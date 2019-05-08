 فرنسا: إطلاق نار خارج مسجد والعثور على جثة المشتبه به | أخبار | DW | 27.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

فرنسا: إطلاق نار خارج مسجد والعثور على جثة المشتبه به

وقع حادث إطلاق نار أمام مسجد في شمال غرب فرنسا أسفر عن إصابة شخصين. الشرطة أعلنت العثور على المشتبه في إطلاقه النار إثر إقدامه على الانتحار. وفي حين لم تقدم الشرطة تفاصيل أكثر، وتجري دائرة مكافحة الإرهاب تقييما للوضع.

Frankreich Brest | Sunna Moschee (Getty Images/AFP/D. Leroux)

صورة من الأرشيف للمسجد الذي جرى إطلاق النار خارجه بفرنسا.

أعلن مصدر بالشرطة الفرنسية اليوم الخميس (27 حزيران/ يونيو 2019) العثور على المشتبه في إطلاقه النار خارج مسجد في مدينة برست، غرب فرنسا، على إثر إقدامه على الانتحار. ولم تقدم تفاصيل أكثر حول عملية الانتحار. وكانت الشرطة قد أعلنت عن إصابة شخصين  في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة برست في غرب البلاد.

كما قال مصدر بالشرطة، قبل الإعلان عن انتحار المشتبه به، إنه يجرى البحث عن شخص بعد وقوع الحادث، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت له صلة بالمسجد.

وكتب وزير الداخلية كريستوف كاستانير على تويتر أن "أجهزتنا مستنفرة لاعتقال من أطلق العيارات النارية التي أسفرت عن إصابة شخصين. طلبت من المسؤولين المحليين تعزيز حماية أماكن العبادة في البلاد".

ووقع الحادث عصر اليوم خارج المسجد. وفر مطلق النار في سيارة عثرت عليها قوات الأمن لاحقا من دون وجود أي شخص فيها، وفق مصادر قريبة من التحقيق. وقال مركز الشرطة "تم نقل الجريحين إلى المستشفى". وأوضحت مصادر قريبة من الملف أن الأول أصيب في صدره والثاني في ساقه، والرصاص المستخدم من عيار 9 ملم.

وأوردت نيابة باريس أن دائرتها لمكافحة الإرهاب تجري تقييما للوضع بالتنسيق مع نيابة بريست. وقال جان فيليب ريكاب رئيس الادعاء في بريست إن المسلح فتح النار لدى خروج المصلين من المسجد الواقع بضاحية بونتانيزن. وأضاف ريكاب لرويترز أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان إطلاق الرصاص له دوافع دينية أو شخصية أو يرتبط بعوامل أخرى.

أ.ح/ز.أ.ب (د ب أ، رويترز، ا ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:42

مبادرة لمكافحة بث الإرهاب عبر شبكة الإنترنت

مختارات

ارتفاع عدد ضحايا هجوم ستراسبورغ والشرطة تواصل بحثها عن المهاجم  

الشرطة تقتل محتجز الرهائن في جنوب فرنسا  

محكمة بلجيكية تدين المشتبه به في هجوم باريس صلاح عبد السلام  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مبادرة لمكافحة بث الإرهاب عبر شبكة الإنترنت  

مواضيع ذات صلة

Frankreich Diplomatie l Präsident Emmanule Macron empfängt libyschen Premierminister Fayez al-Sarraj

ماكرون يؤكد "دعمه" للسراج ويدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا 08.05.2019

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائه برئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج دعم بلاده لحكومة الأخير، وطالب بوقف إطلاق النار بإشراف دولي و"بلا شروط" في طرابلس.

Neuseeland Terroranschlag in Christchurch | Al-Noor-Moschee Trauer, Solidarität

توجيه تهمة الإرهاب رسميا لمنفذ مجزرة كرايست تشيرش 21.05.2019

وجهت تهمة الإرهاب لمنفذ مجزرة مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا التي قضى فيها 51 مسلما، وفق الشرطة النيوزيلندية. كما تم توجيه اتهام قتل إضافي يتعلق بمقتل مواطن تركي.

Terrorverdächtiger von Paris festgenommen

ألمانيا- القبض على أحد المشتبه بهم في اعتداء "باتاكلان" 27.06.2019

تركت هجمات باريس التي نفذها إرهابيون في العاصمة الفرنسية باريس، خاصة تلك التي استهدفت "باتاكلان" صدمة لم تستفق منها أوروبا إلى غاية اللحظة. اليوم ألقي القبض في ألمانيا على أحد المشتبه بهم.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  