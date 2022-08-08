فرنسا: أمل ضئيل في إنقاذ حوت بيلوغا العالق

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محاولات فرنسية لإنقاذ حوت بيلوغا رُصد في نهر السين
رغم التشدد والسياسة المثيرة للجدل بترحيل اللاجئين إلى رواندا، لم تفلح لندن في ردع المهاجرين عن عبور بحر المانش، حيث وصل حوالي 700 مهاجر إلى جنوب إنكلترا خلال يوم واحد، وهو رقم قياسي جديد هذا العام.
من اليونان يستهل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أول زيارة له إلى الاتحاد الأوروبي منذ مقتل خاشقجي، وذلك قبل أن يصل فرنسا. زيارة بن سلمان تأتي وسط متغيرات وظروف إقليمية ودولية ليس آخرها حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة.
يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بزيارة إلى فرنسا، ملفها الأبرز سيكون النووي الإيراني، في وقت تطالب فيه إسرائيل القوى الغربية بممارسة "ضغط منسق" على طهران وبجدول زمني محدد للمفاوضات.
يدلي الناخبون في فرنسا بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الثانية من انتخابات برلمانية عالية المخاطر قد تحرم الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط من الأغلبية المطلقة التي يحتاجها للحكم بحرية.
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