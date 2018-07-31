فرنسا ـ حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس

صوت البرلمان الفرنسي أمس الاثنين (30 يوليو/ تموز 2018) على قانون فرض حظر واسع النطاق على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس. وفي أعقاب التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان)، يحظر هذا القانون بشكل أساسي استخدام الهواتف المحمولة في كل المدارس، سواء مراحل الروضة أو الابتدائي أو الثانوي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مطالب جاءت في الحملة الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون. يذكر أن التلاميذ الفرنسيين غير مسموح لهم بالفعل باستخدام الهواتف المحمولة أثناء الدرس، كما أن المدارس بمقدورها أن تفرض حظرا واسع النطاق على استخدامه من خلال إصدار تعليمات.
ونشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خبر مصادقة البرلمان على القانون الجديد عبر تغريدة حسابه الخاص بتويتر قائلاً: " لقد تم اعتماد الحظر العام على الهواتف المحمولة في المدارس والثانويات بشكل نهائي من قبل الجمعية الوطنية اليوم. وتمت المصادقة على هذا الالتزام".
ونوه الكثير من الفرنسيين على مواقع التواصل الاجتماعي بالقانون الجديد الذي سيغير سلوكيات التلاميذ في المدارس على حد قولهم. وأجاب أحد المعلقين على تغريدة الرئيس الفرنسي قائلاً: "شكرا لك مانويل، أنا متأكد أن هذا الإصلاح الثوري سيغير حياة كل شخص في فرنسا!".
لكن البعض الآخر تعامل مع القانون الجديد بسخرية وتهكم. وجاء في تغريدة أحد المواطنين الفرنسيين حول القانون الجديد: "أنا سعيد بالحظر المفروض على الهواتف المحمولة في الثانويات. سنكون (كمعلمين) قادرين على مواصلة ضرب الأطفال دون أن يصورهم زملاؤهم".
أما فرنسيون آخرون فيتساءلون عن سبب عدم حظر استعمال الهواتف المحمولة في السجون مثلا، كما جاء في تغريدة أحد الأشخاص: "تم حظر أجهزة الكمبيوتر المحمولة في الثانويات في وقت فشل فيه حظرها في السجون".
ومنذ عام 2010 صدر في فرنسا قانون يحظر استخدام الهاتف المحمول أثناء الفصل دون أن يتم تفعيله. لكن اللائحة الجديدة التي تضمنها القانون الحالي تشمل كامل الأجهزة التي تدعم الإنترنت مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات الذكية في جميع المباني التابعة للمدرسة وأثناء الأنشطة المدرسية خارج المدرسة. واستثى القانون الجديد الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة عندما يكونون في حاجة ماسة إليها، نقلا عن الموقع الإخباري الألماني "شبيغل أونلاين".
يشار إلى أنه سبق ولاية بافاريا الألمانية اتخاذ نفس الخطوة وحظر استخدام الهاتف المحمول داخل المدارس. غير أن القانون لا يزال يشهد خلافا سياسيا، حيث تعتبر بعض الأحزاب الألمانية أن القانون لا يلائم العصر.
وأعرب المجلس الاتحادي لأولياء الأمور في ألمانيا اليوم عن رأيه في أن الهواتف المحمولة ليس مرغوبا فيها في المدارس- إلا أنه رفض في الوقت ذاته فرض حظر عام على استخدامها.
وقال شتيفان فاسموت رئيس المجلس اليوم (الثلاثاء 31 يوليو/ تموز 2018) إنه على الرغم من أن استخدام الهواتف محظور في كثير من المدارس، فإن هناك مدرسين يقولون في كثير من الأحيان "فلتبحثوا عنها سريعا على غوغل بالهاتف الجوال"، عندما تكون البنية التحتية الرقمية بالمدرسة غير كافية لإجراء بحث على الإنترنت. لذا أشار إلى أنه يعارض "فرض حظر عام على استخدام الهواتف في المدارس".
ع.ع/ع.ش (د ب أ)
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دع الموبايل وابدأ الحياة!
أشد الضرر يقع على المراهقين
أهم فئة تتعرض لإدمان الهاتف المحمول بشكل مرضي هي فئة المراهقين، وخاصة تلامذة المدارس تحت سن الثامنة عشرة، حيث تشغلهم عن دراستهم وتحصيلهم ومذاكرتهم، وأغلب المدارس في ألمانيا تمنع تشغيل الهاتف المحمول في حرم المدرسة. يشيع عبر العالم تطبيق "ميوزيكالي" الذي يعتبر وسطا اجتماعيا للمراهقين كما تُظهر الصورة.
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دع الموبايل وابدأ الحياة!
من أسباب الطلاق!
تتعرض كثير من الزيجات الحديثة الى هزات خطيرة بسبب إدمان أحد أو كلا الزوجين على استخدام الهاتف المحمول وتطبيقاته الذكية. وسائل التواصل الاجتماعي باتت من أسباب الطلاق المباشرة في كثير من مناطق العالم. الزوج مشغول بعمله ، والزوجة مشغولة بصديقاتها وأصدقائها، فتكون الحياة الزوجية الجديدة بلا أمل. الصورة لعريسين شابين في الرياض بالسعودية وهما منشغلان بهواتفهما المحمولة.
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دع الموبايل وابدأ الحياة!
سبب لتخريب العطلات
كثير من الناس ينشغلون أثناء عطلهم باستخدام الهواتف المحمولة، وينغمسون في عوالم التواصل الاجتماعي، ومتابعة الأخبار أو متابعة أسعار البورصة، أو متابعة اخبار الأقارب والأصدقاء. بل إنّ بعضهم يتلقى إشعارات من زملائه في العمل طيلة وقت العطلة، ما يجعل عطلهم دون مذاق، ويبقى توتر العمل اليومي مرافقا لهم حتى في أجمل مناطق العالم.
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دع الموبايل وابدأ الحياة!
الطفولة في خطر!
أطفال اليوم باتوا لا يعلبون، وحين يلتقون يكون هاجسهم تصفح هواتفهم، ويحدث هذا في كل مناطق العالم دون استثناء، بعضهم يمارسون ألعابا إلكترونية، وبعضهم يشاهدون فيديوهات على يوتيوب، أما البنات فيتواصلن عبر شبكات ميوزيكالي الدولية الخاصة بالمراهقات غالباً. الصورة لطفلين من إثيوبيا منشغلان بهاتف محمول غير ملتفتين إلى بعضهما ولا يلعبان.
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دع الموبايل وابدأ الحياة!
اسبوع بلا هواتف
كثير من المدارس الألمانية تسعى إلى تحرير الطلبة من "عبودية" إدمان الهاتف المحمول، فتنضم مبادرة تقلل من استخدامه. في الصورة، طلبة الصف العاشر في مدرسة إعدادية بمدينة براون شفيغ بولاية سكسونيا السفلى، امتثلوا لتجربة "أسبوع دون هاتف محمول" وسلموا هواتفهم إلى مدرسيهم ومدراستهم.
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دع الموبايل وابدأ الحياة!
كل سنة بهاتف جديد !
سرعة التطور العلمي، لا تواكب سرعة نمو الدخل، وأغلب الناس ما يكاد أن يتقن استخدام الهاتف الجديد، حتى يتغير موديله، وتظهر نسخة جديدة بخدمات أفضل وسرعة أكبر، ما يعني أنّ عليه شراء جهازٍ جديدٍ ورمي جهازه القديم لأنّ أحداً لا يرضى أن يشتريه. إنه تبذير بلا حدود، والمشهد الظاهر في الصورة موجود في بيوت أغلب الناس، كوم من هواتف قديمة.
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دع الموبايل وابدأ الحياة!
الموبايل في الشارع سبب للحوادث
استخدام الموبايل في الشارع أثناء المسير وأثناء قيادة السيارة والدراجة، سبب أكيد للحوادث. لذا تمنع قوانين المرور في كل العالم استخدامه أثناء السياقة بشكل مباشر. الأهم من ذلك أنّ الانسان يصبح متوفرا على الخط متى شاء أيّ شخص أن يطلبه وبذلك يفقد إلى أبدٍ خصوصية يومه. الصورة لفتاة كوبية بشارع في العاصمة هافانا وهي تستخدم هاتفها المحمول.
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دع الموبايل وابدأ الحياة!
هموم مضاعفة على الساسة
السياسيون عبر العالم هم أكثر الناس انشغالا بسبب الهاتف المحمول، وكثير منهم يستعمل هواتف للعمل والمكتب والاتصال العام والبرلمان إضافة الى الهاتف الشخصي، ما يجعل أوقاتهم كلها مشغولة باستمرار، ويتساءل المرأ كيف يتخذون قراراتهم وسط كل هذا الانشغال المزمن؟ في الصورة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل تتكلم بهاتفها المحمول بمقر البرلمان الألماني (بوندستاغ) في برلين.
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دع الموبايل وابدأ الحياة!
الأسرة يهددها الموبايل !
وحدة الأسرة واجتماعها في دفء البيت بات مهددا باستمرار بانشغال أفرادها بهوافتهم المحمولة. ويعاني الآباء والأمهات من انشغال أولادهم بهواتفه إلى درجة تجعلهم ينعزلون عن محيط الأسرة واجتماعها، ويتفاقم هذا الأمر في الغرب بانشغال الجميع خارج المنزل طيلة اليوم، ويصبح اللقاء اليتيم الذي يجري يوميا لنصف ساعة أو ساعة، سببا للعتب والنكد، أو يتحول إلى مجرد أمنية.
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دع الموبايل وابدأ الحياة!
مرض رقبة الموبايل
تشير دراسات إلى أننا نحدّق نحو أربع ساعات يومياً باتجاه الأسفل أي باتجاه شاشة الهاتف. وهذا يضر بالعمود الفقري. فوزن الرأس يصل لخمسة كيلوغرامات. وعندما يميل إلى الأمام بقوة، يزداد وزنه أكثر، ليصل حتى سبعة وعشرين كيلوغراما، أي بوزن ثلاثة صناديق مشروبات تقريباً. تخيل أن فوق رقبتك يومياً 3 صناديق مشروبات غازية ! ملهم الملائكة
الكاتب: ملهم الملائكة