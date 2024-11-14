  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
كوب 29الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتها
سياسةأوروبا

فرنسا.. لوبان مهددة بالسجن والمنع من الترشح خمس سنوات

١٤ نوفمبر ٢٠٢٤

طالب الادعاء العام بإنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها. فهل تسجن لوبان فعلا وتمنع من خوض الانتخابات؟

https://p.dw.com/p/4mzgZ
مارين لوبان تتحدث للصحافة لدى وصولها إلى قاعة المحكمة للمحاكمة بتهمة اختلاس أموال عامة أوروبية، (باريس 30 سبتمبر/ أيلول 2024).
مارين لوبان تحاكم منذ 30 سبتمبر/ أيلول مع حزبها و24 متهما آخر، وهي مهددة في حال اعتمدت المحكمة العقوبة التي يطالب بها الادعاء العام، بمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027. صورة من: Dimitar Dilkoff/AFPGetty Images

ناشد اليمين المتطرف الفرنسي الرأي العام الخميس (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024) دعم زعيمته مارين لوبان (لوبن) بعد طلب الادعاء إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحقها ومنعها من تولي مناصب رسمية لنفس المدة في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي.

ولوبان التي تحاكم منذ 30 سبتمبر/ أيلول مع حزبها و24 متهما آخر، مهددة في حال اعتمدت المحكمة العقوبة التي يطالب بها الادعاء العام، بمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027، بعدما ترشحت ثلاث مرات في 2012 و2017 و2022.

وطلب الادعاء الأربعاء إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحقها من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، وتغريمها 300 ألف يورو ومنعها من الترشح لمدة خمس سنوات، معتبرا أنها في "قلب نظام مدبر" يهدف إلى استخدام البرلمان الأوروبي "مصدر أموال" للتجمع الوطني.

وأطلق التجمع الوطني (حزب لوبان) عبر منصة إكس الخميس عريضة تحت عنوان "ادعموا مارين! دافعوا عن الديموقراطية"، ندد فيها بـ"تدخل فاضح في تنظيم الحياة البرلمانية بدون الاكتراث لفصل السلطات"، وبـ "محاولة للقضاء على صوت المعارضة الحقيقية" و"الالتفاف على العملية الديموقراطية".

وقدر البرلمان الأوروبي ضرره المالي بـ4,5 مليون يورو، لكنه لا يطالب سوى بـ3,4 ملايين إذ تم تسديد قسم من هذا المبلغ.

وتحتمل عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء، وقفا جزئيا للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها.

إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة في العام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فور الإدانة، حتى في حال الطعن بالحكم.

في تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبن "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه.

وطلب الادعاء تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.

وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة إكس في منشور جاء فيه "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تريد "الانتقام من مارين لوبن"، معتبرا أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية".

ولوبن متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

أعاد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمال لأحزاب يمينية متطرفة وشعبوية في أوروبا

اليمين المتطرف في أوروبا يحتفل بفوز ترامب.. تأثير الدومينو؟

اليمين المتطرف في أوروبا يحتفل بفوز ترامب.. تأثير الدومينو؟

احتفل نواب يمينيون متطرفون في البرلمان الأوروبي وهم يعتمرون قبعات تحمل شعار "اجعلوا أوروبا عظيمة مجدداً"، بفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، معربين عن أملهم في أن تعزز هذه "اللحظة التاريخية" اتجاههم السياسي.
سياسة٦ نوفمبر ٢٠٢٤
DW Sendung Fokus Europa | Grenze Frankreich Italien

الاتحاد الأوروبي يتوجه نحو قوانين هجرة أكثر تشددا

الاتحاد الأوروبي يتوجه نحو قوانين هجرة أكثر تشددا

رغم تبنيه ميثاقا جديدا للجوء والهجرة قبل أشهر قليلة، جاء ختاما لمفاوضات شاقة، يطالب ساسة أوروبيون بإجراءات أكثر صرامة وتشددا لمنع الهجرة غير الشرعية وسط مشهد سياسي داخلي يزداد فيه وزن الأحزاب اليمينية المتطرفة.
سياسة٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤
Frankreich | Erste Runde der Präsidentschaftswahlen 2022 | Marine Le Pen und Emmanuel Macron

لوبان أو ماكرون؟ الفرنسيون يحسمون اليوم من يكون الرئيس(ة)

لوبان أو ماكرون؟ الفرنسيون يحسمون اليوم من يكون الرئيس(ة)

يتوجه الناخبون الفرنسيون اليوم الأحد لصناديق الاقتراع في جولة ثانية من انتخابات الرئاسة للحسم في ما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون سيحتفظ بمنصبه أم ستطيح به مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، فيما قد يشكل زلزالا سياسيا.
سياسة٢٤ أبريل ٢٠٢٢
المزيد من الموضوعات