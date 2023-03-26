فرنسا: إعادة إعمار نوتردام

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الإسراع في إعادة إعمار كاتدرائية نوتردام الشهيرة عالميا في باريس، مشروع وطني. بعد الحريق المدمر قبل أربع سنوات، يعمل اليوم أمهر الحرفيين في البلاد على إعادة البناء.
مرت قبل أيام الذكرى السنوية الثالثة للحريق الذي التهم جزءً من كاتدرائية نوتردام التي تُعتبر تحفة من الطراز القوطي. وأثناء عملية ترميم الكنيسة عثر على "لقية" غامضة!
وصلت أورسولا فون دير لايين إلى كييف في زيارة تخصص لبحث طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإعادة إعمار البلد، وتوجد عراقيل وتحفظات كثيرة من عدة دول على هذا الانضمام المحتمل. من هي الدول الداعمة؟ والأخرى المتحفظة؟
عثرت الشرطة الفرنسية على جثة قس كاثوليكي في منطقة فيندي في سان لوران سور سيفر. ومصادر مطلعة تقول إن المشتبه به لاجئ من رواندا، كان متورطا أيضا في إشعال حريق بكنيسة في نانت في 2020.
كشفت وكالة رويترز في تقرير حصري، أن ألمانيا بصدد إعداد خطة بملايير الدولارات قصد إعادة بناء مرفأ بيروت. لكنها خطة تضع شروطا على الجانب اللبناني يتوجب عليه تطبيقها قبل أي شيء.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول