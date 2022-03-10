فرنسا "أكبر" مستورد للوقود الأحفوري الروسي.."تناقض" مواقف؟

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فرنسا تتحول إلى أكبر مستورد للغاز الروسي منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا، بينما تعلن دعمها للعقوبات الغربية على موسكو. فهل تناقض أقوال باريس أفعالها؟
بعد مرور مئة يوم على بدء روسيا غزوها العسكري لأوكرانيا، وصلت تبعات الحرب إلى كل أصقاع العالم، خاصة وأن التوغل الروسي كان أول غزو لدولة أوروبية ذات سيادة منذ 80 عاما. غلاء، جوع، وتغيرات سياسية كبرى.
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عدة تقارير فرنسية ذكرت أن أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان بات قاب قوسين أو أدنى من تولي منصب المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي. فما التفاصيل المتوفرة حتى الآن؟
قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران وجهت ضربة شبه قاصمة إلى فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد أن بدأت في إزالة جميع معدات المراقبة التي وضعتها الوكالة بموجب الاتفاق.
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