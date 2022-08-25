 فرنسا تلغي إجراءات كورونا | DW الأخبار | DW | 25.08.2022

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DW الأخبار

فرنسا تلغي إجراءات كورونا

على ضوء ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بكورونا، يتساءل كثيرون عن كيفية الموازنة بين الحذر من العدوى والتوق إلى الحياة الطبيعية؟ من باريس عدنا إليكم ببعض الإجابات.

المزيد من المركز الإعلامي

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كوفيد - تغطية خاصة: وداعا للكممات 25.08.2022

تجددت المعارك بين متمردي تيغراي والجيش الإثيوبي، ما يهدد بإغراق شمال البلاد مجددًا في العنف وبمفاقمة الأزمة الإنسانية.

استئناف المعارك في إقليم تيغراي الإثيوبي بعد 5 أشهر من الهدنة 25.08.2022

في حادثة هي الاولى من نوعها قام مترو أنفاق القاهرة بتوظيف أول سائقتي قطارات في مصر بعد ما اجتازتا كل الاختبارات المهنية

أول سائقات مترو في مصر 25.08.2022

بإمكانيات بسيطة، أسس شاب سوري مشروع لزراعة السمك بجانب خيمته شمال سوريا

شاب سوري يفتتح مشروع لزراعة السمك بجانب خيمته شمال سوريا 24.08.2022

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فساتين كولومبيا - مبادرات واعدة

فساتين كولومبيا - مبادرات واعدة 25.08.2022

مشاريع مساعدة ذاتية في بوينس آيرس

مشاريع مساعدة ذاتية في بوينس آيرس 25.08.2022

مياه الصرف كنظام إنذار مبكر

مياه الصرف كنظام إنذار مبكر 12.08.2022

الزراعة الحضرية

الزراعة الحضرية 12.08.2022

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ارتفعت حصيلة القصف الروسي على محطة القطارات في وسط أوكرانيا إلى 25 قتيلًا و31 جريحًا

25 قتيلًا في القصف الروسي على محطة قطارات بوسط أوكرانيا 25.08.2022

تقرير دولي يقول أن 689 شخصًا قتلوا أو جرحوا بقنابل عنقودية في أوكرانيا - معظمهم من المدنيين.

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أفغانيات يكسرن سيطرة طالبان على الحكم ويفتتحن أول مكتبة نسائية في كابول

أفغانيات يكسرن سيطرة طالبان على الحكم ويفتتحن أول مكتبة نسائية في كابول 25.08.2022

بعد 5 سنوات من فرارهم من ميانمار، لا يزال شعب الروهينجا يعيش في مخيمات ببنغلادش، ويحلم بالعودة لدياره.

شعب الروهينجا يعيش في حالة نسيان في مخيماته ببنغلادش 25.08.2022

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German Chancellor Olaf Scholz, left, speaks during a joint press conference with South Africa President Cyril Ramaphosa at the Union Building in Pretoria, South Africa, Tuesday, May 24, 2022. (AP Photo/Themba Hadebe)

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تفشى فيروس كورونا بين أعضاء وفد رافق المستشار الألماني في رحلة إلى أفريقيا شملت السنغال والنيجر وجنوب أفريقيا.

21.07.2021 Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister, beantwortet vor der Bundespressekonferenz Fragen zur weiteren Entwicklung in der Corona-Pandemie und zur Vorstellung der Nationalen Reserve im Gesundheitsschutz.

شبان يحذر من إهمال تدابير الوقاية مع زيادة الإصابات بكورونا 21.07.2021

في ظل زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا مجدداً، دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان إلى الالتزام بالتدابير الوقائية وحذر من إهمالها. يأتي ذلك بالتزامن مع تمديد قواعد كورونا الخاصة بالمسافرين القادمين إلى ألمانيا.

Themenbild Corona: Eine junge Frau mit Schutzmaske, Mundschutz, Community Maske steht am Fenster in einem Zimmer und blickt wehmuetig,traurig in die Ferne. | Verwendung weltweit

الوقاية من كورونا ـ استطلاع يرصد تهاونا متزايدا للألمان 28.09.2020

رغم تزايد قلق المواطنين الألمان بشأن صحتهم في ضوء تداعيات جائحة كورونا، فقد كشف استطلاع للرأي أن هناك ازديادا أيضا في تهاونهم في الالتزام بالتدابير الوقائية الجاري بها العمل، ما دفع الحكومة في برلين لدق ناقوس الخطر.

14.10.2010 *** French President Emmanuel Macron is seen on television?screens in Paris as he speaks during an interview on national television, to announce further measures to tackle a second wave of the coronavirus disease (COVID-19) outbreak sweeping across France, October 14, 2020. REUTERS/Benoit Tessier

إعلان حظر التجول في باريس ومدن كبرى لمواجهة كورونا 14.10.2020

قرر الرئيس الفرنسي فرض حظر التجول ليلا من التاسعة مساء وحتى السادسة من صبيحة اليوم التالي في باريس ومرسيليا وتولوز ومونبلييه وخمس مدن أخرى. يأتي القرار في ظل تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً في البلاد.