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فرنسا: إمام مثلي الجنس

إمام مثلي الجنس يكافح من أجل المزيد من التسامح في الإسلام، لكن هذا ليس أمرًا سهلًا، فالغالبية المسلمة في فرنسا ترفضه‫.‬