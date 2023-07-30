 فرنسا تتولى تسيير رحلات جوية لإجلاء رعايا الاتحاد الأوروبي من النيجر | DW الأخبار | DW | 02.08.2023

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DW الأخبار

فرنسا تتولى تسيير رحلات جوية لإجلاء رعايا الاتحاد الأوروبي من النيجر

الاتحاد الأوروبي يجلي رعاياه ورعايا البلدان الغربية الأخرى بواسطة رحلات تشرف عليها فرنسا. الاتحاد يقول إنه سيحافظ على وجوده في النيجر حاليا. الوضع غير واضح المعالم وهناك محاولات تبذل لأجل حل سلمي.

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30.07.2023 Chairperson of Economic Community of West African States (ECOWAS) and President of Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, reacts while addressing the ECOWAS head of states and government in Abuja on July 30, 2023. West African leaders were to meet on Sunday for a crisis summit on the coup in Niger, where protesters tried to storm the French embassy after the junta warned of an imminent military intervention. In the third coup to fell a leader in Africa's restive Sahel region in as many years, Niger's elected president, Mohamed Bazoum, has been held by the military since Wednesday. (Photo by Kola SULAIMON / AFP) (Photo by KOLA SULAIMON/AFP via Getty Images)

مظاهرات في النيجر مؤيدة للانقلاب العسكري والاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات 30.07.2023

School shootings: Texas tries to boost security in schools Bildbeschreibung: Sami Baig, a Texas high-school student and member of the student-led March for Our Lives advocacy group fighting for better gun laws. Herkunft: DW Ort: Houston, Texas, USA Sendedatum: 01.08.2023 Schlagwörter: USA Waffen, Waffengesetze, Amoklauf, Schulsicherheit, Texas

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Aug 1, 2023; Washington, DC, USA; Former President Donald Trump was indicted on four charges in the United States District Court for the District of Columbia in relation to interference in 2020 election. The indictment charged Trump with Conspiracy to Defraud the United States, Conspiracy to Obstruct an Official Proceeding, Obstruction of and attempt to Obstruct an Official Proceeding, and Conspiracy Against Rights. Mandatory Credit: picture-alliance/Andrew P. Scott-USA TODAY

توجيه أربع تهم جنائية ضد دونالد ترامب بسبب جهوده لقلب نتائح انتخابات 2020 02.08.2023

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كيف يتقدم الهجوم المضاد في أوكرانيا؟ 01.08.2023

Titel: New Ukraine recruits face dangerous mission Bildbeschreibung: New recruits practice storming trenches. Herkunft: DW Ort: Undisclosed location in Ukraine Sendedatum: 01.08.2023 Schlagwörter: Ukraine-Krieg, Ausbildung, Training, Rekruten,

وقت تدريب قليل للمجندين الأوكرانيين قبل الدفع بهم للقتال 01.08.2023

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30/07/2023**TOPSHOT - Protesters cheer Nigerien troops as they gather in front of the French Embassy in Niamey during a demonstration that followed a rally in support of Niger's junta in Niamey on July 30, 2023. Thousands of people demonstrated in front of the French embassy in Niamey on Sunday, before being dispersed by tear gas, during a rally in support of the military putschists who overthrew the elected president Mohamed Bazoum in Niger. Before the tear-gas canisters were fired, a few soldiers stood in front of the embassy to calm the demonstrators. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

الاتحاد الأوروبي يندد باعتقال مسؤولين في حكومة بازوم بالنيجر 01.08.2023

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16/02/2023 00:00:00 French President Emmanuel Macron, left, welcomes Niger's President Mohamed Bazoum before a working lunch Thursday, Feb. 16, 2023 at the Elysee Palace in Paris. (AP Photo/Michel Euler)

هل انهارت استراتيجية ماكرون الأفريقية بعد انقلاب النيجر؟ 02.08.2023

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28/07/2023 *** TOPSHOT - This video frame grab image obtained by AFP from ORTN - Télé Sahel on July 28, 2023 shows General Abdourahamane Tchiani, Niger's new strongman, speaking on national television and reads a statement as President of the National Council for the Safeguarding of the Fatherland, after the ouster of President-elect Mohamed Bazoum. The chief of the Presidential Guard justifies the coup by evoking the continued deterioration of the security situation in the country, as well as poor economic and social governance. (Photo by ORTN - Télé Sahel / AFP) (Photo by -/ORTN - Télé Sahel/AFP via Getty Images)

النيجر: هل تتدخل فرنسا عسكريا؟ الانقلابيون يتهمون وباريس تنفي 31.07.2023

اتهم العسكريون الانقلابيون في النيجر فرنسا بالرغبة في "التدخل عسكريا" لإعادة الرئيس بازوم، غداة قمة إفريقية أمهلت المجموعة العسكرية الانقلابية أسبوعاً للعودة للنظام الدستوري، مؤكدة أنها لا تستبعد "استخدام القوة".

French nationals gather as they wait to be airlifted back to France on a French military aircraft, at the international airport in Niamey, Niger, Tuesday, Aug. 1, 2023. The French Foreign Ministry in Paris cited recent violence that targeted the French Embassy as one of the reasons for the evacuation. The decision comes during a deepening crisis sparked by the coup last week against Niger's democratically elected president, Mohamed Bazoum. (AP Photo/Sam Mednick)

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