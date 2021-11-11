فرنسا: الهروب عبر القناة الإنجليزية

مهاجر مغربي هرب من ليبيا: عُذِبت هناك والمنظمات الدولية لم تتدخل

محمد قطيب، شاب مغربي من بين المئات الذين اختاروا الهجرة السرية عبر ليبيا، للوصول إلى أوروبا. يحكي هذا الشاب عن معاناته داخل مركز احتجاز ليبي قضى فيه ما يزيد عن الشهرين، قبل أن يتمكن من الفرار والنجاة بحياته.