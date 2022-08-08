 فرنسا: أمل ضئيل في إنقاذ حوت بيلوغا العالق | DW الأخبار | DW | 08.08.2022

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فرنسا: أمل ضئيل في إنقاذ حوت بيلوغا العالق

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