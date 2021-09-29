 فرنسا: استعانة مالي بـ″مرتزقة فاغنر″ سيجعلها تفقد سيادتها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.09.2021

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فرنسا: استعانة مالي بـ"مرتزقة فاغنر" سيجعلها تفقد سيادتها

حذرت فرنسا مالي من أنها ستفقد "دعم المجتمع الدولي" وستتخلى عن "مقومات كاملة من سيادتها" إذا استعانت بمجموعة فاغنر الروسية للأمن الخاص، كما ردت على اتهامات رئيس الوزراء المالي لفرنسا بالتخلي على مالي.

وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي

وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي

قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء (29 سبتمبر/ أيلول) "إذا دخلت مالي في شراكة مع مرتزقة، فستُعزل وستفقد دعم المجتمع الدولي الملتزم جدا (تجاهها) وستتخلى عن مقومات كاملة من سيادتها (...) وبدل أن تنوع شركاءها ستنغلق في علاقة ثنائية مع مجموعة من المرتزقة".

وعناصر مجموعة فاغنر موجودون خصوصا في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى حيث يواجهون اتهامات بارتكاب انتهاكات. وكانت فرنسا حذرت باماكو من أن أي انخراط لهذه المجموعة لن يتماشى مع وجودها العسكري ووجود دول أخرى ومنظمات دولية في البلاد.

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عللت برلين بقاء القوات الألمانية في مالي بعد الانقلاب العسكري الأخير بضرورة محاربة الإرهاب في منطقة الساحل. ويذكر أن باريس حذرت الرئيس من أنها "لن تبقى إلى جانب بلدٍ لم تعد فيه شرعيّة ديموقراطيّة ولا عمليّة انتقال".

شجبت فرنسا، المستعمر السابق للبلد الواقع في غرب إفريقيا، وبريطانيا والاتحاد الأوروبي اعتقال الجيش المالي الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين، ووصل الأمر بباريس إلى حد مطالبة مجلس الأمن بالتحرك.

على غرار فرنسا، أعربت ألمانيا عن قلق من تقارب محتمل بين القيادة العسكرية التي استولت على السلطة في مالي وبين شركة المرتزقة الروسية "فاغنر". ومن المهام المتوقعة للشركة تدريب الجنود وتوفير الحماية للمسؤولين الماليين.

وأضافت وزيرة الجيوش "بالنسبة إلينا، الأمور واضحة، لا يمكن التعايش مع مرتزقة". ونددت مجددا بتصريحات رئيس الوزراء المالي شوغل كوكالا مايغا الذي اتهم فرنسا السبت بأنها "تخلّت" عن بلاده "في منتصف الطريق" بقرارها سحب قوة برخان، مبررا بذلك بحث بلاده عن "شركاء آخرين"، من بينهم "شركات خاصة روسية".

وقالت بارلي إن هذه التصريحات "غير مقبولة" و"غير لائقة" في اليوم التالي لمقتل جندي فرنسي في مالي، وفيما كانت فرنسا تكرّم ذكرى العريف ماكسيم بلاسكو في باريس.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح أن مالي طلبت من شركات روسية خاصة تعزيز الأمن في الدولة التي تشهد نزاعات، مؤكدا أن لا علاقة لموسكو بذلك.

وحذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في وقت سابق من أن الاستعانة بـ"فاغنر" في مالي سيؤثر "بشكل جدي" على العلاقات بين التكتل وباماكو.

كما حذرت وزيرة الدفاع الألمانية من أن أي اتفاق من هذا النوع سيساهم في "إعادة النظر" في تفويض الجيش الألماني في مالي.

وكتبت أنيغريت كرامب كارينباور على تويتر "إذا أبرمت حكومة مالي مثل هذه الاتفاقيات مع روسيا فإن ذلك سيتعارض مع كل ما فعلته ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مالي لثماني سنوات".

ع.ا/ه.د ( أف ب)

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