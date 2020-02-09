 فرنسا ترسل أحدث جيل من الأقمار الاصطناعية العسكرية للفضاء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

فرنسا ترسل أحدث جيل من الأقمار الاصطناعية العسكرية للفضاء

انطلق صاروخ من طراز "أريان 5" يحمل قمرين اصطناعيين للاتصالات من محطة كورو الفضائية في جويانا الفرنسية. وأحد القمرين اللذين تم وضعهما في المدار يمثل آخر جيل من الأقمار الاصطناعية الفرنسية ذات التكنولوجيا العالية.

Frankreich Start des Ariane 5-Fluges VA253 vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou

صورة من الأرشيف ـ صورة لإطلاق صاروخ أريان (أغسطس / آب )

وضعت فرنسا في المدارقمرا اصطناعيا للاتصالات العسكرية قدّم على أنه جوهرة تكنولوجّية وإحدى ركائز سيادة البلاد. وانطلق صاروخ "أريان 5" من قاعدة كورو في غويانا حاملا القمر الصناعي "آ 4" ضمن برنامج سيراكوز، ومن شأنه السماح للجيوش الفرنسية المنتشرة في كل أنحاء العالم بالتواصل بسرعة عالية وبأمان تام، برا وبحرا وجوا ومن داخل الغواصات. وقد اكتملت المهمة بنجاح بعد 38 دقيقة و41 ثانية من عملية الإطلاق.

 وقال الناطق باسم القوات الجوية وقوات الفضاء الفرنسية الكولونيل ستيفان سبيت إن "سيراكيوز آ 4 مصمم لمقاومة الهجمات العسكرية من الأرض والفضاء وكذلك التشويش". وهو مجهز بوسائل مراقبة لمحيطه القريب ولديه القدرة على التحرك لتجنب هجوم. كذلك، فإن هذا القمر الاصطناعي محمي من قوة الدفع الكهرومغناطيسي التي قد تنتج عن انفجار نووي كما أوضح مارك فينو الخبير في انتشار الأسلحة في المركز السياسي للأمن في جنيف.

مشاهدة الفيديو 02:14

وكالة الفضاء الأوروبية تعمل على التخلص من النفايات الفضائية

 وتبلغ قيمة برنامج سيراكوز نحو أربعة مليارات يورو. وسيضاعف هذا الجيل الرابع من الأقمار الاصطناعية سرعة اتصال الجيل الثالث منها ثلاث مرات. وعلى المدى الطويل، ستكون لدى فرنسا 400 محطة قادرة على الاتصال بالقمر الاصطناعي الجديد من الأرض أو طائرة أو سفينة أو غواصة، وفق المديرية العامة للتسلّح.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب، د.ب.أ)

  • ESA - satellite image

    الكوكب الأزرق بعدسات الأقمار الاصطناعية

    في هذه الصورة ترى الساحل الفرنسي أو الريفيرا الفرنسية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط. في مدينة كان الفرنسية تم بناء جزء كبير من المعدات التابعة لمشروع كوبرنيكوس الأوروبي.

  • ESA - satellite image

    الكوكب الأزرق بعدسات الأقمار الاصطناعية

    إطلاق القمر الصناعي 1A كان بداية المشروع، وذلك في 3 أبريل 2014، ومنذ ذلك الحين أرسلت الأقمار الأخرى تباعا. القمر الصناعي2A بتاريخ 23 يونيو من العام 2015. والقمر الصناعي 3A بتاريخ 16 شباط / فبراير من العام 2016. وفي هذه الصورة يظهر نهر النيل، وأجزاء من الشرق الأوسط.

  • ESA - satellite image

    الكوكب الأزرق بعدسات الأقمار الاصطناعية

    هذه الصورة تظهر الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، قبالة سواحل المملكة العربية السعودية، بلقطة حادة وبشكل لا يصدق، تم التقاط الصورة من قبل القمر الصناعي 2 في الـ 28 يونيو 2015. جودة الصور الملتقطة حاليا، أفضل بكثير من مهام تصوير سابقة، مثل الصور التي التقطتها البعثة الفضائية Envisat على سبيل المثال، بحيث تظهر الأنهر، وأجزاء الأرض، والسواحل بشكل أفضل.

  • ESA - satellite image

    الكوكب الأزرق بعدسات الأقمار الاصطناعية

    في هذه الصورة يظهر القسم الجنوبي من العاصمة السودانية الخرطوم. وهي من ضمن الصور الأولى التي التقطها القمر الصناعي 2A، وذلك بعد خمسة أيام من وصوله إلى مداره حول الأرض. في الزاوية اليمنى العليا يظهر جزء من النيل الأزرق، أما النقاط الحمراء على طول النهر فهي تمثل الغطاء النباتي الكثيف. تم إضافة لون في وقت لاحق، من أجل تفسير الصورة بشكل أفضل.

  • ESA - satellite image

    الكوكب الأزرق بعدسات الأقمار الاصطناعية

    صورة أخرى تم التقاطها من القمر الصناعي 2A، وهنا تظهر دولة سيراليون في غرب أفريقيا، وعاصمة البلاد هي فريتاون، وهي تظهر في الصورة وكأنها شبه جزيرة. ويعتمد اقتصاد سيراليون على مخزون المياه الجوفية العميقة، والتي تهددها، بناء مستوطنات سكنية بدون ترخيص، ما يؤثر على الطبيعة الجغرافية هناك.

  • ESA - satellite image

    الكوكب الأزرق بعدسات الأقمار الاصطناعية

    العديد من الصور الملتقطة من الأقمار الاصطناعية تشبع أعمالا فنية، وهي مثيرة للإعجاب من جميع مشاهديها، هنا ترى مدينة يوما، الواقعة في صحراء أريزونا، على الحدود الأمريكية – المكسيكية.

  • ESA - satellite image

    الكوكب الأزرق بعدسات الأقمار الاصطناعية

    هذا هو بحر أرال، وتم التقاط الصورة عن طريق المسح الراداري للقمر الاصطناعي 1A، وتقول وكالة الفضاء الأوروبية بأن بحر أرال، من أكبر الأمثلة التي توضح تأثير الإنسان الضار على البيئة واستنزافه للموارد الطبيعية، حيث فقد هذا البحر أكثر من 90 % من حجمه منذ العام 1960، وذلك جراء الاستخدام الجائر لمياهه.

  • ESA - satellite image

    الكوكب الأزرق بعدسات الأقمار الاصطناعية

    هذه الصورة تظهر برلين، العاصمة الألمانية، بتفاصيل مدهشة. حيث يمكن للمرء أن يرى الطبيعة الخضراء التي تحيط بالمدينة، كما يظهر في الصورة بحيرة فانسي، وبحيرة تيغلر. يمكن مشاهدة المزيد من صور الأقمار الاصطناعية على الرابط التالي: www.esa.int/spaceimages/Images

    الكاتب: ذو الفقار عباني/ علاء جمعة


مختارات

مسبار "سولار أوربيتر" في مهمة خاصة لمعاينة الشمس

أطلق المسبار الأوروبي الأميركي "سولار أوربيتر" من فلوريدا باتجاه الشمس، التي سيدرس خلال العقد المقبل عواصفها المحملة بالجزيئات التي يمكن أن تسبب أعطالاً على الأرض. كما يهدف إطلاق المسبار إلى تقديم رؤية جديدة حول الشمس.  

وظائف تقوم بها الأقمار الاصطناعية

صناعة الفضاء مكلفة والأقمار الاصطناعية مكلفة أيضاً. وإطلاق صاروخ إلى الفضاء قد يكلف 100 مليون يورو وأكثر. إلا أن الاستثمار في الفضاء مجد اقتصادياً، فبدونها تصبح حياتنا اليومية أكثر صعوبة.  

سباق الأقمار الصناعية "العربي".. ما السر؟

يستعد المغرب لإطلاق القمر الاصطناعي "محمد السادس ب"، فيما أطلقت الإمارات القمر خليفة سات. ليس هذا هو القمر الأول لكل منهما كما أن دولاً عربية أطلقت أقماراً خاصة بها. لكن ما سر هذا الإقبال على إطلاق "الأقمار العربية"؟.  

مواضيع ذات صلة

July 27, 2017*** (FILES) This file handout picture released by Iran's Defence Ministry on July 27, 2017 shows a Simorgh (Phoenix) satellite rocket at its launch site at an undisclosed location in Iran. - Iran started counting down on February 9, 2020 to the launch of a new scientific observation satellite scheduled within hours, the country's telecommunications minister said. The United States has raised concerns in the past about Iran's satellite programme, describing the launch of a carrier rocket in January 2019 as a provocation. (Photo by - / IRANIAN DEFENCE MINISTRY / AFP)

إيران تطلق قمرا اصطناعيا "بنجاح" لكنه فشل في بلوغ مداره 09.02.2020

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية إن بلاده فشلت في محاولتها الثالثة لإطلاق قمر اصطناعي إلى الفضاءالأحد. وقال المتحدث أحمد الحسيني إنه على الرغم من انطلاقه بنجاح، إلا أن القمر الاصطناعي لم يصل إلى مداره.

April 10, 2020, New York, New York, United States: A man is wheeled out of Lenox Hill Hospital in Manhattan as a woman, foreground, is wheeled into the emergency room on Friday, as the daily death toll from the coronavirus outbreak in the city neared 800 for the third straight day. New York USA - ZUMAl113 20200410zapl113011 Copyright: xMiguelxJuarezxLugox

كورونا ـ حصيلة الوفيات تتجاوز 150 ألف في الولايات المتحدة 30.07.2020

تجاوزت الولايات المتحدة عتبة 150 ألف وفاة جراء جائحة كورونا المستجد، فيما عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنشر معلومات طبية مضللة عن الوباء، فحذفت منصة تويتر تسجيلا مصورا له يقول فيه إن وضع الكمامات غير ضروري.

ILLUSTRATION - ARCHIV - HANDOUT - Das computergenerierte Bild der European Space Agency (ESA) zeigt Weltraummüll früherer Weltraummissionen, der neben intakten Satelliten um die Erde kreist (Foto undatiert). (ACHTUNG:  Verwendung nur zu redaktionellen Zwecken bei vollständiger Quellenangabe «ESA/dpa» - zu dpa «Immer mehr Weltraumschrott - Internationale Konferenz sucht Lösungen» vom 11.04.2017) Foto: ESA/ESA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

قمامة عائمة في الفضاء.. دراسة جديدة تكشف حجم الضرر والمسؤولين! 15.05.2020

تتنافس الدول في إطلاق المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية للوصول إلى اكتشافات واختراعات جديدة. لكن هذا التنافس يؤدي إلى المزيد من "المخلفات الفضائية". فكيف تنشأ هذه المخلفات وما هي الدول التي تتحمل المسؤولية؟