 فرنسا: إعادة إعمار نوتردام | مراسلون حول العالم | DW | 02.04.2023

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مراسلون حول العالم

فرنسا: إعادة إعمار نوتردام

الإسراع في إعادة إعمار كاتدرائية نوتردام الشهيرة عالميا في باريس، مشروع وطني. بعد الحريق المدمر قبل أربع سنوات، يعمل اليوم أمهر الحرفيين في البلاد على إعادة البناء.

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