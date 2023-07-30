فرنسا تتولى تسيير رحلات جوية لإجلاء رعايا الاتحاد الأوروبي من النيجر

وسط أجواء مشحونة.. إجلاء مئات الأوروبيين جوًا من النيجر

في ظل مخاوف من تدهور الأوضاع في النيجر عقب الانقلاب العسكري، أجلت فرنسا وإيطاليا مئات من رعاياهما ورعايا دول أخرى من الدولة الأفريقية، بينهم 40 ألمانيًا. ويعقد جيران النيجر اجتماعًا يناقشون فيه احتمال التدخل العسكري.