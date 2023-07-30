فرنسا تتولى تسيير رحلات جوية لإجلاء رعايا الاتحاد الأوروبي من النيجر

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الاتحاد الأوروبي يجلي رعاياه ورعايا البلدان الغربية الأخرى بواسطة رحلات تشرف عليها فرنسا. الاتحاد يقول إنه سيحافظ على وجوده في النيجر حاليا. الوضع غير واضح المعالم وهناك محاولات تبذل لأجل حل سلمي.
دان الاتحاد الأوروبي اعتقال المجلس العسكري الجديد في النيجر وزراء في الحكومة السابقة بعد الانقلاب، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم. وفرنسا تعلن إجلاء مواطنيها عقب اتهام الانقلابين لها بالسعي إلى "التدخل عسكريا" في النيجر.
يثير الانقلاب في النيجر تساؤلات حول مصير سياسة ماكرون في منطقة الساحل الأفريقي، خصوصًا وأن الرئيس الفرنسي كان يعول على النيجر لإعادة صياغة استراتيجيته في منطقة كانت مركز طموح له. فهل انهارت تلك الاستراتيجية بعد الانقلاب؟
اتهم العسكريون الانقلابيون في النيجر فرنسا بالرغبة في "التدخل عسكريا" لإعادة الرئيس بازوم، غداة قمة إفريقية أمهلت المجموعة العسكرية الانقلابية أسبوعاً للعودة للنظام الدستوري، مؤكدة أنها لا تستبعد "استخدام القوة".
في ظل مخاوف من تدهور الأوضاع في النيجر عقب الانقلاب العسكري، أجلت فرنسا وإيطاليا مئات من رعاياهما ورعايا دول أخرى من الدولة الأفريقية، بينهم 40 ألمانيًا. ويعقد جيران النيجر اجتماعًا يناقشون فيه احتمال التدخل العسكري.
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