فرقة لا تعزف الموسيقى بل تقدمها بلغة الإشارة لفاقدي السمع

موسيقى بلا موسيقى وأغانٍ غير مُغنَّاة بل مؤدَّاة في عرض فريد تقدمه جوقة موسيقية خصيصاً للصُّم. فرقة أوركسترا في برلين لا تعزف الموسيقى ولا تغني الأغاني بل تقدِّم ذلك كله بلغة الإشارة لجمهورها الفاقد للسمع. فكيف يتم بذلك؟

تقدم فرقة أوركسترا في برلين حفلات موسيقية -مثلا أغاني عيد الميلاد وتراتيله- ولكن بلغة الإشارة والسبب هو أن أغلب أفراد الجوقة من الصم وفاقدي حاسة السمع، وفي حجرة التدريب يناقش أفراد الجوقة حركة الأصابع واليد التي تمثل الإشارة الصحيحة لمفردات الأغاني والتراتيل، مثلاً لكلمة "مقدَّس". وكافحت هذه الجوقة الموسيقية من أجل أن تجد لها مكانا في عالم مهيأ في الأصل للأشخاص القادرين على السماع، فإعلانات الحفلات الموسيقية كانت دائما موجهة للأشخاص الذين يسمعون.

وقبل تأسيسها وبالتحديد قبل 20 عاما كان مؤسسو هذه الجوقة -وهم من الصُّم أيضاً- قد تساءلوا عن فرصة حضور فاقدي السمع للحفلات الموسيقية حتى وإنْ كان ذلك من خلال قصائد تؤدَّى بلغة الإشارة، وهي أشعار لها إيقاعات يفهمها الصُّم عبر لغة تواصلهم اليومية بإشارات الأيدي وحركاتها والإيماءات وتعبيرات الوجوه.

جوقة موسيقية بصرية في برلين بلا موسيقى لفاقدي السمع To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

أغانٍ غير مسموعة بل مرئية

والشخص الأصم يعتمد على عينيه وعلى حاسة البصر ويرى حركة الأيدي ويتأملها وينظر إلى الحركات الجميلة جدا وإلى الأشياء المرئية التي يؤديها أفراد الفرقة فتختلج نفسه بشعور قد يشبه إحساس المستمع الفعلي إلى الموسيقي، وفق ما يشير إليه القائمون على الفرقة. وترجمة الأغاني إلى شعر بلغة الإشارة ليس بالأمر السهل ويحتاج إلى جلسات تدريب، والمُتفرجون الصُّم يفهمون النصوص الشعرية التي تقدمها الجوقة الموسيقية على المسرح عبر الرؤية بأعينهم حصرياً.

جمهور كبير من الصُم يحضر عروض الجوقة الموسيقية في برلين ويتحدث قبل العرض بأحاديث مفعمة بالحيوية لكن أغلبها صامت، وفي العرض "الغنائي الموسيقي" يشاهد الجمهور الأصم "غناء وعزف" أعضاء الجوقة والذين كثيرون فاقدون للسمع أيضا.

ع.م/خ.س (DW)