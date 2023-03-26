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فرنسا: إعادة إعمار نوتردام

الإسراع في إعادة إعمار كاتدرائية نوتردام الشهيرة عالميا في باريس، مشروع وطني. بعد الحريق المدمر قبل أربع سنوات، يعمل اليوم أمهر الحرفيين في البلاد على إعادة البناء.