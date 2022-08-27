 فرنسا: إمام مثلي الجنس | مراسلون حول العالم | DW | 02.09.2022

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مراسلون حول العالم

فرنسا: إمام مثلي الجنس

إمام مثلي الجنس يكافح من أجل المزيد من التسامح في الإسلام، لكن هذا ليس أمرًا سهلًا، فالغالبية المسلمة في فرنسا ترفضه‫.‬

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