فرنسا تحاكم مؤثر تيك توك جزائرياً بتهمة التحريض على الإرهاب

يُقاضى بفرنسا مؤثر جزائري بتهمة "الدعوة علناً لارتكاب عمل إرهابي" عبر منصة تيك توك وفي حال إدانته قد يواجه السجن وغرامة. وأُوقف مؤثر جزائري ثانٍ بسبب دعوته لـ"الحرق والقتل والاغتصاب على أراضي فرنسا"ضد معارضين جزائريين.

أفاد مدعون عامون فرنسيون أمس السبت الرابع من يناير / كانون الثاني 2025 أن مؤثرا جزائريا على وسائل التواصل الاجتماعي سيحاكم في فرنسا الشهر المقبل بتهمة التحريض على الإرهاب عبر منصة تيك توك.

وقالت المدعية العامة كامي ميانسوني في بيان إن المشتبه به البالغ 25 عاما تم احتجازه احتياطيا الجمعة 2025.01.03 في مدينة بريست الواقعة في غرب البلاد. وأضافت أن المتهم -الذي حدده المسؤولون فقط باسم يوسف أ. لكنه معروف على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"زازو يوسف"- سيمثل أمام المحكمة في 24 فبراير / شباط 2025 بتهمة "الدعوة علنا إلى ارتكاب عمل إرهابي".

ويواجه يوسف في حال إدانته عقوبة بالسجن تصل إلى سبع سنوات ودفع غرامة قدرها 100 ألف يورو، وفق بيان المدعية العامة. وظهر يوسف في مقطع فيديو نُشر على منصة تيك توك في 31 ديسمبر / كانون الأول 2024 وهو يحرض على شن هجمات في فرنسا وأعمال عنف في الجزائر.

وأكدت المدعية العامة أن مقاطع الفيديو هذه "تم تداولها والتعليق عليها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، مما خلق مناخا من القلق". وتم الإبلاغ عن الفيديو أولا عبر منصة حكومية خاصة بالمحتوى غير القانوني على الإنترنت، قبل أن يتم إخطار الشرطة في الأول من يناير / كانون الثاني 2025. وأقر يوسف بأنه صاحب مقاطع الفيديو التي يعود تاريخ نشر بعضها إلى أكتوبر / تشرين الأول 2024، قائلا إنها موجهة إلى معارضي النظام الحالي في الجزائر.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو في تغريدة على حسابه في موقع إِكس (تويتر سابقا) أن المؤثر الجزائري زازو يوسف "الذي دعا إلى ارتكاب هجمات في فرنسا سيواجه العدالة" وأنه "تم اعتقاله بفضل جهود القضاء وقوات الأمن ولا مكان للتهاون مع هذا النوع من التهديدات".

وصرح آلان اسبيناس مدير الشرطة في منطقة فينيستير لوكالة فرانس برس أن المتهم يعيش في فرنسا بموجب إقامة مؤقتة، وكان قد استأنف حكما سابقا بتهمة التخريب لمشاركته في أعمال شغب عام 2023. وأفادت إدارة تطبيق تيك توك على الإنترنت لوكالة فرانس برس أن الحساب الذي نُشر عليه الفيديو تم حظره بسبب مقاطع فيديو عدة تنتهك قواعد التطبيق المتعلقة بالكراهية. وأكد وزير الداخلية الفرنسي في منشور الجمعة 2025.01.03 أن زازو يوسف يجب أن يُحاسب على أفعاله أمام القضاء"، مشيرا إلى أن الرسالة واضحة "لا تساهل في مثل هذه الأمور".

ومساء الجمعة 2025.01.03 ألقي القبض على مؤثر جزائري ثانٍ هو "عماد تانتان" الذي وُضع قيد الاحتجاز لدى الشرطة في جنوب شرق فرنسا، بسبب فيديوهات مسيئة مشابهة لفيديو زازو يوسف. ونشر عماد تانتان -البالغ 31 عاما- مقطع فيديو أُزيل لاحقا يدعو فيه إلى "الحرق والقتل والاغتصاب على الأراضي الفرنسية"، وقد وصف وزير الداخلية التعليقات الواردة فيه بـ"المشينة".

وأكد وزير الداخلية الفرنسي في تغريدة على حسابه في موقع إِكس أن المؤثر الجزائري عماد الدين "موجود في الحجز لدى الشرطة. سيتعين عليه أيضاً الرد على التعليقات المشينة التي تم الإدلاء بها على تيك توك، أمام المحاكم. لن يُترك أي شيء يمر".

وأوضحت السلطات القضائية السبت 2025.01.04أنه تم تمديد احتجازه لدى الشرطة وأعيد تصنيف الواقعة على أنها "تحريض مباشر لعمل إرهابي عن طريق خدمة اتصال عمومية عبر الإنترنت".

ع.م / م.س (أ ف ب)