذار/ مارس 2010 أحكاما بين خمس سنوات و12 سنة بحق عناصر ما عرف بـ"خلية زاورلاند"، أدينوا بالتخطيط لشن هجمات إرهابية في ألمانيا.

  • Dänemark Cartoonist Kurt Westergaard

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    تعرض الرسام الدنماركي كورت فيسترغارد لمحاولة اغتيال فاشلة عام 2010، وذلك بعد أربع سنوات من نشره رسومات للنبي محمد في صحيفة يولاند بوستن.

  • Bildergalerie Islamismus in Deutschland

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    في عام 2006 وضعت حقيبتين مليئتين بالمتفجرات في قطارين، انطلقا من محطة قطارات مدينة كولونيا الألمانية (غرب). لحسن الحظ حال خطأ تقني دون انفجارهما.

  • Großbritannien London Anschläge auf U-Bahnen und Busse Flash-Galerie 911 Blutspur 5

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    عام 2005، قام أربعة بريطانيين من أصل باكستاني باستهداف محطات الإنفاق وأحد الباصات في العاصمة لندن، ما أسفر عن مقتل 56 شخصا وجرح ما لا يقل عن 700 شخص.

  • AP Images Best of the Decade Terroranschlag Madrid

    هجمات إرهابية هزت أوروبا

    في 11 آذار/مارس 2004، قتل 191 شخصا وجرح 1500 آخرين في إنفجارات استهدفت أربعة قطارات في العاصمة الاسبانية مدريد، وتبنى الهجوم تنظيم القاعدة . اعداد: علاء جمعة/ زمن البدري

    الكاتب: اعداد: علاء جمعة/ زمن البدري


مختارات

هجمات إرهابية هزت أوروبا

منذ هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر على برجي التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001، شهدت أوروبا سلسلة من الهجمات الإرهابية ضربتها بالعمق واستهدفت عدة عواصم ومدن أوروبية باستخدام وسائل هجوم مختلفة. (15.09.2017)  

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تبنى تنظيم "داعش" عبر وكالة أعماق التابعة له الهجوم بالسكين في مدينة تراب قرب باريس والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة أثنين آخرين بجراح خطرة، فيما أعلنت الشرطة الفرنسية مقتل المهاجم.

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