 فرنسا.. عشرات الآلاف يتظاهرون احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد | DW الأخبار | DW | 01.05.2023

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فرنسا.. عشرات الآلاف يتظاهرون احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد

عشرات الآلاف يخرجون في فرنسا مجددا إلى الشوارع للتظاهر في عيد العمال احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الآونة الأخيرة.

المزيد من المركز الإعلامي

الفرنسيون يواصلون التظاهر ضد إصلاحات نظام التقاعد، الذي تصر عليه الحكومة الفرنسية.

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Protesters march during a rally in Bayonne, southwestern France, Thursday, march 23, 2023. French unions are holding their first mass demonstrations Thursday since President Emmanuel Macron enflamed public anger by forcing a higher retirement age through parliament without a vote. (AP Photo/Bob Edme)

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