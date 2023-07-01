فرنسا .. محاولات مستمرة لتطويق الاضطرابات في البلاد

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تواصلت الاضطرابات في كافة أنحاء البلاد لليلة الرابعة على التوالي، احتجاجًا على مقتل الفتى نائل. والرئيس ماكرون يأجل زيارته إلى ألمانيا في ضوء الاضطرابات
اعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 1300 على خلفية اتساع رقعة أعمال الشغب في أنحاء مختلفة من البلاد. وفيما يخضغ الشرطي المتهم بقتل المراهق نائل م. لتحقيق بتهمة القتل العمد، أصدر نجوم كرة فرنسيون بياناً دعوا فيه إلى الهدوء.
يعقد الرئيس الفرنسي ماكرون اليوم اجتماعاً طارئاً في أعقاب استمرار أعمال الشغب في أنحاء متفرقة من فرنسا لليوم الثالث على التوالي إثر مقتل مراهق خلال عملية تفتيش مروي. وزير الداخلية يؤكد بدوره اعتقال أكثر من 600 شخص.
لليلة الخامسة على التوالي، تواصلت أعمال الشغب والنهب في عدد من المدن الفرنسية. الداخلية الفرنسية تتحدث عن هدوء نسبي تعزوه إلى الحضور الأمني المكثف، فيما ألغى الرئيس إيمانويل ماكرون زيارة كانت مرتقبة له اليوم إلى ألمانيا.
أعلنت الحكومة الفرنسية نشر المزيد من قوات الشرطة للتعامل مع الاضطرابات التي أشعلها مقتل الشاب "نائل م." برصاص الشرطة. وتم تشييع جنازته حيث مُنعت الصحافة من تغطيتها فيما أرجأ ماكرون زيارته إلى ألمانيا.
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