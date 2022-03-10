فرنسا "أكبر" مستورد للوقود الأحفوري الروسي.."تناقض" مواقف؟

بعد 100 يوم.. خمسة أمثلة توضح كيف غيرت الحرب على أوكرانيا العالم

بعد مرور مئة يوم على بدء روسيا غزوها العسكري لأوكرانيا، وصلت تبعات الحرب إلى كل أصقاع العالم، خاصة وأن التوغل الروسي كان أول غزو لدولة أوروبية ذات سيادة منذ 80 عاما. غلاء، جوع، وتغيرات سياسية كبرى.