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سياسةفرنسا

فرنسا تشكل خلية أزمة .. أنونيموس السودان تهاجم مواقع حكومية

١٢ مارس ٢٠٢٤

تحقق السلطات الفرنسية في هجمات إلكترونية تبنتها مجموعات قرصنة، من بينها "أنونيموس سودان"، الداعمة لروسيا والعديد من القضايا الإسلامية.

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صور رمزية لعملية قرصنة إلكترونية
صور رمزية لعملية قرصنة إلكترونيةصورة من: Pond5 Images/IMAGO

أفادت النيابة العامة في باريس الثلاثاء (12 آذار/مارس 2024) وكالة فرانس برس، بأنّ قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لها فتح تحقيقاً بعد هجمات إلكترونية استهدفت وزارات عدة منذ الأحد. وقالت النيابة العامة إن "هذا التحقيق يتعلق بجريمة عرقلة نظام بيانات آلي ارتكبتها عصابة منظمة، وعقوبتها السجن 10 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو".

وتعرّضت مؤسسات حكومية فرنسية عدة لهجمات إلكترونية "بكثافة غير مسبوقة" منذ الأحد، حسبما علمت وكالة فرانس برس الاثنين من الحكومة، التي أكدت أنّ تأثيرها في هذه المرحلة "تراجع" وأنه "بات من الممكن الوصول إلى مواقع الدولة".

وأعلنت مجموعات قرصنة مسؤوليتها عن هذه الهجمات على تيلغرام. ومن بينها جماعة "أنونيموس سودان" الداعمة لروسيا والعديد من القضايا الإسلامية. وأعلن القراصنة عن "هجوم إلكتروني واسع النطاق" يستهدف خصوصاً وزارات الاقتصاد والثقافة والتحول البيئي ومكتب رئيس الوزراء أو المديرية العامة للطيران المدني.

وقال مصدر قريب من الملف لفرانس برس إن اعلان مجموعة "انونيموس سودان" المسؤولية "يتصف بمصداقية"، فيما دعا مصدر أمني آخر إلى الحذر.

ونُفّذت الهجمات بطريقة تعطل الخدمة من خلال إغراقها بالطلبات.

وأكد مكتب رئيس الوزراء تشكيل "خلية أزمة" منذ مساء الأحد "لاتخاذ التدابير المضادة وضمان استمرار خدمات المعلوماتية".

خ.س/ف.ي (أ ف ب)

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