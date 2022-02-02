فرنسا: لا دلائل على أن روسيا مستعدة للتحرك في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي اليوم الأربعاء (الثاني من شباط/ فبراير 2022) إنه ليس هناك دلائل في هذه المرحلة تشير إلى أن روسيا مستعدة للتحرك في أوكرانيا.

في حين حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، من أن فرض أي عقوبات على موسكو لن يضر بروسيا وحدها، وسيستدعي الرد عليها. وأشار نيبينزيا في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة انطلاق فترة رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، إلى أن بلاده "تعلمت كيفية التعايش مع مبدأ فرض العقوبات"، بحسب ما نقلت قناة "آر تي" الروسية.

وقال إنه يتمنى من الغرب أن "يتحلى بالمنطق بما يكفي لعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة، لأنها ستستدعي ردا جوابيا من روسيا". وردا على سؤال حول التهديدات الغربية بفرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، قال: "بالطبع سنرد". ولفت إلى أن روسيا تعرضت لعقوبات مختلفة في كثير من الأحيان لدرجة أنها لم تعد تحصيها. وأضاف: "الأمر الأكثر إثارة للسخرية هو أنهم يتحدثون الآن عن عقوبات قبل حدوث أي شيء.. يتحدثون عن عقوبات وقائية". وذكّر أن روسيا لطالما أشارت إلى أن أوكرانيا لا تمتثل لاتفاقيات مينسك، بينما موسكو هي التي "تعاقب".

مشاهدة الفيديو 02:11 الأزمة الأوكرانية الروسية

من جانبه اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب مساء أمس الثلاثاء بتعمد جر بلاده إلى حرب وبتجاهل مخاوفها الأمنية المتعلقة بأوكرانيا. وحشدت روسيا عشرات الآلاف من قواتها قرب حدودها مع أوكرانيا لكنها نفت أي نية لغزوها.

وبعد مرور نحو ثماني سنوات على استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا ودعمها لمقاتلين انفصاليين في دونباس في شرق البلاد أصبحت الجمهورية السوفيتية السابقة محورا للصراع فيما قد تكون أخطر مواجهة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة.

مشاورات تركية أمريكية

قال البيت الأبيض في بيان إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وكبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم كالين تحدثا يوم أمس الثلاثاء وناقشا التزام البلدين "بردع أي عدوان روسي على أوكرانيا".

وذكرت قناة تي.آر.تي خبر التركية أن كالين أبلغ سوليفان بأن تركيا ستقدم "كل أشكال الدعم" لحل الأزمة الأوكرانية وإن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لكييف غدا الخميس "ستسهم في حل الأزمة عن طريق الدبلوماسية".

وكانت تركيا قد عرضت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي التوسط لحل الأزمة. وقالت مصادر دبلوماسية الشهر الماضي إن روسيا وأوكرانيا منفتحتان على فكرة أن تقدم أنقرة المساعدة.

ع.ج/ ع.أ.ج (أ ف ب، د ب أ)