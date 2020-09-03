 فرنسا: اعتقال 29 شخصا ضخوا أموالا لإرهابيين في سوريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.09.2020

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فرنسا: اعتقال 29 شخصا ضخوا أموالا لإرهابيين في سوريا

اعتقلت فرنسا 29 شخصا بعد إرسالهم لأموال استفادت منها عناصر في تنظيمات إرهابية بسوريا. وتقول محامية بعضهم إن الأموال كانت لمساعدة أطفال لتجنب خطر الموت. فيما كُشف أن المتهم بالهجوم على شارلي إيبدو كان يهدف لإحراق مبناها.

صورة من الأرشيف لقوات الأمن الفرنسية وهي تعتقل مشتبه بهم بالإرهاب في مارسيليا

صورة من الأرشيف لقوات الأمن الفرنسية وهي تعتقل مشتبه بهم بالإرهاب في مارسيليا

أوقفت السلطات الأمنية الفرنسية 29 شخصا اليوم الثلاثاء (29 سبتمبر/ أيلول 2020) خلال عملية استهدفت شبكة إلكترونية لتمويل الإرهاب استفاد منها عناصر في تنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية" (داعش)، وفق ما أعلن القضاء الفرنسي.

وقالت نيابة مكافحة الإرهاب في بيان إن هذه العملية تخللتها "55 عملية دهم في 26 دائرة مختلفة وأدت الى توقيف 29 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 22 و66 عاما، يشتبه بأن معظمهم ضخوا أموالا في الشبكة لصالح قريبين منهم موجودين في سوريا".

مختارات

تسعى عائلات فرنسية إلى استعادة أفرادها الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، خصوصا وأن بينهم عشرات النساء والأطفال. ومع عدم تجاوب الحكومة مع طلبهم توجهت تلك العائلات إلى القضاء. فرنسيون يروون لـDW معاناتهم بهذا الخصوص.

قبل 25 عاماً انطلقت سلسلة من الهجمات الإرهابية هزت فرنسا. العقل المدبر آنذاك ألهم الأجيال اللاحقة من الإرهابيين. ولا تزال ضواحي فرنسا توفر أرضا خصبة للعنف. فأين يكمن الخلل؟

أعترف المشتبه به الرئيسي بهجوم الجمعة قرب مقر قديم لمجلة شارلي إيبدو بباريس، بقيامه بالاعتداء مبررا فعلته بإعادة نشر الصحيفة للرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، وقال بإنه كان يستهدف الصحيفة الساخرة.

وأضافت النيابة أن هذه العملية "تندرج في إطار تحقيق أولي فُتح بداية العام بعد رصد شبكة معقدة  من عمليات تحويل أموال لجهاديين فرنسيين لا يزالون في سوريا"، لافتة إلى أن الشبكة تنشط منذ 2019.

وتمكن المحققون من التعرّف على هويتي "جهادييْن فرنسيين" يحرّكان الشبكة، عمرهما 25 عاما، وقد وصلا سوريا معا عام 2013، ويشتبه بانتمائهما إلى هيئة تحرير الشام المصنفة على قوائم الإرهاب وهي على صلة بتنظيم القاعدة.

من جهتها، ردت المحامية ماري دوزيه وكيلة العديد ممن تم توقيفهم أن "السلطات القضائية تعلم تماما أنه بدون هذه المساعدة المالية، فإن الأطفال (الموجودين في المخيمات في سوريا) معرّضون بشكل مباشر لخطر الموت".

وفي جديد محاكمة المتهم بمحاولة الهجوم مجددا على مقرّ المجلة الساخرة "شارلي إيبدو"، قال الادعاء الفرنسي إن الباكستاني الذي أصاب شخصين بسكين أمام المقر السابق للمجلة خلال الأسبوع الماضي لم يكن يعلم أن المجلة الساخرة انتقلت إلى مكان آخر، وأراد إشعال النار في المبنى.

وقال ممثل الادعاء دان فرنسوا ريكار في مؤتمر صحافي إن منفذ الهجوم كانت بحوزته ثلاث زجاجات من الكحول الأبيض السريع الاشتعال. كما استخدم بطاقة هوية مزيفة وأن صورة لجواز سفره على هاتفه أوضحت أنه يبلغ من العمر 25 عاما وليس 18 عاما مثلما ادعى في البداية.

إ.ع/ص.ش ( أ ف ب، رويترز)

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  • Anschlag auf Pariser Synagoge 1980 (AFP/Getty Images)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    هجوم دموي.. والفاعل غير معروف

    انفجرت قنبلة شهر تشرين الأول/ أكتوبر1980 في معبد يهودي بباريس مّا أدى إلى مصرع 4 أشخاص وجرح 46. المُثير في القضية أنه لحد الآن، لم تحدّد العدالة الفرنسية منفذي الهجوم. حامت الشكوك حول حسان دياب، الذي يعمل حاليا أستاذا جامعيا في كندا، حيث جرى توقيفه عام 2008، ثم نقله إلى فرنسا. وبعد مسار مطول من التحقيق، أعلنت العدالة الفرنسية بداية 2018 أن الأدلة بحق دياب غير دامغة، وبالتالي أطلق سراحه.

  • Frankreich Carlos der Schakal (picture-alliance/dpa)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    كارلوس.. الثعلب الإرهابي

    شكّل الفنزويلي كارلوس، الملقب بالثعلب، كابوسا لفرنسا قبل اعتقاله عام 1994. وجهت له اتهامات بالضلوع في مقتل شرطيين عام 1975 بباريس، ثم هجوم آخر عام 1982 عبر تفجير قنبلة في قطار، ممّا أدى إلى مقتل 5 أشخاص وجرح 27. نهاية العام ذاته اتُهم بقيادة هجومين في محطة قطار مرسيليا وقطار TGV، انتهيا بمصرع 5 أشخاص وجرح 45. من دوافع هجماته رغبته بإطلاق سراح رفيقيه الألمانية ماغدالينا كوب والسويسري برونو بيرغيت.

  • Frankreich Paris - Anschlag der Algerischen Terrorgruppe GIA 1995 (Getty Images/AFP/J. Guez)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    GIA تصل إلى فرنسا

    خرجت عمليات الجماعة الإسلامية المسلحة GIA من الجزائر إلى فرنسا عام 1995، عندما تعرّضت هذه الأخيرة لثمانية هجمات، استخدمت فيها قنابل وأسلحة تقليدية أدت إلى مصرع 8 أشخاص وجرح 200 آخرين. الهجوم الأسوأ وقع في محطة سان ميشيل نوتردام بباريس، كما اغتيل إمام جزائري ومرافقه بباريس. أدت الهجمات إلى توتر في علاقات فرنسا بالجزائر، خاصة مع اتهامات بتورط أجهزة أمنية جزائرية في عمليات GIA.

  • Schweigemarsch gegen Terror in Toulouse (Reuters)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    حتى الأطفال لم يسلموا من الإرهاب

    أجهز محمد مراح على سبعة أشخاص، وثلاثة أطفال، فضلاً عن جرحه ستة آخرين، في ثلاث هجمات مختلفة، بمدينتي تولوز ومونتوبان شهر مارس 2012، أخطرها في مدخل مدرسة يهودية. أعلن "جند الخلافة" المرتبط بالقاعدة مسؤوليته عن الواقعة، غير أن الشرطة الفرنسية نفت أن تكون لمراح علاقة بأيّ تنظيم.

  • Gedenkveranstaltung zu Anschlägen in Paris in Liverpool 11.1.2015 (Reuters/Noble)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    مجزرة شارلي إيبدو

    مثلت بداية عام 2015 صدمة كبيرة للفرنسيين، إثر قيام ثلاثة مسلحين، هما الأخوين كواشي وأميدي كوليبالي، المرتبطين بتنظيم "داعش"، بقتل 27 شخصا. أول الهجمات كانت على مجلة شارلي إيبدو، حيث قتل 12 شخصاً، بينهم ثمانية من طاقم المجلة الساخرة. وبعدها قُتل أربعة في متجر يهودي من لدن كوليبالي، الذي كان يحتجز رهائن قبل تصفيته. قُتلت شرطية في مكان آخر، قبل محاصرة الأخوين كواشي في مطبعة.

  • Paris - Eagles of Death Metal Bataclan (picture-alliance/dpa)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    حمام دم في باريس وسان دوني

    نفذ "داعش" أسوأ هجوم إرهابي بفرنسا شهر نوفمبر 2015. مجموعة هجمات نفذها جهاديون في باريس وسان دوني. بدأت في ملعب فرنسا عبر تفجير 3 إرهابيين لأجسادهم، ثم جرى إطلاق النار على زبائن مقاهٍ ومطاعم، وكان الهجوم المروّع في مسرح باتكلان بإطلاق الرصاص على جمع من الناس. وصل عدد القتلى إلى 130 والجرحى إلى 413. تزعم المجموعة المنفذة عبد الحميد أبا عوض، مغربي- بلجيكي، وقد قُتل لاحقاً برفقة شركاء آخرين.

  • Trauer um Opfer in Nizza (Reuters/E. Gaillard)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    نيس تنزف دما

    يوم صيفي هادئ في نيس عام 2016 ينتهي بمجزرة. محمد لحويج بوهلال يقود شاحنة ثم يدهس جمعا من المدنيين، متسبباً في مقتل 86 شخصا وجرح 458، قبل الإجهاز عليه. تبنى "داعش" العملية، لكن الادعاء العام الفرنسي قال إن الهجوم منفرد. لم يعرف عن بوهلال، التونسي الجنسية، تدينه أو ارتباطه بالإسلام الراديكالي، ولم تعرف دوافعه وراء الهجوم الذي تسبّب باستمرار حالة الطوارئ بفرنسا بعدما كان من المقرر نهايتها.

  • Frankreich Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne (picture-alliance/La Depeche Du Midi)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    هجوم إرهابي في تريب

    الجمعة 23 آذار/ مارس 2018 أدى حادث إرهابي آخر إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصابة أربعة آخرين بجروح في هجمات نفذها مسلح قال إنه من تنظيم "داعش". المسلح احتجز رهائن في بلدة تريب بجنوبي غرب البلاد، قبل أن ترديه قوات الأمن قتيلا. فيما أدعى التنظيم أن الفاعل أحد جنوده. والرئيس الفرنسي ماكرون يصف الهجوم بالـ"إرهابي" نفذه إسلامي متشدد.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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