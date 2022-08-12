فرقة موسيقية نسائية في اليمن

عام على فرارهم من أوكرانيا..لاجئون عرب يكافحون للبقاء في ألمانيا!

مر عام على اندلاع الحرب في أوكرانيا وفرار الملايين منها إلى ألمانيا. على عكس اللاجئين الأوكرانيين، واجه النازحون العرب عدة عقبات في طريق إندماجهم في ألمانيا. فما مصيرهم اليوم؟ وما فرصهم في الإقامة والدراسة أوالعمل؟