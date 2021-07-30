فرنسا: صبي رسام يساعد المشردين

بلد غني وسكان فقراء.. ما هي تكلفة الحياة الكريمة في ألمانيا؟

رغم أن ألمانيا من دول العالم الغنية، إلا أن سدس سكانها معرضون لخطر الفقر. ويشكل ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والغذاء تحديًا جديدًا تمامًا للبلاد. لكن مصطلح الفقر بحاجة للتوضيح، فهناك الفقر المطلق والفقر النسبي.