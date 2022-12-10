فرنسا تهزم إنجلترا لتواجه المغرب في نصف نهائي مونديال قطر

ضرب المنتخب الفرنسي حامل اللقب موعدًا مع نظيره المغربي في المربع الذهبي لمونديال قطر 2022 بفضل فوزه المثير على إنجلترا 2/1 اليوم السبت (10 كانون الأول/ديسمبر 2022) على استاد البيت في دور الثمانية لكأس العالم، وسط حضور جماهيري كبير بلغ حوالي 69 ألف مشجع.



وسجّل هدفي فرنسا كل من لاعب الوسط الدفاعي أوريليان تشواميني من تسديدة بعيدة (17) وأوليفييه جيرو برأسه (78)، أما هدف إنجلترا فسجله القائد هاري كين (54 من ركلة جزاء) قبل إهداره التعادل من نقطة الجزاء أيضًا (84)، ليكتمل عقد نصف النهائي الذي يشهد مواجهة الأرجنتين بطلة 1978 و1986 مع كرواتيا وصيفة 2018 الثلاثاء المقبل.



وستلعب فرنسا في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء أمام منتخب المغرب الذي صعق البرتغال وخرج فائزًا 1-صفر اليوم ليصبح أول فريق عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي في تاريخ المسابقة.



وتسعى فرنسا، بطلة 1998 و2018، لتكون ثالث منتخب فقط يحتفظ باللقب في كأس العالم بعد إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل (1958 و1962)، فيما توقف قطار إنجلترا في سعيها للقب ثان بعد الذي حققته على أرضها في 1966. وهذا أول فوز لفرنسا في كأس العالم على إنجلترا، بعد سقوطها مرتين في دور المجموعات عام 1966 بنتيحة 0-2 و1982 بنتيجة 1-3.



وتصدر منتخب فرنسا المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من الفوز على أستراليا 4/1 والدنمارك 2/1 والخسارة أمام تونس بهدف دون رد، ثم فاز على بولندا في دور الستة عشر 3/1.

كما تصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة الثانية بسبع نقاط من الفوز على إيران 6/2 والتعادل سلبيًا مع أمريكا ثم الفوز على ويلز 3/صفر، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على السنغال في دور الستة عشر.

والتقى المنتخبان العريقان من قبل في 31 مباراة على الصعيدين الرسمي والودي، حيث بدأت تلك المواجهات منذ ما يقرب من 100 عام، بعدما لعبا ضد بعضهما البعض للمرة الأولى وديًا في العاشر من أيار/مايو عام 1923. وحقق المنتخب الإنجليزي 17 فوزًا مقابل 9 انتصارات لنظيره الفرنسي، فيما خيم التعادل على 5 لقاءات من المواجهات المباشرة السابقة بينهما.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)