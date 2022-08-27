فرنسا: إمام مثلي الجنس

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إمام مثلي الجنس يكافح من أجل المزيد من التسامح في الإسلام، لكن هذا ليس أمرًا سهلًا، فالغالبية المسلمة في فرنسا ترفضه.
وجه مكتب الادعاء العام الفرنسي اتهامات للداعية الإسلامي المثير للجدل طارق رمضان باغتصاب أربع سيدات وطالب بمثوله للمحاكمة. وينفي رمضان تلك الاتهامات جملة وتفصيلا.
أزمة جديدة بين الهند وبين دول إسلامية على خلفية تصريحات تخصّ نبي الإسلام. وتحاول حكومة ناريندرا مودي تخفيف التأجيج، لكن الغضب في الشارع وعلى مواقع التواصل يهدّد بتوتر خطير ربما لن تقف تداعياته عند أيّ طرف.
وقع ممثلون لجمعيات وهيئات ومذاهب دينية مؤخرا في تونس اتفاقا للتعايش المشترك. فما هي أهداف هذا الاتفاق وما المغزى منه في سياق الأوضاع التي تجتازها تونس حاليا؟ وهل تؤشر هذه الخطوة إلى وجود صراع مذهبي أو طائفي في البلد؟
عدة تقارير فرنسية ذكرت أن أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان بات قاب قوسين أو أدنى من تولي منصب المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي. فما التفاصيل المتوفرة حتى الآن؟
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