فرنسا: دار مسنين ترفض راهبة بسبب "غطاء الرأس"

قوبل طلب تقدمت به إحدى الراهبات للالتحاق بدار للمسنين في شرق فرنسا، بالرفض بسبب "غطاء الرأس". ووفقا لمحطة " FranceBleu" الفرنسية، فإن إحدى دور المسنين بمنطقة فيزول، ربطت قبول الراهبة، بتخليها عن "غطاء الرأس". وبررت دار المسنين، قرارها بحرصها على "راحة نزلاء الدار" مضيفة أنها لا تجد مشكلة في ارتداء الراهبة لـ "صليب رقيق".

الراهبة من جهتها، رفضت طلب دار المسنين وتخلت عن فكرة الالتحاق بالدار، بعد أن انتظرت الردعلى طلبها لمدة عام كامل. ووفقا لـ FranceBleu، فقد قالت الراهبة إنها قضت حياتها بالكامل في ملابس الراهبات وغطاء الرأس ولا يمكنها تصور التخلي عنه.

المفارقة أن القصة نفسها قديمة وتعود لصيف العام الجاري، لكنها خرجت للإعلام عن طريق قس يقوم بأداء الصلوات في دار المسنين المذكورة، وهو الذي طرح القصة على خلفية النقاشات الدائرة في فرنسا حول حجاب المسلمات، مشيرا إلى وجود ما سماه بـ "فوبيا المسيحية" على غرار ما يعرف في الإعلام بـ "فوبيا الإسلام".

ا.ف/ ط.أ