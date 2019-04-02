 فرنسا: افتتاح قمة مجموعة 7 وسط خلافات حول التجارة وإيران | أخبار | DW | 24.08.2019

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أخبار

فرنسا: افتتاح قمة مجموعة 7 وسط خلافات حول التجارة وإيران

افتتح في منتجع بياريتز بفرنسا قمة مجموعة الدول السبع بحضور زعمائها وسط خلافات عميقة بشأن التجارة الدولية وإيران وحماية المناخ على ضوء حرائق البرازيل، فيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين.

Frankreich Biarritz | G7 Gipfeltreffen: Donald Trump mit Melania neben Emmanuel Macron und Ehefrau Brigitte (Getty Images/AFP/F. Mori)

افتتح في منتجع بياريتز بجنوب غرب فرنسا مساء السبت (24 آب/ أغسطس 2019) قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بضيافة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وسط أجواء مشحونة بشأن ملفات عديدة، أبرزها السياسة الحمائية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي إلى جانب ملف إيران النووي والتوتر القائم في منطقة الخليج. كما تخيم حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية بقوة على جدول أعمال القمة، حسب مصادر فرنسية.

وبدأت القمة تقليديا بصورة جماعية حضر مراسيمها جميع قادة دول المجموعة قبل انتقالهم لتناول طعام العشاء بضيافة الرئيس ماكرون. ومن المقرر أن تبدأ جلسات العمل صباح الأحد.

مختارات

على خلفية حرائق الغابات في الأمازون، طلبت المستشارة الألمانية من قمة السبع إشارة لوقف الحرائق، وألمح وزير خارجيتها لعواقب محتملة بالنسبة لاتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل دول أمريكا الجنوبية "ميركوسور". (24.08.2019)

عشية انعقاد قمة مجموعة السبع وفي إطار مساعيه لانقاذ الاتفاق النووي الإيراني، استقبل الرئيس الفرنسي وزير الخارجية الإيراني وبحث معه اقتراحات كان قد قدمها لنظيره الإيراني. وقد أشاد الوزير الإيراني بالمحادثات والاقتراحات. (23.08.2019)

واستغل قادة دول مجموعة السبع الصناعية الساعات الأولى بعد وصولهم وقبل افتتاح القمة لمشاورات ثنائية، حيث استقبل الرئيس الفرنسي ماكرون نظيره الأمريكي ترامب على مأدبة غداء وأجرى مشاورات معه على مدى ساعتين، حسب الرئاسة الفرنسية.

وقال مسؤول فرنسي إن الزعيمين ترامب وماكرون توصلا  بالفعل إلى تفسير لعدة أمور. وأراد الرئيس الفرنسي أن يخفف من خلافاته مع ترامب بشأن المناخ والتجارة وضريبة فرنسية جديدة سيتم فرضها على شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

غير أن فكرة ماكرون الجسورة تمثلت في اقتراحه السماح لإيران بتصدير النفط لفترة محدودة إذا عادت إلى الامتثال للاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، ووافقت على إجراء محادثات رسمية. ولم يرد تعليق على رد فعل ترامب على الفكرة، لكن هذا المقترح ليس من النوع الذي يرجح أن يوافق عليه.

وبعد الغداء، كتب ترامب على تويتر حيث له نحو 60 مليون متابع "خرجت للتو من غداء مع الرئيس الفرنسي"، مضيفا "الكثير من الأمور الجيدة تحصل لبلدينا. نهاية أسبوع مهمّة مع قادة آخرين من العالم".

وحذّر الأوروبيون الرئيس الأميركي دونالد ترامب فور وصوله السبت إلى القمة، من أن الحروب التجارية ستُدمّر الاقتصاد العالمي، ومن أنهم لن يسمحوا له بفرض رسوم على بضائع فرنسية، بعد قيام باريس بفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.

وفي ما يبدو خطوة لترسيخ هذه الجبهة، التقى بعد ظهر السبت القادة الأوروبيون في مجموعة السبع - بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي المستقيل جوسيبي كونتي - قبل الافتتاح الرسمي للقمة حول مأدبة عشاء.

وفي حين أن الخلافات مع الولايات المتحدة تهدّد بنسف أي وحدة في مجموعة السبع بشأن التجارة أو المناخ، أكد أحد مستشاري الرئيس الفرنسي أن الأخير حرص على أن "يشرح" لنظيره الأميركي المواقف الفرنسية والأوروبية من أجل "تفادي النزاع" في العلاقة مع الولايات المتحدة" و"تخفيف الضغط". وأوضح الإليزيه أن ترامب أكد بشأن ايران "أنه لا يريد حرباً بل يريد "اتفاقاً".

في غضون ذلك، استخدمت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية لفترة وجيزة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين للرأسمالية في بايون قرب منتجع بياريتز، حيث تعقد القمة. 
 

ح.ع.ح/ ع.خ (أ.ف.ب/د.ب.أ/رويترز)

  • G7 Gipfel Schloss Elmau Merkel und Obama in Krün

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قمة السبع الكبار في إلماو. البداية مع وجبة بافارية تقليدية. اوباما مع المستشارة ميركل وزوجها يتناولون البيرة وكعكة البريتزا البافارية.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Rambouillet

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قصر رامبويه

    احتضن القصر الفرنسي الذي يعود بناؤه إلى القرن 14 اللقاء الأول لمجموعة الدول 6 آنذاك، القصر يعد أيضا قصر الإقامة الصيفية للرئيس الفرنسي، وكانت أزمة النفط هي الموضوع الرئيسي للقمة.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 San Juan

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    سان خوان- بورتو ريكو

    في تلك الدورة ارتفع عدد أعضاء المجموعة إلى 7 دول وهي الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وفرنسا وبريطانيا وكندا، حيث تم الإجتماع في جزيرة سان خوان السياحية في بحر الكاريبي.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Venedig 1980

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قمتان في البندقية

    خلال ثمانينات القرن الماضي عقدت قمم الدول 7 في مدن كبيرة وجميلة. في 1980 وفي 1987 انعقدت القمة مرتين في مدينة البندقية الإيطالية الساحرة. (في الصورة يرتدي المستشار الألماني هلموت شميت وحده بدلة صيفية).

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Bonn 1985

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قمتان في العاصمة بون

    انعقدت قمم أخرى في الثمانينات في عواصم كبرى مثل لندن و طوكيو، كما انعقدت قمتان في العاصمة بون التي كانت بالمقارنة مدينة صغيرة. في الصورة يتوسط المستشار الألماني هيلموت كول الرئيس الأمريكي رونالد ريغن ورئيسة الوزراء البريطانية مارغاريث تاتشر.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Genua 2001

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    مناهضة العولمة

    تميزت فترة التسعينات وبداية الألفية الثالثة باحتجاجات من طرف مناهضي العولمة الذين سعوا إلى إيصال صوتهم لصناع القرار في تلك الاجتماعات ولم تكن تلك الاحتجاجات دائما سلمية.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Genua 2001

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    تصعيد في قمة جنوا

    شهدت قمة مجموعة السبعة تحولين كبريين خلال مسارها، الأول عندما لقي متظاهر إيطالي في جنوا مصرعه عام 2001 خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للعولمة، أما التحول الثاني فحصل بعد أحداث 11 من سبتمبر 2001 .

  • G8 Gipfel kanada Familienfoto

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    انضمام روسيا

    2002 انعقدت القمة في أجواء الحياة البرية وبالضبط في كاناناسكيس الكندية. في تلك القمة شمل الاجتماع مجموعة السبعة السابقة زائد روسيا كعضو جديد، وكانت الاحتجاجات على القمة سلمية هذه المرة.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Heiligendamm 2007

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    هايليغندام الألماني 2007

    بسبب الاحتياطات الأمنية المصاحبة لقمة 2007 تم تحويل منتجع هايليغندام الألماني لمنطقة محظورة لعدة أسابيع، إذ تم بناء حاجز على مسافة طولها 12 كيلومترا. وقد كلف بناؤه 12.5 مليون يورو، الأمر الذي اعتبره الكثيرون خرقا للقانون الأساسي الألماني.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 L`Aquila 2009

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    المكان والرمز

    عام 2009 تم تغيير مكان عقد القمة من جزيرة سردينيا إلى مدينة لاكويلا الإيطالية، وجاء ذلك كرسالة رمزية، أراد السياسيون التأكيد عبرها على مساندتهم لضحايا الزلزال القوي الذي هز المدينة الإيطالية في وقت سابق من نفس السنة.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Elmau 2015

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    حراسة أمنية مشددة

    تعتبر أماكن انعقاد قمم مجموعة الدول الصناعية من المناطق الخاضعة لحراسة أمنية عالية المستوى. في الصورة هليكوبتر تابعة للشرطة الألمانية تراقب على علو 2300 متر جبال الألب بالقرب من إلماو الألمانية التي ستنعقد فيها قمة هذه السنة.

  • Deutschland G7 Gipfel Proteste

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    استمرار الاحتجاجات

    للحفاظ على سلامة وأمن رؤساء الدول المشاركة في القمة تقرر نقل مكان الاحتجاجات إلى مكان بعيد عن إلماو وبالضبط الى بلدة غارميش-بارتنكيرخن. وقد بدأت الاحتجاجات فعلا كما يتضح في الصورة.

    الكاتب: فريدل تاوبه/ريم نجمي


مختارات

مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

تنعقد اجتماعات مجموعة الدول السبع G7 هذه السنة في مدينة إلماو الألمانية بولاية بافاريا. وليست هذه المرة الأولى التي يختار فيها قادة الدول الصناعية الكبرى مكانا هادئا بطبيعة خلابة. وقد يتحول المكان إلى حلبة للغضب. (05.06.2015)  

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