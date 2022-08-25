فرنسا تلغي إجراءات كورونا

الوقاية من كورونا ـ استطلاع يرصد تهاونا متزايدا للألمان

رغم تزايد قلق المواطنين الألمان بشأن صحتهم في ضوء تداعيات جائحة كورونا، فقد كشف استطلاع للرأي أن هناك ازديادا أيضا في تهاونهم في الالتزام بالتدابير الوقائية الجاري بها العمل، ما دفع الحكومة في برلين لدق ناقوس الخطر.