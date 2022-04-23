فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!

فريق سكونتو ريغا Skonto Riga - لاتفيا 1991- 2004

تأسس فريق سكونتو ريغا اللاتفي في عام 1991 وبدأ في الفوز منذ ذك الحين، حيث جمع 14 بطولة دوري حتى عام 2004. على مدى عشر سنوات في الدوري المحلي، لم يشكل أي فريق آخر تهديداً على مسيرته. لموسمين متتاليين، لم يخسر الفريق مباراة واحدة. يرتبط نجاحه بشكل وثيق بأليكساندرس ستاركوفس الذي كان مدرباً رئيسياً للنادي وحقق معه هذا الرقم القياسي. تم حل فريق سكونتو ريغا بعد إعلان إفلاسه في عام 2016.