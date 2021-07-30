 فرنسا: صبي رسام يساعد المشردين | مراسلون حول العالم | DW | 29.10.2022

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مراسلون حول العالم

فرنسا: صبي رسام يساعد المشردين

يبيع الصبي الفرنسي الرسام أرتور سوفليه لوحاته من أجل مساعدة المشردين. معارض البالغ من العمر 13 عاما تلهم الأطفال الآخرين لاتخاذ مبادرات مماثلة، بما في ذلك أخته الصغيرة.

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