فرنسا تلغي إجراءات كورونا

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على ضوء ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بكورونا، يتساءل كثيرون عن كيفية الموازنة بين الحذر من العدوى والتوق إلى الحياة الطبيعية؟ من باريس عدنا إليكم ببعض الإجابات.
تفشى فيروس كورونا بين أعضاء وفد رافق المستشار الألماني في رحلة إلى أفريقيا شملت السنغال والنيجر وجنوب أفريقيا.
في ظل زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا مجدداً، دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان إلى الالتزام بالتدابير الوقائية وحذر من إهمالها. يأتي ذلك بالتزامن مع تمديد قواعد كورونا الخاصة بالمسافرين القادمين إلى ألمانيا.
رغم تزايد قلق المواطنين الألمان بشأن صحتهم في ضوء تداعيات جائحة كورونا، فقد كشف استطلاع للرأي أن هناك ازديادا أيضا في تهاونهم في الالتزام بالتدابير الوقائية الجاري بها العمل، ما دفع الحكومة في برلين لدق ناقوس الخطر.
قرر الرئيس الفرنسي فرض حظر التجول ليلا من التاسعة مساء وحتى السادسة من صبيحة اليوم التالي في باريس ومرسيليا وتولوز ومونبلييه وخمس مدن أخرى. يأتي القرار في ظل تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً في البلاد.
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