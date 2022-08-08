فرنسا: أمل ضئيل في إنقاذ حوت بيلوغا العالق

وصول عدد قياسي من المهاجرين إلى بريطانيا عبر بحر المانش

رغم التشدد والسياسة المثيرة للجدل بترحيل اللاجئين إلى رواندا، لم تفلح لندن في ردع المهاجرين عن عبور بحر المانش، حيث وصل حوالي 700 مهاجر إلى جنوب إنكلترا خلال يوم واحد، وهو رقم قياسي جديد هذا العام.