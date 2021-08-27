 فرنسا تقترح ″منطقة آمنة″ في كابول لمواصلة عمليات الإجلاء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.08.2021

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فرنسا تقترح "منطقة آمنة" في كابول لمواصلة عمليات الإجلاء

أعلنت فرنسا أنها ستدعو مع بريطانيا في الأمم المتحدة إلى العمل من أجل إقامة "منطقة آمنة" في كابول، فيما حصلت 100 دولة على ضمانات من طالبان بالسماح للأجانب والأفغان الذين يحملون تأشيرات بمغادرة أفغانستان.

عمليات الإجلاء قاربت على النهاية لكن الدول الغربية لم تجل الأفغان الذين عملوا معها.

عمليات الإجلاء قاربت على النهاية لكن الدول الغربية لم تجل الأفغان الذين عملوا معها.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، نشرت اليوم الأحد (29 أغسطس/آب 2021)، إن لندن وباريس تعملان على إعداد "مشروع قرار (...) يهدف إلى تحديد منطقة آمنة في أفغانستان، تحت سيطرة الأمم المتحدة تسمح بمواصلة العمليات الإنسانية".

مختارات

ذكرت حركة طالبان أن وفدا فرنسيا التقى بممثلين عنها في الدوحة لأول مرة منذ سقوط كابول، وقد أكد ماكرون في وقت سابق وجود محادثات مع الحركة، بينما رد سياسي ألماني على تصريحات ميركل حول ضرورة التعامل مع طالبان.

بعد أن بدت أوروبا وقد تجاوزت تداعيات موجة المهاجرين الضخمة التي ألقت بظلالها خلال السنوات القلائل الماضية، بوادر أزمة جديدة لا تقل تحديّأ تلوح في الأفق بسبب الأوضاع في أفغانستان.

وتأتي تصريحات ماكرون قبل اجتماع مقرر يوم غد الإثنين للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين) لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وقال ماكرون من الموصل التي زارها الأحد في إطار جولة في العراق "أعتقد أن هذا المشروع قابل جداً للتحقيق. لدي أمل أنه سيفضي إلى خلاصة جيدة، لا أرى أن أحداً سيعارض توفير الأمن للمشاريع الإنسانية". 

وذكر ما كرون لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" أنه أمر "مهم جدا. هذا سيوفر إطارا للأمم المتحدة للتحرك بشكل عاجل وسيسمح خصوصا بوضع كل منا أمام مسؤولياته وسيتيح للأسرة الدولية مواصلة الضغط على طالبان".

وتشارف عمليات إجلاء الأفغان الفارين من نظام طالبان التي بدأت قبل أسبوعين مع استيلاء حركة طالبان على السلطة، على الانتهاء في مطار كابول مع اقتراب موعد استكمال انسحاب القوات الأمريكية. وأوقفت فرنسا وبريطانيا عملياتهما مساء الجمعة والسبت على التوالي. لكن ماكرون أعلن خلال مؤتمر إقليمي عقد السبت في بغداد أن "محادثات بدأت مع طالبان"  بهدف "حماية أفغان وأفغانيات معرضين للخطر وإجلائهم" بعد موعد الحادي والثلاثين من آب/أغسطس.

في المقابلة مع الصحيفة الفرنسية، أوضح ماكرون أنه يدرس  عمليات إجلاء محددة الأهداف  "لن تتم عبر المطار العسكري في كابول". وقال "سنرى إذا كان يمكن القيام بذلك عبر المطار المدني للعاصمة أو عبر الدول المجاورة".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالب بمنطقة آمنة في كابول والحوار مع طالبان.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالب بمنطقة آمنة في كابول والحوار مع طالبان.

وانتقد الرئيس الفرنسي "شكلا من الخطب الشعبوية التي تثير مشاعر الخوف" من  وصول اللاجئين الأفغان إلى فرنسا. وقال "دوري ليس إشاعة الخوف بين مواطنينا بل تقديم حلول"، مؤكدا أنه يريد "إدارة الضغط الذي تمثله هذه الهجرة بإنسانية وحزم مع القدرة على حماية حدودنا كما يجب، بتضامن بين الأوروبيين وسياسة ملائمة مع دول المنطقة".

لكن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نقلت عن دبلوماسي مطلع على مشروع القرار إلى أن النص لا يذكر بشكل مباشر منطقة آمنة، لكنه يذكر الحاجة إلى تنفيذ عمليات الإجلاء، من بين أمور أخرى.

100 دولة تحصل على ضمانات من طالبان بإتاحة المغادرة أمام الراغبين

وفي سياق متصل أعلنت نحو مئة دولة اليوم تلقيها ضمانات من طالبان بالسماح لجميع الأجانب والأفغان الذين يحملون تأشيرات بمغادرة أفغانستان، في تفاهم يسري إلى ما بعد انتهاء الانسحاب الأمريكي المرتقب الثلاثاء. 

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الدول الغربية تعلن إنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان

وقالت هذه الدول، وبينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، "تلقينا ضمانات من جانب طالبان بأنّ كلّ أجنبي ومواطن أفغاني يحمل إذناً بالسفر صدر عن دولنا سيسمح له بالتوجه بصورة آمنة ومنظمة نحو نقاط الانطلاق، وبمغادرة البلاد". وختم الإعلان الذي وقعه أيضا الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الأطلسي، "أخذنا علماً بالتصريحات العلنية لطالبان التي تؤكد هذا التفاهم".

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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  • Afghanistan | Taliban in Kabul

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  • Weltspiegel 18.02.2021 | Afghanistan 2012 | US-Armee, NATO

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  • Afghanistan I Lage in Kabul spitzt sich zu I 16.08.2021

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  • Afghanistan Update Bildergalerie Witwe mit ihren zwei Kindern in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

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    من المرجح أن تعاني النساء والأطفال والأقليات الأخرى بشكل كبير تحت حكم نظام طالبان. فالنساء والفتيات منعن من التعليم خلال الفترة الأولى لحكم طالبان، والذي انتهى بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2001.

  • Afghanistan Wandgemälde von Präsident Ashraf Ghani am internationalen Flughafen Hamid Karzai in Kabul

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  • Afghanistan | ehemaliger Präsident Hamid Karzai

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

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  • Bundeswehr bereitet Evakuierung von Deutschen in Afghanistan vor

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    جلاء الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون

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  • USA I Demonstration zur Lage in Afghanistan in Washington

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    احتجاجات في الولايات المتحدة

    خرج متظاهرون في نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة للاحتجاج أمام البيت الأبيض مطالبين باستعادة السلام في أفغانستان. وقال الأدميرال مايك مولين: إن الولايات المتحدة وحلفاءها "قللوا من شأن تأثير ما تقوم به الحكومة (الأفغانية) الفاسدة".


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