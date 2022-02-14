فرنسا - انطلاق محاكمة متورطين في جريمة ذبح كاهن كاثوليكي

انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الإثنين (14 فبراير/ شباط 2022) محاكمة أربعة رجال يشتبه بتورطهم في هجوم على كنيسة كاثوليكية في تموز/ يوليو عام 2016، وقعت خلاله جريمة ذبح كاهن خلال قداس.

واستمعت هيئة المحلفين اليوم للاتهامات ضد المدعي عليهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي. والمحرض المفترض للهجوم رشيد قاسم لم يكن في قفص المتهمين في محكمة الجنايات الخاصة في باريس ويحاكم غيابيا، إذ يعتقد أن هذا الفرنسي المنتمي الى "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش) قتل في قصف في العراق في شباط/فبراير 2017.

وقائع الجريمة الشنيعة

ووقع الهجوم أثناء مراسم القداس الصباحي، حيث قام مهاجمان باحتجاز ستة أشخاص كرهائن داخل الكنيسة الكاثوليكية الواقعة في بلدة سان إتيان دو روفراي بالقرب من مدينة روان الفرنسية، ثم قتلا بعد ذلك القس جاك هامل البالغ من العمر 85 عاما. وقد تمكنت راهبة من الهرب والإبلاغ عن الواقعة. وأصيب أحد أفراد الأبرشية بجروح خطيرة. وقد أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن ذلك الهجوم الذي أثار الرعب خارج الحدود الفرنسية.

والمهاجمان القاتلان البالغ عمرهما 19 عاما، عادل كرميش وعبدالملك بيتيجان واللذان يتبعان تنظيم "الدولة الإسلامية" قتلا أيضا برصاص الشرطة عند مغادرتهما الكنيسة الصغيرة في 26 تموز/يوليو 2016.

من هم الثلاثة الخاضعين للمحاكمة؟

وبحسب الادعاء، يمثل فقط ثلاثة أشخاص من "عائلاتهم، أو أصدقائهم". ويحاكم جان فيليب جان لوي وفريد خليل وياسين صبيحية بتهمة "تشكيل عصابة إرهابية". ويواجه المتهمون أحكاما بالسجن لفترات تصل إلى ثلاثين عاما.

ويرى بيرانجيه تورنيه محامي جان فيليب جان لوي أن الردّ واضح: "هم ليسوا سوى ثلاثة اشخاص نسبت اليهم مسؤولية الأفعال".ويصف الادعاء المتهم البالغ من العمر 25 عاما، بأنه "نشط جدًا في الحركة الجهادية" عبر إدارة قناة على شبكة تلغرام مؤيدة لتنظيم الدولة الاسلامية وجمع تبرعات عبر الإنترنت لدعم أفراد "التيار الإسلامي المتشدد". وقبل أسابيع على الاعتداء، توجه إلى تركيا برفقة عبد المالك بيتيجان بهدف الوصول إلى سوريا، بحسب الادعاء.

وفريد خليل الذي كان أيضا على اتصال مع رشيد قاسم قد يكون ساند نوايا العمل العنيف لدى عبد المالك بيتيجان، ابن عمه. وخليل البالغ من العمر 36 عاما، "ليس على علم على الإطلاق بالخطة الإجرامية لابن عمه" و"ينكر أن يكون يشاطره عقيدته" كما قال محاميه سيمون كليمنصو.

أما ياسين صبيحية (27 عاما) فقد انضم لفترة قصيرة إلى الارهابيين الاثنين في سان تتيان دو روفراي في 24 تموز/يوليو قبل مغادرته و"لم يكن يعرف ما الذي يتم التحضير له"، كما تقول محاميته كاتي ميرا.

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هل كان يمكن للشرطة منع وقوع الجريمة؟

ومن بين المسائل المثيرة للجدل في بداية المحاكمة هو ما إذا كان يجب إجبار المسؤولين عن تحقيق مكافحة الإرهاب الإدلاء بشهادتهم في المحاكمة. وتنص لائحة الاتهام أنه كان من الممكن أن تمنع الشرطة وقوع الهجوم إذا ما كانت تعاملت مع معلومات تواترت في غرفة دردشة بشكل أسرع.

وهذا الاعتداء الذي استهدف لأول مرة في أوروبا كاهناً في كنيسته أثار غضبا تخطى الحدود الفرنسية.

ص.ش/خ.س (د ب أ، أ ف ب)