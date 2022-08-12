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نساء يستعدن لتأسيس أول فرقة موسيقية نسائية في اليمن ضمن مشروع الفن مهنتي بالتنسيق مع مبادرات محلية ومنظمات دولية
مر عام على اندلاع الحرب في أوكرانيا وفرار الملايين منها إلى ألمانيا. على عكس اللاجئين الأوكرانيين، واجه النازحون العرب عدة عقبات في طريق إندماجهم في ألمانيا. فما مصيرهم اليوم؟ وما فرصهم في الإقامة والدراسة أوالعمل؟
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا وثقت فيه ما يصل إلى 11 حادثة عنف جنسي بين عامي 2016 و 2022 ضد النساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء في مصر. وبحسب هيومان رايتس ووتش، أدت ثلاث حالات اغتصاب إلى الحمل.
تقيم المملكة العربية السعودية احتفالات لأول مرة بذكرى مرور ثلاثة قرون على تأسيسها، ويلفت أهتمام مراقبين لفعاليات الاحتفالات واختيار توقيتها أنها تنآى عن جذور المملكة ودور رجال الدين في تأسيسها، ولاسيما دور الوهابية.
على نطاق واسع يجري تداول فيديوهات يظهر فيها أشخاص يتعرضون للضرب وحتى القتل ويُزعم أنهم لصوص نهبوا محلات في مناطق الزلزال بتركيا. في هاتاي يختلط الغضب والحزن بالخوف، فما حقيقة قصص النهب والإعدام خارج إطار القانون؟
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