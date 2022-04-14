 فرنسا: روس في المنفى في مواجهة بوتين | مراسلون حول العالم | DW | 15.04.2022

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مراسلون حول العالم

فرنسا: روس في المنفى في مواجهة بوتين

إسقاط بوتين، هذا هو هدف المثقفين الروس في فرنسا. فعبر منصة خاصة بهم يوثقون حقيقة ما يجري في الحرب الروسية على أوكرانيا.

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