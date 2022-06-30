فرنسا: رسوم ضد صدمة الإرهاب

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السجن مدى الحياة: هذا هو الحكم الصادر بحق المتهم الرئيس في قضية الهجمات الإرهابية في باريس عام 2015. أثناء المحاكمة، كان على الناجين إيجاد طرق للتعامل مع الصدمات التي تعرضوا لها. إحدى السيدات لجأت إلى الرسم.
قضت محكمة فرنسية بالسجن لفترات مختلفة بحق المتهمين في تنفيذ هجوم منسق بالأسلحة النارية والقنابل في باريس عام 2015 وأسفر عن مصرع 130 شخصاً. وحكم على المتهم الرئيسي صلاح عبد السلام بالسجن مدى الحياة.
جدل سياسي وحقوقي شديد يدور حول حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة تابعة لسلطات مقاطعة دونيتسك الانفصالية على ثلاثة أشخاص. تقول السلطات الروسية إنهم مرتزقة فيما يؤكد والد أحدهم، وهو شاب مغربي، أنه حاصل على الجنسية الأوكرانية.
قوبل الحكم على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة بانتقادات ألمانية ودولية، وحذر سياسيون ألمان من أن عدم التزام تركيا بقرار المحكمة الأوروبية بالإفراج عنه قد ينتج عنه عواقب على تركيا.
بعد العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها تعالت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. فهل بالإمكان محاكمة بوتين أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟
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