 فرقة موسيقية نسائية في اليمن | DW الأخبار | DW | 15.03.2023

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فرقة موسيقية نسائية في اليمن

نساء يستعدن لتأسيس أول فرقة موسيقية نسائية في اليمن ضمن مشروع الفن مهنتي بالتنسيق مع مبادرات محلية ومنظمات دولية

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