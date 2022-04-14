فرنسا: روس في المنفى في مواجهة بوتين

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إسقاط بوتين، هذا هو هدف المثقفين الروس في فرنسا. فعبر منصة خاصة بهم يوثقون حقيقة ما يجري في الحرب الروسية على أوكرانيا.
أدى تفشي إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة وفرنسا إلى تقليص الإمدادات العالمية من البيض ورفع أسعار المواد الغذائية الأساسية، في وقت تعطل فيه الحرب في أوكرانيا الشحنات إلى أوروبا والشرق الأوسط.
أراد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير زيارة كييف لإظهار التضامن مع أوكرانيا. لكن كييف رفضت زيارته واعتبرته شخصا غير مرغوب فيه. ورغم أن ذلك القرار "مفهوم" لكنه "خاطئ" ويصب في مصلحة بوتين، كما ترى روزاليا رومانيك.
يرى منتقدون أن غزو أوكرانيا أكبر دليل على عدم صحة سياسة "التغيير من خلال التجارة" التي اتبعتها ألمانيا مع روسيا. وأبرز من يقف خلفها، المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل. لكنها ليست وحدها، بل جيل كامل من الساسة الألمان.
بعد العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها تعالت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. فهل بالإمكان محاكمة بوتين أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟
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