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فرنسا: رسوم ضد صدمة الإرهاب

السجن مدى الحياة: هذا هو الحكم الصادر بحق المتهم الرئيس في قضية الهجمات الإرهابية في باريس عام 2015. أثناء المحاكمة، كان على الناجين إيجاد طرق للتعامل مع الصدمات التي تعرضوا لها. إحدى السيدات لجأت إلى الرسم.