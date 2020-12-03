 فرنسا تفحص عشرات المساجد ضمن إجراءات لمكافحة التطرف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.12.2020

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فرنسا تفحص عشرات المساجد ضمن إجراءات لمكافحة التطرف

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن الحكومة الفرنسية ستطلق موجة من الإجراءات "الواسعة وغير المسبوقة" لمكافحة التطرف الديني، وأضاف أن إحدى الخطوات ستكون فحص 76 مسجدا.

الشرطة الفرنسية أمام المسجد الكبير لباريس

قال وزير الداخلية الفرنسي إن الحكومة الفرنسية ستطلق موجة من الإجراءات "الواسعة وغير المسبوقة" لمكافحة التطرف الديني.

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مساء الأربعاء (الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2020) أن أجهزة الدولة ستنفّذ في الأيام المقبلة "تحركاً ضخماً وغير مسبوق ضدّ الانفصالية" يستهدف "76 مسجداً". وكتب دارمانان في تغريدة على تويتر "بناءً على تعليماتي، ستُطلق أجهزة الدولة تحرّكاً ضخماً وغير مسبوق ضدّ الانفصالية".

وأضاف أنّه "سيتمّ في الأيام المقبلة تفتيش 76 مسجداً يشتبه بأنها انفصالية، وتلك التي يجب إغلاقها سيتمّ إغلاقها". ووفقاً لمعلومات نشرتها صحيفة لوفيغارو وأكّد صحّتها لوكالة "فرانس برس" مقرّبون من الوزير، فإنّ دارمانان أرسل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر مذكرة إلى مدراء الأمن في سائر أنحاء البلاد توضح بالتفصيل الإجراءات الواجب اتّخاذها بحقّ هذه المساجد التي تتوزّع على 16 مسجدا في باريس ومناطقها، و60 في سائر أنحاء البلاد.

وقال الوزير لراديو آر.تي.إل "توجد أماكن للعبادة في بعض المناطق المزدحمة من الواضح أنها مناهضة للجمهورية (حيث) تتابع
أجهزة المخابرات الأئمة وحيث تتعارض لغة الخطاب مع قيمنا".
 

مختارات

تواجه باريس معضلة التوفيق بين توقعات الرأي العام الفرنسي بشأن الحزم تجاه التطرف الإسلاموي وبين موجة الغضب في العالم الإسلامي التي ترى أن فرنسا تعادي المسلمين بشكل عام وليس المتطرفين فقط، فكيف واكب الألمان هذا الجدل؟

الهجمات الإرهابية الأخيرة في فرنسا والنمسا وألمانيا، أعادت الجدل حول الإسلاميين المتطرفين وخطرهم وضرورة التحرك الأوروبي المشترك. لكن ما هي أسباب هذا التطرف وكيف يمكن التصدي له وحماية الشباب من خطر الوقوع في شباكه؟

دعت فرنسا حكومات الدول المعنية إلى "وقف" الدعوات لمقاطعة السلع الفرنسية والتظاهر، معتبرة أنها تصدر من "أقلية راديكالية". من جانبه أعلن الرئيس ماكرون رفض ما وصفه بـ "خطاب الحقد"، قائلا: ما من شيء يجعلنا أن نتراجع أبدا.

ومن بين دور العبادة الإسلامية هذه، هناك 18 مسجداً سيتم استهدافها، بناء على تعليمات الوزير، "بإجراءات فورية" يمكن أن تصل إلى حدّ إغلاقها. وأوضحت المصادر لـ"فرانس برس" أنّ ثلاثة من هذه المساجد الـ18 تقع في نطاق بلدية سين سان دوني، مشيرة إلى أنّ أحدها رفض الالتزام بقرار أصدره رئيس البلدية وقضى بإغلاقه، والثاني أغلق في 2019 لكنّه استمرّ في إقامة الصلاة، والثالث صدر قرار أمني بإغلاقه لكنّ أجهزة الدولة لم تتحقّق ممّا إذا كان قد أغلق فعلاً أم لا.

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مسائية DW: إجراءات فرنسا الأمنية.. هل تضع حدا للتطرف؟

ويأتي الإعلان عن هذه العملية الأمنية قبيل أيام من الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء الأربعاء المقبل للنظر في مشروع قانون يرمي إلى "تعزيز المبادئ الجمهورية" من خلال محاربة "الانفصالية" والتطرّف الإسلامي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكّد في مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر أنّ "فرنسا تخوض حرباً ضدّ الانفصاليّة الإسلاميّة وليس ضدّ الإسلام".

وحذر ماكرون من تنامي خطر النزعة الانفصالية للاسلاميين وتحدي وحدة الجمهورية الفرنسية العلمانية. وقال إن القيم الأساسية في فرنسا مثل حرية العقيدة والمساواة بين الجنسين والحق في التجديف مهددة في مناطق بعينها.
 

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

  • Frankreich Nizza | Messerattacke | Ermittlungen (Dylan Meiffret/dpa/picture alliance)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

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  • Frankreich I Messerattacke in Paris (Alain Jocard/AFP/Getty Images)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

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  • Frankreich | Polizei | Messerangriff (Reuters/P. Wojazer)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

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  • Frankreich Trebes - Polizeiaufgebot nahe Geiselnahme in Supermarkt (Reuters/R. Duvignau)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    جريمة رهائن السوبر ماركت

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  • Frankreich Beerdigung Jacques Hamel Erzbischof von Rouen Dominique Lebrun betet (Reuters/C. Triballeau/Pool)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

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  • Frankreich Anschlag LKW rast in Nizza in Menschenmenge (picture-alliance/dpa/O. Anrigo)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم يوم الباستيل

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  • Frankreich Ein Hauptoffizier der Polizei ermordet vor seinem Haus (Getty Images/AFP/M. Alexandre)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    مقتل شرطي فرنسي وصديقته

    14 يونيو/ حزيران 2016 فرنسي من أصل مغربي يقتل أحد قيادات الشرطة طعناً خارج بيته في إحدى ضواحي باريس ويقتل رفيقته التي تعمل أيضاً في الشرطة. وقال المهاجم لرجال الشرطة الذين تفاوضوا معه أثناء حصاره إنه استجاب لنداء من تنظيم "داعش" الإرهابي.

  • Frankreich Terror in Paris Stade de France (Imago/ZUMA Press)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجمات متزامنة على مواقع ترفيهية

    13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 باريس تهتز على وقع سلسلة من الهجمات شبه المتزامنة بالرصاص والقنابل على مواقع ترفيهية في المدينة يسقط فيها 130 قتيلاً و368 مصاباً. وحينها قال تنظيم "داعش" الإرهابي إنه يتولى المسؤولة عن هذه الهجمات. وكان اثنان من المهاجمين العشرة من مواطني بلجيكا، بينما كان ثلاثة منهم فرنسيين.

  • Frankreich I Messerattacke in Paris (Alain Jocard/AFP/Getty Images)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم شارلي إيبدو

    7-9 يناير كانون/ الثاني 2015 مسلحان إسلاميان يقتحمان اجتماعاً لهيئة التحرير بمجلة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة في السابع من يناير/ كانون الثاني ويفتحان النار فيقتلان 12 شخصاً. ومسلح آخر يقتل شرطية في اليوم التالي ويحتجز رهائن في متجر سوبرماركت في التاسع من يناير/ كانون الثاني ويقتل أربعة أشخاص قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً بالرصاص.


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