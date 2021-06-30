فرنسا ـ مشهد سياسي غامض بعد انتكاسة الانتخابات المحلية

نزلت نتائج الانتخابات المحلية (الإقليمية) الفرنسية كالصاعقة على حزبي "الجمهورية إلى الأمام" حديث العهد، الذي ينتمى له الرئيس إيمانويل ماكرون، و"التجمع الوطني" اليميني الشعبوي بزعامة ماري لوبن والتي لم تتمكن من الفوز بأي جهة. فيما استحوذت الأحزاب التقليدية المحافظة واليسارية على هذه الانتخابات.

طعم الخسارة كان مريرا بالنسبة لمارين لوبين خصوصا وأن استطلاعات الرأي خلال الأشهر الأخيرة أكدت أنها باتت قاب قوس أو أدنى من قصر الإليزيه، غير أن حزبها خرج خاوي الوفاض من اقتراع وإن كان محليا، فقد يؤشر على أن الناخبين الفرنسيين بعيدين عن منح السلطة العليا في البلاد لليمين المتطرف.

الرئيس إيمانويل ماكرون يواجه موقفا مماثلا، إذ ازداد وضعه تعقيدا على بُعد أشهر من استحقاق رئاسي حاسم، يسعى من خلاله للفوز بولاية ثانية. المتحدث الرسمي باسم الحكومة غابريل أتال اعترف بأن نتائج الانتخابات أظهرت تراجع "الجمهورية إلى الأمام" وأنها كانت "مخيبة للآمال. وبهذا الصدد، كتبت صحيفة "باديشه تاغبلات" (28 يونيو/ حزيران 2021) معلقة "النظام الحزبي في فرنسا بات ركاما من الحطام المتهالك، ولا أحد يعرف في أي اتجاه ستتطور فيه السياسة في البلد المجاور. تحالفات الأحزاب التقليدية تتشكل فقط بهدف منع لوبين وحزبها اليميني المتطرف من الفوز. ثمن هذه المعادلة هو هشاشة مضمون البرامج. كما أن موضوع الهجرة تتم مناقشته بطريقة عاطفية للغاية، لكن الناس لم يعودوا يعتقدون أن الأحزاب قادرة على تقديم الحلول".

وأضافت الصحيفة "شارك ناخب واحد فقط من كل ثلاثة ناخبين مؤهلين في الجولة الثانية من الانتخابات. لقد سئم المواطنون من الديمقراطية. تمامًا كما خاب أملهم من المعارك الأيديولوجية القديمة مثل الوعود الفارغة لطبقتهم السياسية. فمنذ حركة السترات الصفراء، وجد الرئيس إيمانويل ماكرون صعوبة في استعادة ثقة مواطنيه".

عودة العالم القديم ـ الأحزاب التقليدية تحيا من جديد؟

سوقت الأحزاب التقليدية العتيدة سواء المحافظة أو اليسارية منها نجاحها في الانتخابات الإقليمية كمؤشر على تموقعها في السباق نحو الرئاسيات المقررة العام المقبل، رغم نسبة المشاركة الضعيفة، ما دعا المحللين إلى توخي الحذر بشأن تأويل نتائج زادت من غموض المشهد السياسي. صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية المحافظة (28 يونيو/ حزيران) علقت على هذه النتائج وكتبت "لقد عاد العالم القديم! (...) والنتيجة هي أن لا شيء تغير. سبعة أقاليم للمحافظين وخمسة أقاليم لليسار. وسيواصل جميع شاغلي الوظائف السابقين عملهم كما في الماضي. فالامتناع الكبير عن التصويت علامة على اللامبالاة والغضب، وبات كل شيء ممكنًا الآن".

اكتساح إيمانويل ماكرون وحزبه الحديث التأسيس لانتخابات عام 2017، كان بمثابة الزلزال السياسي، بعد أن استقطب برنامجه الوسطي الناخبين من كل حدب وصوب. فقد انهارت الأحزاب التقليدية حينها، في توجه أكدته مختلف استطلاعات الرأي حول نوايا الناخبين بشأن رئاسيات عام 2022. لذلك جاءت نتائج الانتخابات الإقليمية مخالفة للتوقعات، إذ تقاسمت الأحزاب اليمينية التقليدية (سبعة أقاليم) الفوز مع الأحزاب اليسارية القديمة (خمسة أقاليم) في وقت كان التركيز فيه منصبا على المواجهة المعلنة منذ أشهر بين ماكرون ومارين لوبن في الاستحقاق الرئاسي. غير أن انتكاسة حزبي المرشحين البارزين زادت من تعقيد المشهد وغموضه. ويرى مراقبون أن ما يعتبره البعض عودة للأحزاب التقليدية، قد لا ينعكس بالضرورة في استطلاعات الرأي لرئاسيات عام 2022. ذلك أن للانتخابات الإقليمية منطقها الخاص الذي يختلف عن المنطق الذي يحكم الانتخابات الرئاسية.

إنهاء "الشيطنة" ـ انتكاسة بتداعيات غامضة للوبين

عكس التوقعات لم تتمكن مارين لوبين وحزبها "التجمع الوطني" من الفوز بأي إقليم في هذه الانتخابات المحلية، فحتى مرشح الحزب تيري مارياني الذي كان متقدما في الجولة الأولى في إقليم بروفنس ألب كوت دازور الواقع جنوب البلاد، لم يحصل سوى على 42% من الأصوات. وفاز رينو موسلير المرشح المحافظ (وسط) بأكثر من 57% من الأصوات. فقد وحدت الأحزاب الديمقراطية قواها معا في ما يسمى "جبهة جمهورية" لمنع مارياني من الفوز.

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المفارقة، هي أن الانتخابات أظهرت أن "التجمع الوطني" غير متجذر محليا، وفي الوقت ذاته تعد النتائج انتكاسة شخصية لماري لوبين التي ستواجه حزبها في مؤتمر يعقد خلال أسبوع لتوضيح المسار المستقبلي للحزب. وربما تواجه أسئلة بشأن استراتيجيتها المتعلقة بالتخلي عن بعض السياسات المتشددة فعلى سبيل المثال، لم تعد تصر على ضرورة الانسحاب من منطقة اليورو. صحيفة "نويه تسوريخه تسايتونغ" السويسرية (29 يونيو/ حزيران) كتبت أن "الأداء الضعيف لحزب لوبين أظهر حدود استراتيجيتها المتمثلة في"إنهاء الشيطنة" التي تلازم حزبها، فمن خلال نبذ لغة التحريض التي أساءت لسمعته في عهد والدها جان ماري لوبان. وقد سعت الابنة إلى استمالة ناخبين محافظين جدد. غير أن الشكوك ظلت قائمة بشأن ما إذا كان الحزب قد تغير بالفعل في جوهره أم لا، وقد تحسنت صورته بالفعل. وهكذا تراجع عدد الفرنسيين الذين يرون في حزب لوبين تهديدًا للديمقراطية. ومع ذلك، فمن خلال جعل موقفه أكثر اعتدالا، اقترب الحزب من المحافظين التقليديين، مع الاحتفاظ بموقف متشدد من قضايا الهجرة والأمن. مشكلة لوبين تكمن أيضا في كون أقلية من الفرنسيين فقط تعتبر أنها قادرة على الحكم".

حسابات معقدة في أفق الانتخابات الرئاسية

انتكاسة حزبي ماكرونولوبين أعادت طرح حسابات الربح والخسارة في أفق الانتخابات الرئاسية. وكالة "أ.ف.ب" الفرنسية (21 يونيو/ حزيران)، أوردت تصريحا لستيفان زومستيغ خبير الانتخابات في معهد إيبسوس أكد فيه أنه "ليس واضحا" إذا ما كانت النتيجة "مطابقة لواقع البلاد" أم لا، مشيرا إلى أن "القسم الأكثر تمسكا بالشرعية من الناخبين الفرنسيين، وهو في غالب الأحيان أكثر تقدما في السن" هو الذي توجه إلى مراكز الاقتراع.

سيناريو عام 2017 الذي أوصل ماكرون إلى قصر الإليزيه قد يتكرر على الأرجح عام 2022، حسب توقعات استطلاعات الرأي، في وقت لا تزال الأحزاب التاريخية التقليدية غارقة في تناقضاتها والصراعات الشخصية لقادتها. غير أن استطلاعات الرأي هذه باتت موضوع جدل واسع بشأن دقتها ونجاعتها. موقع "تاغسشاو" التابع للقناة الألمانية الأولى (ARD) كتب (27 يونيو/ حزيران) معلقا "لم ينجح حزب لوبين، المعروف سابقًا باسم الجبهة الوطنية، في الفوز بأي إقليم في فرنسا. وكانت لوبين تسعى لتوظيف أي نجاح في الجنوب كنقطة انطلاق لحملة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في غضون عشرة أشهر".

موقع "شبيغل أونلاين" (28 يونيو/ حزيران) كتب بهذا الصدد "فجأة بدا الأمر وكأن هذه الانتخابات ستزيد حدة الإثارة في المبارزة المتوقعة بين ماكرون ولوبين في أبريل / نيسان 2022. من الناحية السياسية، يمكن للمحافظين في الواقع أن ينظروا إلى الوراء لتأمل عقد كارثي: في عام 2012 فقد نيكولا ساركوزي كرسي الرئاسة. وفي عام 2017، تعثر مرشحهم، فرانسوا فيون، بعدما تم الكشف عن دفعه لمئات الآلاف من اليوروهات لزوجته من أموال دافعي الضرائب مقابل وظائف وهمية. كما خسروا عام 2020 مدنًا مهمة مثل مرسيليا وبوردو لصالح اليسار والخضر".

عزوف تاريخي ـ رسائل الناخبين للطبقة السياسية

في الدورة الأولى، امتنع أكثر من ثلثي الناخبين (66,72 بالمئة) عن التصويت، في نسبة قياسية منذ قيام الجمهورية الخامسة في 1958. فكيف يمكن تفسير مقاطعة الناخبين القياسية لهذه الانتخابات، وسط تخبط استطلاعات الرأي وعدم قدرتها توقع سلوك الناخبين في مشهد سياسي متقلب؟ وهل عاقب الناخبون ضعف العرض السياسي؟ أم حالة الطقس هي التي حالت دون تنقل الناخبين لمراكز الاقتراع؟ أم هي ظروف الخروج من جائحة كورونا؟ هذه مبررات يكررها الكثير من المحللين السياسيين، غير أنه لا يمكنها حجب عوامل بنيوية تفرز عزوفا متزايدا تجاه الانتخابات ككل. وبهذا الصدد كتبت صحيفة "نويه أوزنابروكه تسايتونغ" (28 يونيو/ حزيران) "في الواقع، على المرء أن يسأل نفسه عن مدى أهمية الانتخابات عندما لا يدلي سوى ثلث الناخبين بأصواتهم. هذا يدل على انزعاج وخيبة أمل تجاه النخبة السياسية. الرئيس ماكرون ليس بريئًا تماما فيما يحدث".

ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف ماكرون قال بمناسبة فوزه إن "صفحة جديدة من تاريخنا الطويل تفتح. أريدها أن تكون صفحة الأمل واستعادة الثقة".

ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف تم انتخاب ماكرون رئيساً لفرنسا -الذي لم يكن معروفا لدى الفرنسيين قبل ثلاث سنوات والذي يقول إنه ليس من اليمين أو اليسار- بعد حصوله على أكثر من 65,5 في المئة من الأصوات أمام لوبن التي حصلت على نحو 34 في المئة من الأصوات.

ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف وتشير نتيجة الاقتراع الذي شهد نسبة امتناع عن التصويت قُدِّرَت بأكثر من 25 في المئة، إلى احتمال "إعادة تشكيل المشهد السياسي بشكل كبير ليتمحور حول الصراع بين "الوطنيين" وأنصار العولمة".

ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف لحظات ترقب قضاها أنصار ماكرون خلال اليوم الانتخابي.

ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف ابتهج أنصار ماكرون. وأشاد بفوز ماكرون الكثير من القادة الأوروبيين القلقين من تنامي النزعة الوطنية والحمائية الاقتصادية في أوروبا.

ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف وسريعا ما تدفقت التهاني لرئيس فرنسا الجديد وخصوصا من الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرنسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي. واعتبرت ميركل أن فوز ماكرون هو "فوز لأوروبا قوية وموحدة" في حين اعتبر يونكر أن الفرنسيين اختاروا "مستقبلا أوروبيا" لهم.

ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف وبعد فوزه المشهود على الأحزاب التقليدية، سيكون على ماكرون الآن أن يجمع فرنسا مقسمة بشكل عميق، بين فرنسا الحضَر: المزدهرة أكثر والإصلاحية، وبين فرنسا الريف: الفقيرة التي يجتذبها التطرف. وسيكون عليه مواجهة قضايا أساسية بينها التصدي للبطالة المزمنة (10 في المئة) ومكافحة الإرهاب ودفع أوروبا الموحدة إلى الأمام.

ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف وكانت الدعوات تكثفت من كل حدب وصوب - بعد نتيجة "تاريخية" لماكرون في جولة الانتخابات الأولى- لقطع الطريق على اليمين المتطرف الذي يصل للمرة الثانية إلى الجولة الثانية الحاسمة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف لكن لوبن (48 عاما) المناهضة للهجرة ولأوروبا -والتي منيت بهزيمة قاسية- أشادت بتحقيقها "نتيجة تاريخية وكبيرة" لليمين المتطرف الذي أصبح كما قالت "قوة المعارضة الأولى" في فرنسا.

ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف من جانبه هنأ السياسي الهولندي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز، مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي رغم هزيمتها. قائلا: "أحسنت على أي حال...لقد صوت الملايين من الوطنيين لك! ستفوزين المرة القادمة وأنا أيضا". كما هنأت فراوكه بيتري -زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للهجرة والإسلام- مارين لوبان على أدائها الانتخابي القوي رغم الخسارة وقالت إنها " تمكنت رغم العداء الشديد من تحقيق نتيجة مبهرة...".

ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف وقام ماكرون بحملة مع حركته "إلى الإمام" التي أسسها تحت شعار التجديد السياسي مع خط مؤيد للفكرة الأوروبية وبرنامج ليبرالي سواء في الاقتصاد أو المسائل الاجتماعية. وتقوم عقيدته على "فرنسا منفتحة في أوروبا تحمي".

ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف ماكرون المصرفي السابق هو في الواقع يتبنى مبادئ "الأخلاقية السياسية" وقد أطلق تصريحا بقي ماثلا في الأذهان: "اللاجئون هم بشر مبدعون وقادرون على المقاومة". وامتدح سياسة اللجوء التي تبنتها أنغيلا ميركل، فقد أنقذت بتصرفها كرامة أوروبا، على حد تعبيره.

ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف السياسي الشاب ماكرون يدخل الآن قصر الإليزيه برفقة معلمته السابقة وزوجته الحالية التي تكبره بنحو ربع قرن، في فترة رئاسية تستمر لمدة خمسة أعوام. فهل يحقق كل ما وعد به ويتغلب على التحديات؟ إعداد: علي المخلافي



ويمكن النظر إلى الامتناع عن التصويت بطرق مختلفة، الأولى تتعلق بالمناطق التي يعيش فيها مواطنون على الهامش سياسياً واجتماعياً، حيث يكون معدل العزوف أعلى تقليديا (فئة الشباب، الأشخاص ذوو المستويات التعليمية المتدنية أو العاطلون عن العمل) وكلهم فئات يئست من وعود الطبقة السياسية، ولم تعد تكلف نفسها حتى عناء الانتقال إلى مراكز الاقتراع.

الامتناع عن التصويت يمكن تفسيره أيضا كنوع من الاحتجاج والتعبير عن الغضب تجاه النخب السياسية. صحيفة "زودويتشه تسايتونغ" (18 يونيو) سألت الباحثة في شؤون الانتخابات آنه ماكسويل حول أسباب عزوف عدد كبير من الشباب في فرنسا عن المشاركة في الانتخابات. الخبيرة الألمانية ترى أنه يتم "التركيز فقط على موضوعات الأمن والجريمة والشرطة، لكنها موضوعات لا تخاطب الشباب، فهم مهتمون أكثر بقضايا مثل التغير المناخي ومكافحة العنصرية أو قضايا محلية مثل السياسة الجامعية والاندماج في عالم العمل".

وأوضحت الباحثة أن الجيل الحالي من الشباب مُسيس للغاية، لكن معظمهم يفضلون أشكالًا أخرى من المشاركة السياسية كالمظاهرات والعرائض، وشبكات التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن التصويت ليس التعبير السياسي المُفضل لديهم، ومقاطعة مراكز الاقتراع بهذا المعنى، هو موقف تجاه السياسة والديمقراطية ككل، تقول الباحثة.

حسن زنيند