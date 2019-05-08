فرنسا: إطلاق نار خارج مسجد والعثور على جثة المشتبه به

أعلن مصدر بالشرطة الفرنسية اليوم الخميس (27 حزيران/ يونيو 2019) العثور على المشتبه في إطلاقه النار خارج مسجد في مدينة برست، غرب فرنسا، على إثر إقدامه على الانتحار. ولم تقدم تفاصيل أكثر حول عملية الانتحار. وكانت الشرطة قد أعلنت عن إصابة شخصين في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة برست في غرب البلاد.

كما قال مصدر بالشرطة، قبل الإعلان عن انتحار المشتبه به، إنه يجرى البحث عن شخص بعد وقوع الحادث، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت له صلة بالمسجد.

وكتب وزير الداخلية كريستوف كاستانير على تويتر أن "أجهزتنا مستنفرة لاعتقال من أطلق العيارات النارية التي أسفرت عن إصابة شخصين. طلبت من المسؤولين المحليين تعزيز حماية أماكن العبادة في البلاد".

ووقع الحادث عصر اليوم خارج المسجد. وفر مطلق النار في سيارة عثرت عليها قوات الأمن لاحقا من دون وجود أي شخص فيها، وفق مصادر قريبة من التحقيق. وقال مركز الشرطة "تم نقل الجريحين إلى المستشفى". وأوضحت مصادر قريبة من الملف أن الأول أصيب في صدره والثاني في ساقه، والرصاص المستخدم من عيار 9 ملم.

وأوردت نيابة باريس أن دائرتها لمكافحة الإرهاب تجري تقييما للوضع بالتنسيق مع نيابة بريست. وقال جان فيليب ريكاب رئيس الادعاء في بريست إن المسلح فتح النار لدى خروج المصلين من المسجد الواقع بضاحية بونتانيزن. وأضاف ريكاب لرويترز أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان إطلاق الرصاص له دوافع دينية أو شخصية أو يرتبط بعوامل أخرى.

أ.ح/ز.أ.ب (د ب أ، رويترز، ا ف ب)