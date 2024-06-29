فرنسا "جمهورية معطّلة"؟ ـ سيناريوهات محتملة عقب الانتخابات

وفقاً لاستطلاعات الرأي، سيفوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بالانتخابات المبكرة في فرنسا. فهل تدخل فرنسا رابع حالة "تعايش" في تاريخها؟ فكيف ستكون العلاقة بين أطراف السلطة المختلفة التوجهات: الرئيس والحكومة؟

وفقاً للدستور الفرنسي الذي أقر في عام 1958 لـ"الجمهورية الخامسة"، لا توجد قيود دستورية تحد من اختيار رئيس الدولة لرئيس أو رئيسة الوزراء، ومع ذلك، يجب عليه أن يأخذ في الاعتبار توازن القوى في البرلمان.

إذا فقد رئيس الوزراء للدعم البرلماني، يمكن للجمعية الوطنية أن تصوت بحجب الثقة عنه. وفي هذه الحالة سيتعين على الحكومة بعد ذلك تقديم استقالتها إلى الرئيس.

من سيعين الرئيس ماكرون رئيساً للوزراء بعد الانتخابات؟

إذا حصل حزب التجمع الوطني (RN) على الأغلبية في الجمعية الوطنية، سيضطر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى عرض منصب رئيس الوزراء على رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا. ولا يوجد لديه بديل آخر، كما يقول خبير الشؤون الفرنسية هانز شتارك من جامعة السوربون في باريس. "ماكرون في موقف ضعيف للغاية. ليس لديه مجال كبير للمناورة."

ومع ذلك، يشترط بارديلا البالغ من العمر 28 عاماً الحصول على أغلبية مطلقة من مقاعد البرلمان لتولي مسؤولية الحكومة. وفي حالة عدم تحقيق ذلك، لن يتمكن من تنفيذ برنامجه السياسي. مع تعيين بارديللا رئيسا للوزراء، ستدخل فرنسا رابع "تعايش" في تاريخها.

كيف يعمل "التعايش"؟

عندما ينتمي رئيس الدولة ورئيس الوزراء إلى معسكرين سياسيين مختلفين، تكون السلطة التنفيذية في فرنسا مقسمة. يجب على الرئيس ورئيس الوزراء في هذه الحالة التعاون معاً لما فيه مصلحة البلاد، فيما يعرف بـ"التعايش".

تم تشكيل أول "تعايش" في عام 1986 - بعد فترة عاصفة - في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران. بعد خسارته الانتخابات البرلمانية، عين ميتران الديغولي جاك شيراك رئيساً للوزراء. في عام 1993، عين أيضاً إدوار بالادور، الذي كان زميلاً لشيراك في الحزب، رئيسا للوزراء.

من عام 1997 إلى عام 2002 ، حكم رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان في عهد الرئيس المحافظ شيراك.إذا تم تعيين بارديلا رئيساً للوزراء، ستكون هذه رابع حالة "تعايش" في تاريخ فرنسا.

تقاسم السلطة بين معسكرين سياسيين مختلفين يؤدي إلى مزيد من فقدان الكفاءة. تصبح عمليات اتخاذ القرار أكثر تعقيدًا وبطئًا. كما أن نجاح التعايش يعتمد بشكل كبير على مدى قدرة رئيس الوزراء والرئيس على العمل معًا. في دستور الجمهورية الخامسة لعام 1958، الذي لا يزال ساريًا حتى اليوم، لم تذكر النصوص الدستورية صراحة مفهوم" التعايش".

ما مجال المناورة الذي تمتلكه الحكومة في "التعايش"؟

في حالة "التعايش"، تنتقل بعض وظائف رئيس الدولة مؤقتًا إلى رئيس الوزراء. لن يكون ماكرون، بل رئيس الوزراء الجديد، هو الذي يحدد الخطوط العريضة للسياسة.

وفي مجال السياسة الداخلية على وجه الخصوص، فإن الحكومة لديها مجال واسع للمناورة في حالة "التعايش". وفي السياسة الخارجية والأمنية، تتقاسم السلطة مع الرئيس، المسؤول عن العلاقات الدولية.

شرحتماري لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، تصور الحزب لتوزيع السلطة قبيل الجولة الأولى من الانتخابات، بقولها: "القائد الأعلى للقوات المسلحة هو لقب شرفي لرئيس الجمهورية، حيث يكون رئيس الوزراء هو الذي يتحكم في الأمور." يمكن أن تؤدي قضايا السياسة الداخلية والاقتصادية إلى صراعات على السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء، كما أثبتت أول حالة "تعايش" تحت رئاسة ميتران. في 14 يوليو 1986، يوم العيد الوطني الفرنسي، أحرج الرئيس ميتران رئيس وزرائه شيراك علنًا بإعلانه أنه لن يوقع على مراسيم الحكومة لإعادة خصخصة 65 بنكًا وشركة تأمين وشركة صناعية مؤممة.

لا يمكن لأي مرسوم حكومي أن يدخل حيز التنفيذ دون توقيع الرئيس. لكن، يمكن لهذا الرفض أن يؤخر تنفيذ مشروع الحكومة، دون أن يوقفه بشكل نهائي.

تقاسم السلطة بين معسكرين سياسيين مختلفين يؤدي إلى مزيد من فقدان الكفاءة. تصبح عمليات اتخاذ القرار أكثر تعقيدًا وبطئًا صورة من: DELPHINE MAYEUR/AFP/Getty Images

إلى أي مدى قد يعمل ماكرون وبارديلا معا؟

يرفض الرئيس ماكرون على الأقل بعض أجزاء من برنامج حزب التجمع الوطني (RN) ومن المحتمل أن يحاول الحزب، وفقًا لتحليل هانز شتارك، "دفع ماكرون إلى الزاوية حتى يستقيل في النهاية". ولكن، من غير المحتمل أن تكون هناك عرقلة كاملة لعمل حكومة حزب التجمع الوطني. بل، من المتوقع أن يتوصل ماكرون وبرديلا إلى نوع من التفاهم.

إذا رفض الرئيس مشاريع الحكومة، سيكون على ماكرون تقديم تبريرات لذلك. من الممكن أن يلجأ الرئيس بشكل متزايد إلى المجلس الدستوري لفحص دستورية القوانين قبل إصدارها. وقد تفشل بعض مشاريع حكومة حزب التجمع الوطني بالفعل عند هذه العقبة.

كيف يمكن للحكومة تمرير القوانين دون تصويت في الجمعية الوطنية؟

تتيح المادة 49.3 من الدستور الفرنسي للحكومة تمرير قانون دون تصويت في الجمعية الوطنية، إلا إذا تم تقديم اقتراح بحجب الثقة خلال 24 ساعة وتمت الموافقة عليه. ومع ذلك، فإن هذه المادة الدستورية مثيرة للجدل للغاية في فرنسا. من غير المحتمل أن ترغب حكومة تعايش جديدة في الحكم من بداية الفترة التشريعية بمساعدة المادة 49.3.

ما الحل إذا كانت الجمعية الوطنية مشلولة؟

حتى الآن، لم تقدم الأحزاب أي اقتراحات واضحة حول كيفية التعامل مع جمعية وطنية بلا أغلبية. معروف أن مارين لوبان من حزب التجمع الوطني ترى في هذه الحالة ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

لا يمكن إجبار ماكرون على الاستقالة، ولا يوجد سيناريو واضح لـ"جمهورية مشلولة" في فرنسا. سيتوقف الكثير على الديناميكيات السياسية بعد الانتخابات. إحدى الحلول الممكنة هي تشكيل حكومة خبراء غير حزبية، رغم أنه لا يوجد سابقة لذلك في الجمهورية الخامسة.

هل يلجأ ماكرون للصلاحيات الاستثنائية؟

يمكن للرئيس إيمانويل ماكرون تفعيل المادة 16 من الدستور الفرنسي، التي تمنح الرئيس صلاحيات استثنائية في الأزمات لضمان استمرارية الدولة. بموجب هذه المادة، يمكن للرئيس إصدار القوانين والقرارات دون موافقة البرلمان.

ومع ذلك، لا يعتقد خبير الشؤون الفرنسية هانز شتارك أن المادة 16 تشكل خيارًا واقعيًا لماكرون؛ "لا أرى كيف يمكنه الاستمرار في ذلك لمدة ثلاث سنوات - حتى الانتخابات الرئاسية القادمة. هذا يعني أننا سنكون في وضع أزمة دائمة."

أعده للعربية: علاء جمعة