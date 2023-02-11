 فرنسا: ما هي إجراءات طلب اللجوء للنساء المهددات بالختان؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 08.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

فرنسا: ما هي إجراءات طلب اللجوء للنساء المهددات بالختان؟

يمكن للنساء والفتيات الصغيرات المهددات بالختان في بلدانهن الأصلية، التقدم بطلب للحصول على اللجوء في فرنسا. إجراءات اللجوء لهذا السبب لها بعض الخصائص. يقدم مهاجر نيوز شرحاً لهذه الإجراءات.

يمكن للنساء والفتيات الصغيرات المهددات بالختان في بلدانهن الأصلية، التقدم بطلب للحصول على اللجوء في فرنسا

يمكن للنساء والفتيات الصغيرات المهددات بالختان في بلدانهن الأصلية، التقدم بطلب للحصول على اللجوء في فرنسا

عاشت مريم في خوف مستمر على ابنتها عندما كانتا في بلدهن، ساحل العاج. أرادت هذه السيدة والأم لخمسة أطفال، القدوم إلى فرنسا لحماية طفلتها الوحيدة من الختان. منذ عيد ميلاد الطفلة الأول، بدأت عائلة الأب بالضغط على مريم للموافقة على ختان ابنتها. تقول "عندما كانت في الثالثة من عمرها، اضطررنا للمغادرة لأنه وبالنسبة للعائلة، هذا هو الوقت المثالي لختان الفتيات".

حالهن كحال مريم، تطلب آلاف النساء كل عام اللجوء في فرنسا، لأنفسهن أو لبناتهن، في سبيل الحماية من هذه العادة. يعتبر الختان جريمة يعاقب عليها بالسجن في فرنسا، وفي عام 2012، أقر مجلس الدولة في فرنسا بأنه يمكن حماية الأشخاص الفارين من ختان الإناث بموجب معايير اتفاقية جنيف لعام 1951.

النساء المعنيات من خلفيات مختلفة.. لكنهن يتشاركن المخاوف ذاتها

تشرح أنالو كلينشميت المسؤولة عن ملف العنف الموجه ضد النساء لدى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية "أوفبرا"، أن "النموذج الأكثر توافداً لدينا غالباً ما يكون لفتاة مولودة في بلدها الأصلي، أو خلال طريق الهجرة أو في فرنسا، وتأتي برفقة والدتها، سواء كانت الأم مختونة أم لا، وأحياناً مع كلا الوالدين".

وتتابع "لدينا أيضا ملفات عن نساء لم يخضعن للختان في بلدانهن الأصلية، لكن وفي سياق الزواج القسري على سبيل المثال، يدرك الزوج أنهن غير مختونات، مما يدفع المرأة للهرب خوفاً من الختان".

مثال آخر على ذلك يتمثل في "النساء اللواتي استفدن من الجراحة الترميمية بعد الختان، لكنهن يطلبن إعادة فحص طلباتهن لدى أوفبرا، لأنهن يخشين إعادة الختان (إذا تم طردهن إلى بلدهن الأصلي)". كما يستقبل مكتب اللجوء فتيات صغيرات وصلن إلى فرنسا بمفردهن بعد فرارهن من بلادهن لتجنب الختان.

شهادة إجبارية للقاصرات

في معظم الحالات، يتم تقديم طلبات اللجوء المتعلقة بختان الإناث من قبل الأم أو الوالدين نيابة عن طفلتهن. وتؤكد أنالو كلينشميت "يتم الاستماع للوالدين كممثلين قانونيين".

ويجب تقديم شهادة طبية إلزامية لطلبات اللجوء المتعلقة بختان الإناث للقاصرات، ويتم تسليم المستند إلى الممثلين القانونيين للطفل بعد الفحص الطبي الذي يجب إجراؤه في وحدة طبية قضائية (UMJ)، والتي يمكن العثور على قائمة منها على موقع "أوفبرا".

يجب تقديم شهادة طبية إلزامية لطلبات اللجوء المتعلقة بختان الإناث للقاصرات

يجب تقديم شهادة طبية إلزامية لطلبات اللجوء المتعلقة بختان الإناث للقاصرات

توضح أنالو كلينشميت "هذه هي الحالة الوحيدة في جميع طلبات اللجوء التي يقوم بها أوفبرا بتحمل تكاليف الفحص الطبي. الفكرة هي أن يتم إجراء الفحص من قبل أطباء مدربين في هذا النوع من الفحوصات، لأنه ليس من السهل أن يتم إخضاع فتاة قاصر لفحص يتعلق بأمراض النساء". وتعتبر هذه الشهادة إجبارية سواء تعرضت الفتاة للختان أم لا.من ناحية أخرى، فهذه الشهادة ليست إلزامية للنساء البالغات. إذا رغبت طالبة اللجوء في إجراء فحص طبي يثبت أنها تعرضت للختان أم لا، فيمكنها إجراؤه عبر مقدم الرعاية الصحية الذي تختاره، مثل الطبيب العام أو الطبيب النسائي 

"نحاول أثناء المقابلة إيجاد أكبر عدد ممكن من الأدلة الموضوعية"

بعد ذلك، يجري طالبو اللجوء مقابلة مع أحد ضباط الحماية في المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية "أوفبرا". خلال هذه المقابلة، "نسعى جاهدين لإيجاد أكبر عدد ممكن من الأدلة الموضوعية" لإثبات وجود تهديد متعلق بالختان، وفقاً لأنالو كلينشميت. وبناء على ذلك، تتعلق الأسئلة بـ"الأسرة والروابط العائلية والبيئة الأسرية. هل طالبة اللجوء من عائلة تطبق الختان؟ هل تم ختان الأخوات الأكبر سنا؟ في أي نوع من البيئة الاجتماعية تعيش وهل تنحدر من المدينة أم من الريف؟". لذا فقرار ضابط الحماية يبنى على "مجموعة من الأدلة، وليس على تفسير واحد على الإطلاق".

إذا منح مكتب "أوفبرا" حق اللجوء لفتاة صغيرة، يمكن لوالدتها أو والداها الحصول على تصريح إقامة للـ"حياة الخاصة والعائلية" للبقاء معها في فرنسا.

طالما أن الطفلة قاصر، وحتى بعد حصولها على الحماية، يجب فحصها كل خمس سنوات من قبل وحدة طبية قضائية للتحقق من أنها لم تتعرض للتشويه، والذي يمكن أن يحدث على سبيل المثال أثناء العطلات في الخارج أو أثناء زيارة عائلية في فرنسا. تظل الفتاة تحت مسؤولية والديها حيث تقع عليهما مسؤولية حمايتها من التشويه. إذا تم ختان الطفلة في أي وقت أثناء حمايتها من قبل "أوفبرا" بموجب اللجوء، فسيكون والداها عرضة للغرامة والسجن.

النساء يقعن ضحايا للتضليل.. "لو استخدمن قصصهن الحقيقة لحصلن على الحماية"

على الرغم من قصتها، فشلت مريم في الحصول على الحماية لابنتها. ورفض طلبها من قبل "أوفبرا"، ثم من قبل المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA)، وتعتقد الأم أن ملفها رُفض لأنها "أساءت التعبير" أثناء المقابلة وجلسة المحكمة.

إيوانا باربو محامية في نقابة المحامين في باريس، ومتخصصة في القانون الإداري والقانون العام وكذلك في مجال حقوق الأجانب، تساعد بانتظام النساء اللواتي يطلبن اللجوء المتعلق بالختان. تشرح لمهاجر نيوز أن رفض اللجوء في معظم الحالات، ينبع من عدم استعداد النساء لمقابلة اللجوء الخاصة بهن.

مختارات

تؤكد المحامية أن النساء اللواتي يطلبن اللجوء المتعلق بالختان غالبا ما يقعن "ضحايا للمعلومات المضللة من أفراد العصابات المنظمة الذين يخبرونهن أن يقلن تفاصيل معينة، على الرغم من أنهن لو استخدمن قصصهن الحقيقة لحصلن على الحماية".

تحتاج بعض النساء أيضا إلى المساعدة لأنهن "لم يسلطن الضوء على التفاصيل المطلوبة للمقابلة".

بالنسبة لهؤلاء النساء المهمشات في كثير من الأحيان، تبدأ الصعوبات في طلب اللجوء منذ تقديم الملف في المحافظة. تضيف المحامية "في بعض الأحيان لا تتحدث هؤلاء النساء الفرنسية، ويجدن صعوبة في تقديم طلباتهن إذا لم يكن لديهن مسكن، خاصة إذا كان لديهن طفل على سبيل المثال".

أسئلة نمطية

تساعد إيوانا باربو بانتظام طالبات اللجوء المرفوضات من قبل "أوفبرا" في سياق استئنافهم أمام المحكمة الوطنية "CNDA". وبصفتها محامية، يمكنها الوصول إلى تفاصيل مقابلاتهن في "أوفبرا". وعلى الرغم من تقديرها لوجود نوايا إيجابية أثناء المقابلات، إلا أنها تستنكر الأسئلة النمطية للغاية، "على سبيل المثال، يتعين على ضباط الحماية طلب تفاصيل رحلة الشخص إلى فرنسا، وبياناتهن الشخصية".

ووفقا للمحامية، الأسئلة المحددة المتعلقة  بختان الإناث  تدور بشكل أساسي حول علاقة مقدمة الطلب بأسرتها، "اليوم، إذا عدت إلى بلدك، ما الذي تخافين منه؟ كيف تصفين علاقتك مع والديك؟ يجب الأخذ بعين الاعتبار احتمالية أن تكون للمرأة علاقة جيدة بالعائلة، لكنها تصبح مضطربة بمجرد أن تتحدث عن التقاليد"، بما في ذلك الختان.

في عام 2022، مُنحت حوالي 3,000 قاصرة حق اللجوء في فرنسا لأسباب تتعلق بالختان. أرقام يمكن أن تشهد ارتفاعا لأن عدد الفتيات الصغيرات ضحايا الختان قد ارتفع بشكل حاد في العالم منذ بداية جائحة كوفيد-19. ففي عام 2020، قدر صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أن أكثر من 2 مليون فتاة صغيرة ستخضع للختان بحلول عام 2030 نتيجة للجائحة، وذلك لأسباب اقتصادية تتعلق بتسريع زواج هؤلاء الفتيات والتخلص من العبء المادي المترتب على بقائهن في الأسرة.

 مهاجر نيوز 2023

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    الختان بشفرة حلاقة أحيانا !

    هذه القابلة ختنت 4 فتيات في مناسبة واحدة بمدينة ماريغات بمقاطعة بارينغو في كينيا عام 2014 . الختان في هذه المناطق مقترن ببلوغ الفتاة سن البلوغ. هنا لا يمكن أن تتزوج الفتاة ما لم يجر ختانها. ورغم المنع الرسمي لهذه الممارسة بسبب ضغط الأمم المتحدة، ما زالت تمارس في بعض المناطق.

  • Somalia Genitalverstümmelung Symbolbild (picture-alliance/dpa)

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    ختان الفتيات منذ التاسعة في الصومال

    في الصومال، تختن الفتيات منذ سن التاسعة، في الصورة تظهر فاي محمد بعد خمسة أيام من ختانها عام 2004 . تقول للمصورة إن كل حركة حتى وإن كانت شهيقا تسبب لها آلاما لا تطاق.

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    استعدادات للمناسبة وكأنها زفاف!

    نساء وأطفال من قرية بارينغو بمدينة مايغات بكينيا يتحلقون حول النار خلال ساعات الفجر الأولى بانتظار انطلاق مراسم الختان التي تشمل بضع فتيات. نحو ربع فتيات ونساء كينيا جرت لهن عمليات ختان مثل هذه.

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    المقاومة مستحيلة هنا !

    يشجع أفراد قبيلة بوكوت فتياتهم على الخروج إلى مكان حفل الختان، والاستحمام لإجراء المراسم.الرافضات لهذه الممارسة لا خيار أمامهن في النهاية سوى الهرب أو الرضوخ لإرادة القبيلة وقبولهن لتشويه أعضائهن التناسلية.

  • Ägypten Sohair el-Batea (picture alliance/AP Photo)

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    أطباء في مصر يفعلون ذلك أحيانا!

    في عام 2014 أجريت عملية ختان لفتاة عمرها 13 عاما بقرية درب بيكتاريس في محافظة الدقهلية بمصر. نفذ العملية طبيب رسمي ما زال يمارس عمله. سهير الباتيا التي جرى ختانها فارقت الحياة بسبب العملية. في الصورة بعض من أقارب القتيلة.

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    صاغرات بانتظار شفرة القابلة !

    فتيات قبيلة بوكوت يجلسن صاغرات داخل كوخ صغير بانتظار بدء مراسم الختان. أعراف القبيلة تتحدى قوانين دولة كينيا التي منعت هذه الممارسة منذ عام 2011.

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    عين ناقدة تراقب تنفيذ شعائر التشويه البدني!

    على البنات أن يستجمعن شجاعتهن لمواجهة اللحظة المؤلمة الحاسمة، وخير من يدعم صمودهن بوجه العذاب الدامي أقرانهن من الأقارب والصديقات. بهذه المذبحة تكون الفتاة مشروع عروس .

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    صخرة دامية هي مذبح أنوثة الفتاة !

    تتنوع طرق الختان باختلاف القابلات القائمات بها وباختلاف القبائل والمناطق، أحيانا يُزال بظر البنت بأكمله، وفي أماكن أخرى تقطع مشافر المهبل، وفي أحيان أخرى تزال كافة أجزاء اللذة ويخاط مكانها لإلغاء أيّ أحتمال تلذذ قد تشعر به الفتاة أثناء المواقعة الجنسية.

  • Irak Kurdistan Genitalverstümmelung im Norden Iraks (DW/F. Neuhof)

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    قرى كردستان العراق يشيع فيها ختان الإناث

    قابلة سابقة مارست ختان الإناث في إقليم كردستان العراق. ما زال هذا التقليد متبعا في بعض القرى النائية على الحدود مع تركيا وإيران، وتفارق الحياة بسببه بعض الفتيات. لكن المدن الكردية الكبيرة لا تشهد مثل هذه الممارسات.

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    طلاء الجسد باللون الأبيض

    تقاليد بعض القبائل الأفريقية تحتم أن يُطلى جسد البنت بلون أبيض. يُراعى هذا الطقس بدقة ولا تُراعى حقيقة أن البنت قد تموت بسبب النزيف أو بسبب التهاب الجرح، ولا توجد أصلا معقمات أو وسائل لوقف النزيف. في كينيا هناك دوريات شرطة جوالة، تداهم مناسبات الختان في بعض القرى وتمنعها وتعاقب منفذيها.

  • Bildergalerie Afrika Genitalverstümmelung

    اليوم العالمي لرفض ختان الإناث

    ضحية ستبقى تعاني مدى حياتها !

    بعد تنفيذ الختان، تُلفُ الضحايا بجلود الحيوانات ويسقن إلى أكواخهن بعد أن أصبحن عرائس جاهزات لمن يطلبهن حسب أعراف القبيلة. يشيع اعتقاد خاطئ أنّ المرأة المختونة أكثر قدرة على الإنجاب. حتى عمليات التجميل الحديثة غير قادرة على إصلاح الخراب الناتج عن الختان. إعداد: أندريا شمت/ ملهم الملائكة


مواضيع ذات صلة

200229 -- MYTILENE, Feb. 29, 2020 -- A boat with refugees and migrants arrives at Skala Sikaminias, on the Greek island of Lesbos, Greece, Feb. 29, 2020. Greek authorities suspended the operation of the customs post on the land border with Turkey on Friday, as groups of refugees and migrants were gathering on the Turkish side of the border, Greek national news agency AMNA reported. More than one million refugees and migrants have reached Greece since 2015, mainly coming from Turkish shores, seeking refuge in Europe from war and poverty. GREECE-LESBOS-MIGRANT-REFUGEE MariosxLolos PUBLICATIONxNOTxINxCHN

طريق الهجرة بين الجزائر وإسبانيا.. "المزيد من الضحايا غير المرئيين" 11.02.2023

على الرغم من المآسي العديدة التي تحدث كل عام على طريق الهجرة بين الساحل الجزائري وإسبانيا، فإن معظمها تبقى "غير مرئية". نشرت منظمة "كاميناندو فرونتيرا" تقريرا في بداية فبراير، تحدثت فيه عن بعض الحقائق.

A network of aunts helps rape survivors in Cameroon: A network of women In Cameroon is helping survivors of sexual abuse. It is estimated that around half a million of the country's women and girls have experienced rape and other forms of sexual violence. Wann und wo: November 2022, Cameroon Copyright: Elisabeth Asen Somo

ظروف استقبال المهاجرات بفرنسا تزيد من تبعات الصدمات النفسية 29.11.2022

وفقا للخبراء في مركز "بريمو ليفي" المختص في تقديم الرعاية النفسية لضحايا العنف، لا يتم تقديم الخدمات الاجتماعية للنساء المهاجرات عند وصولهم إلى فرنسا، خاصة أولئك ضحايا العنف الجنسي، مما يؤدي إلى تفاقم الصدمة لديهن.

From file: A group of Tunisians staged a sit-in in front of a church, asking to remain in Italy, Lampedusa, September 19, 2019.

مواطنون من "بلد آمن".. مهاجرون تونسيون في إيطاليا 06.01.2023

في السنوات الأخيرة، ازداد عدد التونسيين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا. يأمل الكثيرون في العثور على عمل وحياة أفضل في إيطاليا، لكن البعض قد يفر أيضًا من مشاكله الخاصة.