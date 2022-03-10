 فرنسا ″أكبر″ مستورد للوقود الأحفوري الروسي..″تناقض″ مواقف؟ | مسائية DW | DW | 13.06.2022

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مسائية DW

فرنسا "أكبر" مستورد للوقود الأحفوري الروسي.."تناقض" مواقف؟

فرنسا تتحول إلى أكبر مستورد للغاز الروسي منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا، بينما تعلن دعمها للعقوبات الغربية على موسكو. فهل تناقض أقوال باريس أفعالها؟

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