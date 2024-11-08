تنديد بأعمال عنف استهدفت مشجعين إسرائيليين في أمستردام

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بإرسال طائرتين إلى مدينة أمستردام الهولندنية تحمل فرق إنقاذ، بعد تعرض مشجعي فريق "مكابي تل أبيب" لكرة القدم، لأعمال عنف. وتمّ توقيف عشرات الأشخاص على هامش مباراة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الجمعة الثامن من نوفمبر / تشرين الثاني 2024، إن بنيامين نتنياهو أمر بإرسال طائرتي إنقاذ على الفور إلى أمستردام بعد "واقعة عنيفة جدا" استهدفت مواطنين إسرائيليين هناك، وذلك بعد أنباء عن هجمات مرتبطة بمباراة كرة قدم. وذكر المكتب في بيان ثانٍ أن وزارة الأمن الوطني حثت الإسرائيليين في أمستردام عقب الهجمات على البقاء في غرفهم بالفنادق التي يقيمون فيها.

واندلعت اشتباكات خلال الليل في وسط العاصمة الهولندية عقب مباراة كرة قدم بين ناديَي أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب فاز بها النادي الهولندي بنتيجة خمسة أهداف نظيفة. وأوردت قناة "AT5" المحلية "هناك عدد كبير من مركبات الوحدة المتنقلة وقد تم استدعاء تعزيزات". وبثت القناة مشاهد تظهر الشرطة وهي ترافق مشجعين إسرائيليين إلى الفندق الذي ينزلون فيه.

وأشارت السفارة الإسرائيلية في واشنطن الى أن "المئات" من المشجعين تعرضوا "لمكمن وتم الاعتداء عليهم في أمستردام هذا المساء (الخميس) أثناء مغادرتهم الملعب عقب مباراة". وكانت الشرطة الهولندية أعلنت على حسابها في "إكس" الخميس أنها "متأهبة" بعد الإبلاغ عن العديد من الحوادث، بما فيها "انتزاع مجهولين علما فلسطينيا" عن أحد المباني.

بعد ظهر الخميس 07 / 11 / 2024 تجمع حوالى 100 مشجع للنادي الإسرائيلي في ساحة دام محاطين بقوة كبيرة من الشرطة، قبل التوجه إلى ملعب يوهان كرويف في جنوب غرب العاصمة الهولندية. صورة من: Jeroen Jumelet/picture alliance/ANP

هولندا: "يجب محاكمة الجناة"

وقال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير في منشور على موقع إكس: "المشجعون الذين ذهبوا لمشاهدة مباراة كرة قدم، واجهوا معاداة السامية وتعرضوا للهجوم بقسوة لا يمكن تصورها لمجرد أنهم يهود وإسرائيليون".

وقال رئيس الوزراء الهولندي ديك شخوف اليوم الجمعة إن أعمال العنف التي استهدفت إسرائيليين في أمستردام غير مقبولة، وقال شخوف في منشور على منصة إكس: "تابعت الأخبار الواردة من أمستردام باشمئزاز"، مضيفا أنه يتعين محاكمة جميع الجناة. وذكر أنه تواصل مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الواقعة، منددا بـ"اعتداءات مناهضة للسامية".

منْع مناصرين للفلسطينيين من بلوغ الملعب

وقالت الشرطة المحلية إنه تم احتجاز 57 شخصا بعد المباراة بينما حاول متظاهرون يناصرون الفلسطينيين الوصول إلى ملعب يوهان كرويف رغم أن بلدية المدينة منعتهم من الاحتجاج هناك. وذكرت الشرطة أن المشجعين غادروا الملعب بدون وقوع حوادث، لكن تم الإبلاغ عن حدوث اشتباكات مختلفة بوسط المدينة خلال الليل.

وبعد ظهر الخميس تجمع حوالى 100 مشجع للنادي الإسرائيلي في ساحة دام محاطين بقوة كبيرة من الشرطة، قبل التوجه إلى ملعب يوهان كرويف في جنوب غرب العاصمة الهولندية. وكان مخططا في البداية تنظيم مسيرة مؤيدة للفلسطينيين قرب الملعب للتنديد باستضافة النادي الإسرائيلي، لكن بلدية أمسترام طلبت تنظيمها في مكان أبعد قليلا في المنطقة لأسباب أمنية.

فيديو يُظهِر رجلا تعرض للضرب

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه يستعد لنشر مهمة إنقاذ على الفور بالتنسيق مع الحكومة الهولندية بعد المباراة، وأضاف "سيتم نشر المهمة، التي ستشمل فرقا طبية وأخرى للإنقاذ، باستخدام طائرة شحن".

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا تركض في الشوارع وتعرض رجل للضرب. وطلب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من نظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب في مكالمة هاتفية اليوم الجمعة مساعدة الحكومة للمواطنين الإسرائيليين على الوصول بأمان إلى المطار.

ع.م / و.ب (رويترز ، أ ف ب)