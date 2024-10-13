فرنسا تدعو إيران لدعم تهدئة شاملة بغزة ولبنان والشرق الأوسط

دعا ماكرون الرئيس الإيراني إلى "دعم تهدئة شاملة" بالشرق الأوسط وأكد لرئيس وزراء لبنان ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان ودعا حزب الله لوقف قصف إسرائيل. وزير خارجية إيران قال إن بلاده "تتفق مع مساعي العراق لمنع اتساع الحرب".

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يوم الأحد 13 أكتوبر / تشرين الأول 2024) نظيره الإيراني مسعود بزشكيان إلى "دعم تهدئة شاملة" في قطاع غزة، وكذلك في لبنان حيث يقاتل الجيش الإسرائيلي حزب الله المدعوم من إيران.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون أكد خلال اتصال هاتفي مع بزشكيان على "مسؤولية إيران في دعم تهدئة شاملة واستخدام نفوذها في هذا الاتجاه لدى الأطراف المزعزعين للاستقرار الذين يتلقون دعمها".

من جانبه قال مكتب الرئيس الإيراني إن الزعيمين ناقشا كيفية تأمين "وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل". وأضاف المكتب أن بزشكيان "طلب من الرئيس الفرنسي العمل مع دول أوروبية أخرى لإرغام إسرائيل على وضع حد لهجماتها في غزة ولبنان".

وتقول إسرائيل إنها تدافع عن نفسها.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد في حديث مع رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي "الضرورة القصوى" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان دون أي تأخير.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت 12 / 10 / 2024 قد حضّ حزب الله على أن "يوقف فورا" قصف إسرائيل، مؤكدا أنه يجب "التوصل فورا" إلى وقف لإطلاق النار في لبنان. وقال الرئيس الفرنسي خلال اتصال هاتفي برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار في لبنان"، داعيا حزب الله إلى أن "يوقف فورا" هجماته على إسرائيل. وأعرب ماكرون أيضا عن "قلقه الكبير حيال تكثيف الضربات الإسرائيلية في لبنان وتداعياتها المأسوية على السكان المدنيين"، بحسب الإليزيه.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية". ويشار أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

الصراع بين إسرائيل وإيران.. كيف تنظر إليه دول الخليج؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"إيران تتفق مع مساعي العراق في منع اتساع الحرب"

من جانبه قال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأحد إن العراق يرفض أن تكون أراضيه منطلقا للعدوان على دول الجوار، كما يرفض أي انتهاك أو عدوان يستهدف مدنه وقراه، وشدد الرئيس العراقي خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على "أهمية العلاقات التي تجمع العراق وإيران ...".

وصرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان بالتعاون مع الشركاء والأصدقاء الدوليين خاصة من دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح السوداني أن جهود العراق الساعية إلى منع انتشار الصراع تصب بالنهاية في صالح الأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة كلها، وحفظ استقرار شعوبها.

من جانبه أعرب عراقجي عن تقدير إيران للمواقف العراقية في تهدئة الأوضاع فضلا عما جرى تأمينه من مواد إغاثية للمنكوبين في غزة ولبنان. وأكد أن "زيارتنا إلى بغداد تأتي من أجل المزيد من تنسيق الجهود والتشاور في مسارات الأوضاع، وأن بلاده تتفق مع المساعي العراقية لمنع اتساع الحرب".

ع.م / ص.ش (أ ف ب ، د ب أ)