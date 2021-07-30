فرنسا: صبي رسام يساعد المشردين

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يبيع الصبي الفرنسي الرسام أرتور سوفليه لوحاته من أجل مساعدة المشردين. معارض البالغ من العمر 13 عاما تلهم الأطفال الآخرين لاتخاذ مبادرات مماثلة، بما في ذلك أخته الصغيرة.
رغم أن ألمانيا من دول العالم الغنية، إلا أن سدس سكانها معرضون لخطر الفقر. ويشكل ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والغذاء تحديًا جديدًا تمامًا للبلاد. لكن مصطلح الفقر بحاجة للتوضيح، فهناك الفقر المطلق والفقر النسبي.
أصبح رسم بورتريه للنجمة الشهيرة مارلين مونرو للرسام أندي وارهول بعد أن بيع مقابل 195 مليون دولار خلال مزاد في نيويورك أغلى عمل فني معاصر في تاريخ المزادات، لتحطم الرقم القياسي المسجل باسم لوحة "نساء الجزائر".
حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن العنف الجنسي أصبح أسلوبا قاسيا من أساليب الحرب والتعذيب والقمع، ووصفه بأنه "يرهب السكان ويدمر الأرواح ويقسم المجتمعات". وأعرب تضامنه مع النساء والرجال الذين يمثلون الطرف الأضعف.
بدون أوراق قانونية يعيش الكثير من المهاجرين في ألمانيا. وهو ما يجعلهم يفتقدون لكثير من المميزات على رأسها التأمين الصحي. فكيف يتعالج هؤلاء الأشخاص في حال مرضهم؟
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