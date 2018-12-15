فرنسا- تراجع زخم مظاهرات "السترات الصفراء" في أسبوعها الخامس

تراجع مستوى التعبئة في التحرك الخامس لمحتجي "السترات الصفراء" بعد ظهر السبت (15 ديسمبر/ كانون الأول 2018) في فرنسا، إذ تظاهر نحو 66 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد، ما يمثل نصف عدد المشاركين في التظاهرات قبل أسبوع، بينهم بضعة آلاف فقط بباريس بدون تكرار مشاهد العنف الأخيرة، رغم تسجيل مواجهات محدودة في عدد من المدن.

وتم نشر نحو 69 ألف شرطي في كامل فرنسا هذا السبت مقابل 89 ألفا الاسبوع الماضي. وتجمع نحو ألفين ومئتين من متظاهري "السترات الصفراء" في عدة مواقع بالعاصمة الفرنسية باريس للسبت الخامس على التوالي، حسب أرقام رسمية، لكن الأعداد المشاركة كانت أقل من الأسبوع الماضي حين شارك نحو عشرة آلاف شخص.

وخلافا لما سجّل في التحرّكات السابقة جرت التجمعات عامة بهدوء، رغم تسجيل مواجهات متفرّقة في جادة الشانزيليزيه الباريسية، حيث حاولت قوات الأمن تفريق ما بين 300 و400 متظاهر.

كذلك سجّلت صدامات في جنوب غرب البلاد، لا سيما في تولوز، نانت، بوزانسون، نانسي، سانت اتيان وليون. وفي بوردو رشق المحتجّون قوات الأمن بمقذوفات فردّت بخراطيم المياه وإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وبعيد الظهر بلغت حصيلة الموقوفين في باريس 114 شخصا أطلق سراح 32 منهم، مقابل توقيف 598 شخصا ووضع 475 في الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي، بحسب وزارة الداخلية. وفي باقي أنحاء فرنسا تراجع العدد بمقدار عشر مرات مقارنة بالسبت الفائت.

وحتى مع تراجع عدد المحتجين بقي أعضاء "السترات الصفراء" متشددين في مطالبهم وقالت بريسيليا لودوسكي أحد وجوه التحرك بباريس "نحن غاضبون".

وكانت الأجواء في مطلع الأسبوع الجاري أكثر هدوءً. وفتحت المواقع السياحية في جميع أنحاء العاصمة، بما في ذلك متحف اللوفر وبرج إيفل، أبوابها كالمعتاد بعد إغلاقها يوم السبت الماضي.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)