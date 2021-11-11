 فرنسا: الهروب عبر القناة الإنجليزية | مراسلون حول العالم | DW | 28.08.2021

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مراسلون حول العالم

فرنسا: الهروب عبر القناة الإنجليزية

زاد عدد الأشخاص الذين يشقون طريقهم إلى المملكة المتحدة على متن قوارب من فرنسا. الكثيرون ينتظرون على الساحل لعبور القناة الإنجليزية، لكن فرنسا تكثف ضوابطها الحدودية.

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