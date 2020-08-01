 فرنسا تقر قانونا يسمح بالمساعدة بالإنجاب للعازبات والمثليات | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 30.06.2021

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منوعات

فرنسا تقر قانونا يسمح بالمساعدة بالإنجاب للعازبات والمثليات

أقرت فرنسا قانونا يسمح لجميع النساء باستخدام تقنية طبية بغرض الانجاب، ويشمل ذلك العازبات والمثلييات. جاء القانون عقب نقاشات استمرت لسنوات، ووسط معارضة من قبل عدة، فيما رحبت جمعات مدافعة عن حقوق المثليين.

مظاهرة تأييد لقانون التلقيح الصناعي

القانون يتيح مساعدة العازبات والمثليات على الانجاب عبر التخصيب

 تبنى البرلمان الفرنسي الثلاثاء (30 يونيو/ حزيران) مشروع قانون يتيح الحق في استخدام تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لجميع النساء بمن فيهن المثليات والنساء العازباتز

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طالما تسببت المذيعة المصرية دعاء صلاح بردود فعل كثيرة بسبب طريقة تقديمها لحلقات برنامجها "مع دودي"، لكن تناولها لموضوع "الأم العزباء" تطور إلى أكثر من ذلك، وقد يدخلها السجن بعد حكم بحبسها ثلاث سنوات بسبب الحلقة.

أثارإطلاق إذاعة خاصة بالأمهات العازبات جدلاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب، اذ اعتبرها البعض أول خطوة في مسار الاعتراف بحقوق هذه الفئة. في حين انتقد المحافظون المبادرة والداعمين لها.

شهدت العاصمة الألمانية برلين اليوم ثلاث مسيرات شارك فيها آلاف الأشخاص في إطار فعاليات "كريستوفر ستريت دايي" للمطالبة بحقوق المثليين والأقليات الجنسية.

وكان توسيع نطاق هذا الحق للنساء المثليات أو العازبات من الوعود التي اطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية، وقد انتظرته لسنوات طويلة الجمعيات المدافعة عن حقوق المثليين  فيما تصدت له بعض الحركات المحافظة.

 وإثر نقاشات برلمانية امتدت لحوالي سنتين، أقر البرلمان الفرنسي مشروع القانون هذا بأكثرية 326 صوتا مؤيدا في مقابل 115 معارضا وامتناع 42 عن التصويت. وتتوقع الحكومة البدء بأولى "مسارات الإنجاب بمساعدة طبية" بحلول نهاية الصيف الحالي، مع طلائع الأطفال الذين يُحمل بهم بالاعتماد على هذه التقنيات قبل نهاية 2021.

وتتيح بلدان أوروبية عدة للنساء العازبات أو المثليات المتزوجات الاستعانة بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب: السويد وفنلندا والدنمارك وبريطانيا وإيرلندا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وإسبانيا والبرتغال.

وفي فرنسا، يسجل تأييد الرأي العام لهذه التقنيات ازديادا مطردا على مر السنوات، وبات 67 % من الفرنسيين يؤيدونها، وفق إحصاء لشركة "إيفوب". وعلق وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران على إقرار القانون قائلا "إنه يوم جميل لبلدنا".

في المقابل، نددت حركة "مانيف بور توس" (التظاهر للجميع) المحافظة بالرفض "المنهجي لأي تعديل في مشروع (القانون) الأساسي)". وقد جندت الحركة مع جمعيات أخرى بدعم من الكنيسة الكاثوليكية المحلية، عشرات آلاف الأشخاص على مر الشهور رفضا للحق في الإنجاب "من دون أب".

ع.أ.ج/ ع ج م (أ ف ب)     

     

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