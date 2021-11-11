فرنسا: الهروب عبر القناة الإنجليزية

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زاد عدد الأشخاص الذين يشقون طريقهم إلى المملكة المتحدة على متن قوارب من فرنسا. الكثيرون ينتظرون على الساحل لعبور القناة الإنجليزية، لكن فرنسا تكثف ضوابطها الحدودية.
أعلن نائب رئيسة المفوضية الأوروبية أن جهود وقف تدفّق المهاجرين الذين يحتشدون عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا تؤتي ثمارها، فيما توعد وزير دفاع بيلاروسيا بـ"ردّ قاس" على أي هجمات.
محمد قطيب، شاب مغربي من بين المئات الذين اختاروا الهجرة السرية عبر ليبيا، للوصول إلى أوروبا. يحكي هذا الشاب عن معاناته داخل مركز احتجاز ليبي قضى فيه ما يزيد عن الشهرين، قبل أن يتمكن من الفرار والنجاة بحياته.
رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مقابلة حديثة تحليل أسباب هزيمة تحالفها المسيحي في الانتخابات العامة، كما حذرت من ازدياد عدد الإصابات بكورونا في البلاد. وأثنت على اتفاقية اللجوء مع تركيا، مشيرة إلى أنها "نجحت".
وسط مخاوف من تكرار سيناريو عام 2015 تعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالعمل على وقف أي تدفق كبير للمهاجرين الأفغان إلى أراضيها من خلال تقديم المساعدة للدول المجاورة لأفغانستان، والدفع بحماية قوية على الحدود.
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