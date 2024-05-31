فرنسا تحبط مخطط اعتداء "من وحي إسلاموي" خلال الأولمبياد

قالت أجهزة الاستخبارات الفرنسية إنها أحبطت مخططاً لاعتداء في سانت إتيان شرق وسط البلاد كان يستهدف مباراة لكرة القدم ضمن دورة أولمبياد باريس 2024. وأفادت الداخلية الفرنسية أنه تم اعتقال مواطن شيشاني مشتبه به.

أحبطت أجهزة الاستخبارات الفرنسية مخطط اعتداء مستوحى من هجمات متطرفين إسلامويين في سانت إتيان بشرق وسط فرنسا، كان يستهدف مباراة لكرة القدم ضمن دورة أولمبياد باريس 2024 واعتقلت مواطناً شيشانياً، على ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة (31 مايو/أيار 2024).

وأفادت الوزارة في بيان أنه "في 22 أيار/مايو 2024، قامت المديرية العامة للأمن الداخلي في سانت إتيان (مقاطعة لوار) بتوقيف مواطن شيشاني في الـ18 من العمر يشتبه بأنه كان يعتزم تنفيذ اعتداء من وحي إسلاموي على الأراضي الوطنية".

وأشارت إلى أنه "أول اعتداء يتم إحباطه ضد دورة أولمبياد" باريس التي تنظم بين 26 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس، والثالث منذ مطلع العام.

بدوره، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة على موقع إكس إنه " تمت تعبئة عملاء وزارة الداخلية بالكامل من أجل أمن الفرنسيين":

وفي ما يتعلق بالشاب الشيشاني الموقوف، ذكرت الوزارة أن "العناصر الأولية تظهر أنه كان يعد بشكل نشط اعتداء على ملعب جوفروا غيشار (سانت إتيان) بمناسبة مباريات كرة القدم التي ستجري فيه" ضمن الألعاب الأولمبية.

وأشار البيان إلى أنه كان "يود مهاجمة مشاهدين، إنما كذلك قوات حفظ النظام، والموت شهيداً".

ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب)