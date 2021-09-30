فرنسا- الحكم على الرئيس السابق ساركوزي بالسجن لمدم عام

أدانت محكمة في باريس اليوم الخميس (30 سبتمبر/ايلول 2021) الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية في إطار مسعاه للفوز بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة عام 2012.

وهذه ثاني إدانة هذا العام لساركوزي الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012 وما زال يتمتع بنفوذ بين المحافظين على الرغم من مشاكله القانونية.

وقررت المحكمة سجن ساركوزي لمدة عام لتجاوزه السقف المسموح به في تمويل حملته الانتخابية لولاية ثانية، والتي انتهت بالفشل عام 2012، لكنها قالت إنه يمكنه تنفيذ العقوبة في منزله، على أن يوضع تحت الإقامة الجبرية المراقبة إلكترونياً عبر سوار في الكاحل.

وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بالسجن لمدة عام مع وقف تنفيذ نصف المدة للرئيس السابق البالغ من العمر 66 عاما. ومن المستبعد أن يسجن على الفور، إذ من المتوقع أن يطعن على الحكم.

وقال الادعاء إن الحزب المحافظ الذي ينتمي له ساركوزي أنفق نحو مثلي مبلغ 22.5 مليون يورو (19.2 مليون دولار) المسموح به على حملة انتخابية باذخة ثم عين شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة.

وكان الحد الأقصى المسموح به للإنفاق على الحملة في 2012 هو 22.5 مليون يورو، وهو سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية لتحقيق قدر أكبر من المساواة بين المرشحين. ويتردد أن فريق ساركوزي أنفق ما لا يقل عن 42.8 مليون يورو.

ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفة وقال للمحكمة في يونيو/حزيران إنه لم يشارك في ترتيبات حملته الانتخابية أو في كيفية إنفاق المال. لكن المحكمة قالت إن ساركوزي أُبلغ بزيادة النفقات عن المسموح به لكنه لم يتخذ إجراء لوقف ذلك.

وأدين ساركوزي في قضية أخرى في مارس/آذار تتعلق بمحاولته تقديم رشوة لقاضٍ واستغلال نفوذه للوصول إلى معلومات سرية في تحقيق قضائي.

ونفى الرئيس الفرنسي السابق كذلك ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية التي حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات مع وقف تنفيذ سنتين من العقوبة. وطعن ساركوزي على هذا الحكم.

ع.ح./ا.ف. (رويترز، د ب ا)