فرنسا: الحانات الصغيرة كتراث ثقافي عالمي؟

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الحانات الصغيرة جزء من نمط الحياة الفرنسي، لكنها معرضة لخطر الزوال، لذا يناضل أصحابها ومرتاديها من أجل الاعتراف بها تراثا عالميا على قائمة اليونسكو.
رحالة سعودية ومالكة إبل قررت خوض رحلة على ظهر ناقتها من الرياض نحو جدة للتعريف بثقافتها. رحلة للإبل من نوع آخر تنطلق هذا الشهر في العاصمة الفرنسية باريس. فما تفاصيلها؟
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضم عدة منتوجات ثقافية عربية إلى قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، منها المنسف الأردني والبن الخولاني السعودي واحتفالات رحلة العائلة المقدسة المصرية.
من مدينة كيوتو اليابانية التي ارتبط اسمها بأول التزام دولي للحد من الانبعاثات الغازية، شدد الرئيس الألماني شتاينماير على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لتغير المناخ كاشفا عما ينتظره من قمة كوب 27 في شرم الشيخ بمصر.
بعد عزلة مطبقة استمرت لعقود بسبب الحروب وما أعقبها من موجات العنف، بدأ بعض السياح الأجانب بالعودة لاكتشاف العراق بمدنه وآثاره، لكن القطاع السياحي هناك ما زال يعاني من مشاكل عدة.
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