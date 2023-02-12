 فرنسا: الحانات الصغيرة كتراث ثقافي عالمي؟ | مراسلون حول العالم | DW | 19.02.2023

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مراسلون حول العالم

فرنسا: الحانات الصغيرة كتراث ثقافي عالمي؟

الحانات الصغيرة جزء من نمط الحياة الفرنسي، لكنها معرضة لخطر الزوال، لذا يناضل أصحابها ومرتاديها من أجل الاعتراف بها تراثا عالميا على قائمة اليونسكو.

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