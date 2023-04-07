فرنسا.. عشرات الآلاف يتظاهرون احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد

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عشرات الآلاف يخرجون في فرنسا مجددا إلى الشوارع للتظاهر في عيد العمال احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الآونة الأخيرة.
شهد عدد من العواصم والمدن العربية والأوروبية مظاهرات بمناسبة عيد العمال، لكنها بلغت أوجها في فرنسا، حيث نزل مئات الآلاف إلى الشوارع على وقع أزمة على خلفية قانون التقاعد التي تتفاعل منذ أسابيع، ووقعت صدامات وأعمال شغب.
أعطى المجلس الدستوري الفرنسي الضوء الأخضر لمشروع قانون رفع سن التقاعد الذي طرحه ماكرون وأثار موجة من الاحتجاجات، مما يسرّع تحويله إلى قانون ودخوله حيز التنفيذ، فيما طالبت النقابات وبعض الأحزاب بعدم تفعيله محذرة من العنف.
يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخطر تحد لسلطته منذ ما يُعرف باحتجاجات السترات الصفراء وذلك بعد اضطرابات عنيفة في باريس بسبب قراره المضي قدما دون تصويت برلماني في إصلاحات مثيرة للجدل بشأن التقاعد.
أدى تشبث الرئيس إيمانويل ماكرون بمشروع إصلاح التقاعد لموجة تمرد غير مسبوقة في فرنسا تهدد بانقسامات غير محسوبة العواقب. ويتابع المراقبون الألمان والأوروبيون بقلق تطورات الوضع في بلد بات يفتقد للتوافقات الضرورية للإصلاح.
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