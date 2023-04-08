فرنسا: الحانات الصغيرة كتراث ثقافي عالمي؟

بعد عزلة الحروب والعقوبات.. سياح أجانب بدأوا باستكشاف العراق

بعد عزلة مطبقة استمرت لعقود بسبب الحروب وما أعقبها من موجات العنف، بدأ بعض السياح الأجانب بالعودة لاكتشاف العراق بمدنه وآثاره، لكن القطاع السياحي هناك ما زال يعاني من مشاكل عدة.