فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين بعد الأعاصير المدمرة في ست ولايات أميركية

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تعمل أجهزة الإغاثة الأميركية بشكل حثيث الأحد بحثا عن ناجين محتملين من أعاصير مدمرة ضربت ست ولايات أميركية وخلفت 83 قتيلا على الأقل وعشرات المفقودين وأضرارا كبرى في المدن.
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الأعاصير التي ضربت أجزاء من الولايات المتحدة هي الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد. وألحقت العواصف القوية الدمار في عدة ولايات، وتركت الآلاف بدون كهرباء، خاصة في ولاية كنتاكي.
قُتل العشرات في كنتاكي الأمريكية بسبب إعصار. ووصف حاكم الولاية، الذي أعلن حالة الطوارئ، الإعصار بأنه "الأشد في تاريخ كنتاكي".
أعلن البيت الأبيض الأمريكي وقوع كارثة كبرى في لويزيانا بعد أن ضربها إعصار إيدا الذي اجتاح الولاية قادما من خليج المكسيك وتسبب في قطع الكهرباء عن مئات الآلاف. وكان قد وصل إلى اليابسة وهو في الفئة الرابعة.
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