 فرنسا ـ النيابة تطلب محاكمة مجموعة بتهمة التخطيط للهجوم على ماكرون | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.09.2022

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فرنسا ـ النيابة تطلب محاكمة مجموعة بتهمة التخطيط للهجوم على ماكرون

بعد تحقيقات استمرت لأربع سنوات، طلبت النيابة العامة في فرنسا إحالة 12 شخصا إلى المحكمة للاشتباه في تحضيرهم "لمشروع عمل عنيف" ضد الرئيس إيمانويل ماكرون. قاضي التحقيقات سيقرر الآن ما إذا كان الملف سيحال للمحكمة أم لا.

صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء إلقاء خطاب في إحدى الشركات بتاريخ 12 يوليو 2022

طلبت النيابة العامة الوطنية الفرنسية إحالة 12 شخصاً إلى محكمة جنح للاشتباه "بإعدادهم مخططاً لعمل عنيف" ضدّ ماكرون

طلبت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب إحالة 12 شخصاً "يؤيدون فرضيات  اليمين المتطرف " إلى محكمة جنح للاشتباه "بإعدادهم مخططاً لعمل عنيف" ضدّ الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون  في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، على ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق وكالة فرانس برس.

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وتريد النيابة العامة الوطنية أن يحاكم هؤلاء، وهم 11 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 22 و62 عاماً كانوا يتواصلون عبر مجموعة سميت "بارجول"، بتهمة تشكيل عصابة إرهابية، على ما جاء في وثيقة نهائية وقّعت في 18 آب/اغسطس واطّلعت عليها فرانس برس.

ويعود إلى قاضي التحقيق الآن اتخاذ القرار النهائي بإحالة الملف إلى المحاكمة من عدمه، إمّا أمام محكمة جنايات (مختصة بالنظر في الجرائم) أو محكمة الجنح.

وبوشر التحقيق القضائي بعيد توقيف عدة مؤيدين لليمن المتطرف الراديكالي في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وأدّت التحقيقات بعد ذلك إلى توجيه الاتهام إلى 14 شخصا بتشكيل عصابة إرهابية إجرامية وهي تهمة تنظر فيا محكمة جنايات.

وبعد تحقيق استمر أربع سنوات تقريبا طلب القضاء كفّ الملاحقات في حقّ شخصين من هؤلاء. وطلب أن توجه إلى ال12 الآخرين تهمة تشكيل عصابة إرهابية تنظر بها محكمة جنح. وتأخذ عليهم النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب عقد اجتماعات والبحث عن معدات وتدريبات وإجراء اتصالات بغية التحضير "لمشروع عمل عنيف" ضد رئيس البلاد.

وقرّر المحققون التدخل بعدما أبلغوا بانتقال أحد القيّمين على المجموعة عبر فيسبوك ويدعى جان-بيار بوييه وهو متقاعد، إلى شرق فرنسا حيث كان ماكرون متواجدا بمناسبة الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى. وفي محادثة رصدتها الشرطة تطرق هذا الرجل إلى فكرة مهاجمة رئيس البلاد بسكين من السيراميك لا يمكن رصده خلال عمليات التدقيق الأمنية. وعثر في السيارة التي توجه فيها إلى منطقة موزيل على خنجر من دون غمد وإنجيل، بحسب الوثيقة النهائية.

وطلبت النيابة العامة إحالته إلى المحاكمة بتهمة حيازة مسدس أيضاً ونقله من دون ترخيص. وأوقف على سبيل الاحتياط في فترة أولى لكن أفرج عنه منذ أشهر وفرضت عليه رقابة قضائية.

ا.ف/ ع.ج.م   (أ.ف.ب)

  • Charles de Gaulle (imago)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    شارل ديغول 1958- 1969

    جنرال وواحد من أعظم رؤساء فرنسا في القرن الماضي، تولى الرئاسة عام 1958، وتبنى سياسة تدافع عن استقلال فرنسا وترفض سيطرة أمريكا والاتحاد السوفيتي. تنحى عن منصبه عام 1969 بسبب فشله في كسب التأييد الشعبي للاستفتاء، الذي طرحه من أجل تطبيق المزيد من اللامركزية.

  • Frankreich ehemaliger Senatspräsident Alain Poher (picture-alliance/dpa/M. Clement)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    آلان بوهير 1969-1969

    عمدة أبلون سور، خوله منصب رئاسة مجلس الشيوخ برئاسة فرنسا مؤقتاً عقب استقالة ديغول عام 1969. ترشح بوهير فيما بعد للانتخابات الرئاسية عن حزب الوسط الديمقراطي، لكنه خسرها أمام منافسه جورج بومبيدو.

  • Georges Pompidou, Portraetfoto 1967 Kalenderblatt (dpa)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    جورج بومبيدو 1969-1974

    رئيس الوزراء الفرنسي في عهد شارل ديغول بين عامي 1962-1968. انتخب بومبيدو رئيساً لفرنسا عن حزب "الاتحاد من أجل الدفاع عن الجمهورية" عام 1969 وبقي في منصبه حتى وفاته سنة 1974، حيث يعتبر بومبيدو أول رئيس لفرنسا يموت أثناء فترته الرئاسية بسبب السرطان. وجاء آلان بوهير ليحل محله مؤقتاً مرة أخرى.

  • Deutschland Staatsakt für Helmut Schmidt in Hamburg - Valéry Giscard d’Estaing (Getty Images/S. Gallup)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    فاليري جيسكار ديستان 1974-1981

    وزير المالية الأسبق جيكسار ديستان الذي كان ينتمي إلى يمين الوسط قاد فرنسا لفترة رئاسية واحدة بين عامي 1974-1981 وشهدت رئاسته إقرار سياسية ليبرالية متقدمة وتقوية الوحدة الأوروبية. هزمه الرئيس الاشتراكي ميتران في انتخابات عام 1981.

  • Francois Mitterand (picture-alliance/S. Simon)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    فرانسوا ميتران 1981-1995

    أول رئيس اشتراكي في عهد الجمهورية الخامسة الفرنسية وأطول رؤسائها بقاء في سدة الحكم 1981-1995. شهدت فترته الرئاسية إطلاق العديد من البرامج الإصلاحية ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

  • Jacques Chirac / Frankreich / Paris (AP)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    جاك شيراك 1995-2007

    ترشح للانتخابات الرئاسية عام 1995 عن حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" وفاز بها. أُعيد انتخابه عام 2002. وتقاعد شيراك عن العمل السياسي عام 2011 بسبب ظروفه الصحية، ومتابعته قضائياً بتهمة إساءة استخدام المال العام.

  • Frankreich Nicolas Sarkozy (Getty Images/AFP/I. Langsdon)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    نيكولا ساركوزي 2007-2012

    الرجل القوي في اليمين الفرنسي، انتخب ساركوزي رئيساً لفرنسا لفترة رئاسية واحدة بين عامي 2007-2012، خسر الانتخابات الرئاسية أمام فرانسوا أولوند عام 2012، واعتزل الحياة السياسية نهائياً سنة 2016 عقب فشله في الانتخابات التمهيدية لتمثيل اليمين الفرنسي في الانتخابات الرئاسية.

  • Frankreich Francois Hollande in Paris (Reuters/C. Hartmann)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    فرانسوا أولوند 2012- 2017

    الرئيس الاشتراكي الثاني بعد فرنسوا ميتران في ظل ما يسمى بـ"الجمهورية الخامسة". قاد فرنسا لفترة رئاسية واحدة ما بين 2012-2017. أعلن أولوند عام 2016 عدم رغبته الترشح لفترة رئاسية ثانية.

  • Emmanuel Macron (picture alliance/Wostok Press/MAXPPP/F. Castel)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    إيمانويل ماكرون 2017-

    أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية (39 عاماً). استقال عام 2016 من منصبه كوزير للاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمي، وأسس حركة إلى الأمام. فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2017 أمام منافسته مارين لوبن.


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