فرنسا .. محاولات مستمرة لتطويق الاضطرابات في البلاد

ليلة خامسة من الشغب في فرنسا..هدوء نسبي وتوقيف المئات

لليلة الخامسة على التوالي، تواصلت أعمال الشغب والنهب في عدد من المدن الفرنسية. الداخلية الفرنسية تتحدث عن هدوء نسبي تعزوه إلى الحضور الأمني المكثف، فيما ألغى الرئيس إيمانويل ماكرون زيارة كانت مرتقبة له اليوم إلى ألمانيا.