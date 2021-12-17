 فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين بعد الأعاصير المدمرة في ست ولايات أميركية | DW الأخبار | DW | 12.12.2021

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فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين بعد الأعاصير المدمرة في ست ولايات أميركية

تعمل أجهزة الإغاثة الأميركية بشكل حثيث الأحد بحثا عن ناجين محتملين من أعاصير مدمرة ضربت ست ولايات أميركية وخلفت 83 قتيلا على الأقل وعشرات المفقودين وأضرارا كبرى في المدن.

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