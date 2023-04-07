فرنسا.. عشرات الآلاف يتظاهرون احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد

في عيد العمال.. مظاهرات احتجاجية في مدن عربية وأوروبية يوحدها الغلاء

شهد عدد من العواصم والمدن العربية والأوروبية مظاهرات بمناسبة عيد العمال، لكنها بلغت أوجها في فرنسا، حيث نزل مئات الآلاف إلى الشوارع على وقع أزمة على خلفية قانون التقاعد التي تتفاعل منذ أسابيع، ووقعت صدامات وأعمال شغب.